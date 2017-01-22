В BMW восстановили 507 Roadster Элвиса Пресли 24

Элвис Пресли был не только королем рок-н-ролла, но и большим любителем автомобилей. Однако, большинство из нас, представляя поэта-песенника за рулем, вспоминают розовый Cadillac. Особо продвинутые еще могут припомнить желтый спортивный De Tomaso, но мало кто знает, что у Эвиса еще был и BMW. Причем не абы какой, а родстер 1957 года 507 модели!

Интересная штука, что, увидев свет в 1957 году, именно этот экземпляр для начала попал на Франкфуртский Автосалон, где каждый желающий мог пройти на нем тест-драйв и сразу купить. Однако покупателей не нашлось, тем более, что стоила 507я около полумиллиона долларов на сегодняшние деньги. Но продавать автомобиль было надо, поэтому после выставки родстер попал в пресс-парк, где его передали в длительное пользование вхожему в высшее общество Гансу Стаку. Он барражировал на шикарном спортивном автомобиле по городам и весям Германии, посещал на нем всяческие светские мероприятия и спортивные соревнования, в общем, всячески лез в глаза высокой публике с деньгами.

507й — редкая птица, выпущенная в количестве всего 254 экземпляров. Большая часть разошлась по всяким известным людям, попав даже в королевскую семью Великобритании. А вот тот самый экземпляр с Франкфуртского автосалона по счастливой случайности попал в руки Элвиса

Для справки: во времена, когда была создана 507я, в этом сегменте безраздельно властвовал Mercedes-Benz 300SL. Естественно, что BMW не хотела оставаться в стороне и в итоге в 1956 году свет увидела 507я, выпускавшаяся в кузове родстер, с двигателем V8 объемом 3.2 литра. Алюминиевый кузов создавался вручную, поэтому каждая машина по-своему уникальна. Для сравнения, в те годы BMW стоил 26500 дойчмарок, а Mercedes — 32500. Сегодня за живые экземпляры BMW можно выручить от 900.000 евро, Mercedes продается часто дороже миллиона долларов. Хотя BMW более ценная покупка из-за малого количества машин.

В то время Элвис Пресли служил в американских Вооруженных Силах и его часть дислоцировалась в Германии. Да, к тому времени он был уже известен и финансы позволяли купить пусть и подержанную, но все равно прекрасную машину. К тому же Ганс Стак настолько качественно покатался на нем, что производитель перед продажей заменил двигатель, механическую коробку передач и лобовое стекло на новые.

Поговаривают, что Король положил глаз на 507ю еще в 1958 году, и даже брал ее в прокат, однако приобрести в собственность получилось только в 1959 году. Изначально кузов был белым, но Элвис перекрасил его в красный цвет, так как немецкие фанатки взяли моду писать свои телефоны на кузове губной помадой.

Но Король не был бы Королем, если бы не имел свои причуды. Армия США позволяет своим солдатам издавна то, чего практически никакая армия себе не позволяет, поэтому Элвис целый год отжигал на родстере по Германии в свободное от воинских обязанностей время. А когда командировка закончилась в 1960 году, решил не заморачиваться и оставить машину на ее родине.

Однако американская армия решила за такой замечательный пиар, который устроил ей Элвис (еще бы, все газеты страны регулярно писали о том, как там служится Королю на чужбине), сделать ему подарок и красная 507я пересекла океан и оказалась в Америке.

Однако, прошла любовь — завяли помидоры. В 1960 году у 507й уже был новый владелец — Томми Чарльз — диджей из Алабамы. Тут включилась стандартная американская история про нелюбовь к европейским автомобилям. Так что этот колозник решил вкорячить вместо родного — V8 от Chevrolet.

Одним словом, машина пошла по рукам, и каждый владелец что-то да делал с ней. В итоге в 1968 году он осел в гараже у Джека Кастера, где и прокуковал до 2014 года. Редкого терпения человек, честно говоря.

Два года назад BMW выкупило автомобиль и поместило его в музей марки в Мюнхене, где он выставлялся в секции "Потерянные и обретенные" в том виде, как он есть на этих фото.

Выставлялся он в музее до 10 августа 2014 года, а затем попал в руки специалистов департамента BMW Group Classic, которые в течение двух лет занимались его восстановлением.

Вот небольшая история 507й в видео:

И вот, наконец, работы по восстановлению автомобиля завершены. Два года непростого труда — и 507й Короля рок-н-ролла вновь выглядит как новый! 21 августа 2016 года его показали на ежегодном шоу Pebble Beach Concours Elegance.

По информации от BMW Classic, пришлось проделать огромное количество работ. На фото выше видно, что автомобиль, мягко говоря, в состоянии ведра. Помимо полного восстановления салона, пришлось полностью переделывать подрамник, который был изменен для установки туда американского V8, а также снимать восемь слоев краски, которые были нанесены на кузов за все эти годы.

Автомобиль восстановлен в самое исходное состояние (как видно из тизера выше), то есть он снова стал белого цвета.

Одним словом, открылась новая страница автобиографии Элвиса Пресли, который, скажу я вам, однозначно знал толк в автомобилях.



