«АВТОВАЗ» начнёт выпускать учебные модели LADA Granta и Kalina‍
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«АВТОВАЗ» начнёт выпускать учебные модели LADA Granta и Kalina‍
Январь 24 15:05 2017

Отечественный автогигант АвтоВАЗ намерен начать выпуск автомобилей, предназначенных для использования в автошколах.

В частности, моделями, которые будут использоваться для обучения новичков вождению, станут Лада Гранта и Калина. О конкретных сроках начала выпуска таких автомобилей не сообщается, но уже известно, что они будут отличаться от серийных версий моделей дополнительным оборудованием.

Lada Kalina U

Так, у учебных Лада будут дублирующие педали, салонное зеркало со стороны пассажира, а также они будут отличаться знаками, предупреждающим, что автомобиль учебный.

Для заказа будут предлагать LADA Granta и Kalina в любом типе кузова, а также с автоматической трансмиссией Jatco. Стоит отметить, что учебные Лада уже получили одобрение типа транспортного средства.


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AMSRUS
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4 комментария

  1. Sergey Kuznetsov
    Январь 24, 15:37 #1 Sergey Kuznetsov

    Ого!!! Надо брать!

  2. Sten House
    Январь 24, 16:08 #2 Sten House

    А почему бы и нет?.. Если научишься водить это корыто, то сможешь водить любой нормальный автомобиль!))

  3. Vasily Rybalkin
    Январь 24, 16:30 #3 Vasily Rybalkin

    Камаз 4310, злой инструктор и шесть месяцев в люберецкой автошколе ДОСААФ, вот то немногое, что действительно способно научить вождению автомобиля)

  4. Станислав Жарков
    Январь 24, 18:09 #4 Станислав Жарков

    Это правильное решение. Учиться надо на всяком говне, навыки сильнее развиваются.

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