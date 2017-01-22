Дэвид Духовны — X-Files, быстрые машины и параллельная реальность. 36

Кто же не знает Дэвида Духовны? Более старшее поколение хоть немного, но успело посмотреть сериал «Секретные материалы», пока не начал заворачиваться мозг, где Духовны играл роль агента Фокса Малдера, а прогрессивные зрители узнаю в нем того самого наглухо отмороженного писателя Хэнка Муди из «Блудливой Калифорнии» (ну или «Калифорникейшн», кому как нравится).

В любом случае, актёр, сценарист, продюсер, режиссёр, писатель и музыкант является личностью незаурядной, внешне привлекательной и интересной. Мало того, достаточно долгое время мужичелло чувствовал себя наполовину россиянином, однако в 2014 году кардинально решил почувствовать себя украинцем, хотя в 2015 году за деньги пивного бренда «Сибирская корона» снова немного побыл русским. Кстати, первое появление Духовны на телевидении произошло в 1987 году, когда, благодаря своей привлекательной внешности, он снялся в рекламе пива Lowenbrau. Но да это неважно. Сейчас не об этом.

А сейчас нас интересует, что он думает про автомобили. Благодаря изданию Sunday Times, мы заглянем в ту часть организма Дэвида, которая отвечает за колесные транспортные средства и все, что с ними связано.

«Истина где-то рядом, и она — в электричестве» — говорит Дэвид Духовны.

55 летний актер уверяет, что скоро мы совсем перестанем сжигать продукты переработки нефти и вставим в автомобили батарейки. Мир станет более чистым и здоровым местом и жить в нем будет куда как более безопасно для здоровья, говорит он. Это, конечно, слегка контрастирует с тем видением будущего, которое Дэвид показывал нам в сериале «Секретные материалы», который сделал его знаменитым.

Сейчас Дэвид Духовны передвигается на Ford C-Max с гибридным двигателем, который он выбрал отчасти потому, что он не привлекает внимания, но главным образом потому, что на нем он может проехать по своему родному Нью-Йорку на одной батарее.

«Я впервые купил электромобиль и сделал это в первую очередь во имя экологии. Конечно, я посчитал и экономическую составляющую — меньше расход топлива, но дороже сам автомобиль. Это исключительно мой личный выбор, совсем не тренд. Один автомобиль совсем не изменит этот мир. Но это мой собственный шаг вперед к лучшему миру, на моем личном пути к нему».

Конечно, на экране происходит совсем другая история. Персонажи Духовны часто пренебрегают экономией и экологичностью в угоду стилю. В роли агента Фокса Малдера в «Секретных материалах» он начинал поиски внеземной жизни на Ford Taurus, а продолжал уже на Oldsmobile Cutlass Ciera, Buick Century, Cadillac De Ville, а в последнем сезоне сериала в Ford Explorer Platinum.

В сериале «Блудливая Калифорния» («Californication»), играя роль писателя Хэнка Муди, он буквально не вылезал из-за руля разных Porsche, в том числе, кабриолета 964.

Его киношным автомобилем в нынешнем сериале, «Водолей» («Aquarius»), о полицейских из отдела убийств Лос-Анджелеса 1960-х, стал Plimouth 1965 года.

«Это настоящий олдтаймер, даже без намека на кондиционер,» — говорит он, — «Это, конечно, обалденные ощущения — ездить на таком автомобиле — полнейший кайф и незабываемые ощущения. Однако, именно в этом автомобилей понимаешь, что те годы, что прошли с тех пор, автомобильный мир сильно изменился, и изменился в лучшую сторону».

Духовны вырос в Нью-Йорке. Мать была учительницей, а отец — писателем и журналистом. Дэвид изучал американскую литературу в Принстоне, а затем получил степень магистра в Йельском университете, прежде, чем решил пойти по актерской стезе.

В Нью-Йорке он никогда не чувствовал необходимости в автомобиле, с удовольствием передвигаясь пешком или на метро. Однако, переехав в Лос-Анджелес, он изменил свое мнение. Он сдал экзамен на права со второй попытки, в 27 лет, и купил свой первый автомобиль — Dodge Dart 1972 года.

«Все было достаточно просто. Я посмотрел газету объявлений, нашел машину, которая укладывалась бы в мой бюджет, 500 баксов, и находилась недалеко, и друг отвез меня в Пасадену, чтобы осмотреть его,» — вспоминает он, — «Он был бежевого цвета или, как выразился более мягко мой друг, «бисквитный». Для меня эта машина стала синонимом свободы. Я мог ездить на прослушивания, мог получить работу и зарабатывать деньги. В то время никто вообще не заморачивался на расход топлива. Получалось около 18 литров на «сотню». Я гонял на нем до тех пор, пока он совсем не превратился в дрова».

Духовны впервые появился на экране в 1987 году, в рекламе пива Lowenbrau, а уже затем получил роль в культовом сериале 90х — «Твин Пикс». В 1992 году на заработанные деньги он смог купить себе новый BMW 320i, увидев крайне привлекательную рекламу модели.

Затем, в 1993м, он получил роль, которая сделала его по-настоящему известным — агента Малдера, партнера актрисы Джиллиан Андерсон, игравшей Дану Скалли, в сериале «Секретные материалы», который шел 9 сезонов и даже породил два спин-оффа.

В процессе эволюции Духовны как актера, росли и его запросы на автомобили. Благодаря хорошим отношениям с брендом BMW и своей известности, он смог крайне выгодно поменять «трешку» на «пятерку» (540i) в 1997 году.

«Я прошел путь от полной безвестности до мировой знаменитости,» — говорит Духовны. — «Я думаю, сериал шел примерно в сотне стран, потому что в один прекрасный момент аудитория составила сотни миллионов человек. В один момент я просто выпал из реальности — съемки, сценарии, работа практически без выходных — это уже было даже слишком».

Телесериал закончился в 2002 году, но в этом году решено было снять шесть новых эпизодов.

В последующие годы жизнь Духовны протекала не совсем гладко. В 2008 году, после 11 лет брака, он расстался с супругой (до развода тогда дело не дошло) и проходил курс лечения от гиперсексуальности. Но тут, как назло, ему пришлось играть Хэнка Муди в сериале «Блудливая Калифорния». Герой Дэвида, редкостный гуляка, буквально секс-террорист, местами даже алкоголик, был фактически его альтер-эго. Съемки сериала продолжались с 2007 по 2014 год. После окончания терапии, в 2009 году Дэвид с женой, актрисой Теа Леони, решили снова сойтись, но в 2011 году между ними снова пробежала какая-то бяка и они решили вновь жить порознь. Развелись они в 2014 году. У них двое детей — Меделин и Кид, которым на момент развода было 17 и 13 лет.

После развода Дэвид вернулся в Нью-Йорк, решив кардинально поменять свою жизнь. После переезда ему пришлось продать свой электромобиль Toyota RAV4 EV, на котором он ездил на Западном побережье.

«В Нью-Йорке просто не было возможности заряжаться от розетки, как это было в доме в Лос-Анджелесе,» — говорит он.

А для коротких поездок он стал использовать мопед Vespa S150

«В основном, конечно, это было очень удобно, однако зимой или во время дождя было на редкость дискомфортно, поэтому я вернулся в старое доброе нью-йоркское метро».

Уже в Нью-Йорке Духовны закончил свой второй роман и записал дебютный альбом «Hell or Highwater» в стиле фолк-рок. Гитару он взял в руки шесть лет назад, чтобы поощрять детей заниматься музыкой, а интерес к поэзии привел его к написанию собственных песен.

«Я всегда писал — статьи, стихи, тексты песен,» — говорит он, — «Это было моим любимым зантием — мой отец, Амрам, был журналистом в Нью-Йорке, так что мне это передалось на генном уровне».

Голос Духовны в новом альбоме своими интонациями напоминает голоса его героев из фильмов — скрипучий тембр и мрачные интонации уже стали частью его имиджа. Он нанял нескольких студентов из музыкальной школы Беркли в Бостоне и создал свою группу.

«Я исполнил мечту любого парня — играть в рок-группе,» — смеется Дэвид. — «И, да, если уже речь об автомобилях, я до сих пор езжу за рулем везде сам, без личного водителя. Ничего не могу с собой поделать.»



