«АВТОВАЗ» начнёт выпускать учебные модели LADA Granta и Kalina‍

В частности, моделями, которые будут использоваться для обучения новичков вождению, станут Лада Гранта и Калина. О конкретных сроках начала выпуска таких автомобилей не сообщается, но уже известно, что они будут отличаться от серийных версий моделей дополнительным оборудованием.
Так, у учебных Лада будут дублирующие педали, салонное зеркало со стороны пассажира, а также они будут отличаться знаками, предупреждающим, что автомобиль учебный.
Для заказа будут предлагать LADA Granta и Kalina в любом типе кузова, а также с автоматической трансмиссией Jatco. Стоит отметить, что учебные Лада уже получили одобрение типа транспортного средства.
amsrus.ru
Ого!!! Надо брать!
А почему бы и нет?.. Если научишься водить это корыто, то сможешь водить любой нормальный автомобиль!))
Камаз 4310, злой инструктор и шесть месяцев в люберецкой автошколе ДОСААФ, вот то немногое, что действительно способно научить вождению автомобиля)
Это правильное решение. Учиться надо на всяком говне, навыки сильнее развиваются.
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