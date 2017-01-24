«АВТОВАЗ» начнёт выпускать учебные модели LADA Granta и Kalina‍ 22

Отечественный автогигант АвтоВАЗ намерен начать выпуск автомобилей, предназначенных для использования в автошколах.

В частности, моделями, которые будут использоваться для обучения новичков вождению, станут Лада Гранта и Калина. О конкретных сроках начала выпуска таких автомобилей не сообщается, но уже известно, что они будут отличаться от серийных версий моделей дополнительным оборудованием.

Так, у учебных Лада будут дублирующие педали, салонное зеркало со стороны пассажира, а также они будут отличаться знаками, предупреждающим, что автомобиль учебный.

Для заказа будут предлагать LADA Granta и Kalina в любом типе кузова, а также с автоматической трансмиссией Jatco. Стоит отметить, что учебные Лада уже получили одобрение типа транспортного средства.



