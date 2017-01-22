Дэвид Духовны — X-Files, быстрые машины и параллельная реальность.

В любом случае, актёр, сценарист, продюсер, режиссёр, писатель и музыкант является личностью незаурядной, внешне привлекательной и интересной. Мало того, достаточно долгое время мужичелло чувствовал себя наполовину россиянином, однако в 2014 году кардинально решил почувствовать себя украинцем, хотя в 2015 году за деньги пивного бренда «Сибирская корона» снова немного побыл русским. Кстати, первое появление Духовны на телевидении произошло в 1987 году, когда, благодаря своей привлекательной внешности, он снялся в рекламе пива Lowenbrau. Но да это неважно. Сейчас не об этом.
А сейчас нас интересует, что он думает про автомобили. Благодаря изданию Sunday Times, мы заглянем в ту часть организма Дэвида, которая отвечает за колесные транспортные средства и все, что с ними связано.
«Истина где-то рядом, и она — в электричестве» — говорит Дэвид Духовны.
55 летний актер уверяет, что скоро мы совсем перестанем сжигать продукты переработки нефти и вставим в автомобили батарейки. Мир станет более чистым и здоровым местом и жить в нем будет куда как более безопасно для здоровья, говорит он. Это, конечно, слегка контрастирует с тем видением будущего, которое Дэвид показывал нам в сериале «Секретные материалы», который сделал его знаменитым.
Сейчас Дэвид Духовны передвигается на Ford C-Max с гибридным двигателем, который он выбрал отчасти потому, что он не привлекает внимания, но главным образом потому, что на нем он может проехать по своему родному Нью-Йорку на одной батарее.
«Я впервые купил электромобиль и сделал это в первую очередь во имя экологии. Конечно, я посчитал и экономическую составляющую — меньше расход топлива, но дороже сам автомобиль. Это исключительно мой личный выбор, совсем не тренд. Один автомобиль совсем не изменит этот мир. Но это мой собственный шаг вперед к лучшему миру, на моем личном пути к нему».
Конечно, на экране происходит совсем другая история. Персонажи Духовны часто пренебрегают экономией и экологичностью в угоду стилю. В роли агента Фокса Малдера в «Секретных материалах» он начинал поиски внеземной жизни на Ford Taurus, а продолжал уже на Oldsmobile Cutlass Ciera, Buick Century, Cadillac De Ville, а в последнем сезоне сериала в Ford Explorer Platinum.
В сериале «Блудливая Калифорния» («Californication»), играя роль писателя Хэнка Муди, он буквально не вылезал из-за руля разных Porsche, в том числе, кабриолета 964.
Его киношным автомобилем в нынешнем сериале, «Водолей» («Aquarius»), о полицейских из отдела убийств Лос-Анджелеса 1960-х, стал Plimouth 1965 года.
«Это настоящий олдтаймер, даже без намека на кондиционер,» — говорит он, — «Это, конечно, обалденные ощущения — ездить на таком автомобиле — полнейший кайф и незабываемые ощущения. Однако, именно в этом автомобилей понимаешь, что те годы, что прошли с тех пор, автомобильный мир сильно изменился, и изменился в лучшую сторону».
Духовны вырос в Нью-Йорке. Мать была учительницей, а отец — писателем и журналистом. Дэвид изучал американскую литературу в Принстоне, а затем получил степень магистра в Йельском университете, прежде, чем решил пойти по актерской стезе.
В Нью-Йорке он никогда не чувствовал необходимости в автомобиле, с удовольствием передвигаясь пешком или на метро. Однако, переехав в Лос-Анджелес, он изменил свое мнение. Он сдал экзамен на права со второй попытки, в 27 лет, и купил свой первый автомобиль — Dodge Dart 1972 года.
«Все было достаточно просто. Я посмотрел газету объявлений, нашел машину, которая укладывалась бы в мой бюджет, 500 баксов, и находилась недалеко, и друг отвез меня в Пасадену, чтобы осмотреть его,» — вспоминает он, — «Он был бежевого цвета или, как выразился более мягко мой друг, «бисквитный». Для меня эта машина стала синонимом свободы. Я мог ездить на прослушивания, мог получить работу и зарабатывать деньги. В то время никто вообще не заморачивался на расход топлива. Получалось около 18 литров на «сотню». Я гонял на нем до тех пор, пока он совсем не превратился в дрова».
Духовны впервые появился на экране в 1987 году, в рекламе пива Lowenbrau, а уже затем получил роль в культовом сериале 90х — «Твин Пикс». В 1992 году на заработанные деньги он смог купить себе новый BMW 320i, увидев крайне привлекательную рекламу модели.
Затем, в 1993м, он получил роль, которая сделала его по-настоящему известным — агента Малдера, партнера актрисы Джиллиан Андерсон, игравшей Дану Скалли, в сериале «Секретные материалы», который шел 9 сезонов и даже породил два спин-оффа.
В процессе эволюции Духовны как актера, росли и его запросы на автомобили. Благодаря хорошим отношениям с брендом BMW и своей известности, он смог крайне выгодно поменять «трешку» на «пятерку» (540i) в 1997 году.
«Я прошел путь от полной безвестности до мировой знаменитости,» — говорит Духовны. — «Я думаю, сериал шел примерно в сотне стран, потому что в один прекрасный момент аудитория составила сотни миллионов человек. В один момент я просто выпал из реальности — съемки, сценарии, работа практически без выходных — это уже было даже слишком».
Телесериал закончился в 2002 году, но в этом году решено было снять шесть новых эпизодов.
В последующие годы жизнь Духовны протекала не совсем гладко. В 2008 году, после 11 лет брака, он расстался с супругой (до развода тогда дело не дошло) и проходил курс лечения от гиперсексуальности. Но тут, как назло, ему пришлось играть Хэнка Муди в сериале «Блудливая Калифорния». Герой Дэвида, редкостный гуляка, буквально секс-террорист, местами даже алкоголик, был фактически его альтер-эго. Съемки сериала продолжались с 2007 по 2014 год. После окончания терапии, в 2009 году Дэвид с женой, актрисой Теа Леони, решили снова сойтись, но в 2011 году между ними снова пробежала какая-то бяка и они решили вновь жить порознь. Развелись они в 2014 году. У них двое детей — Меделин и Кид, которым на момент развода было 17 и 13 лет.
После развода Дэвид вернулся в Нью-Йорк, решив кардинально поменять свою жизнь. После переезда ему пришлось продать свой электромобиль Toyota RAV4 EV, на котором он ездил на Западном побережье.
«В Нью-Йорке просто не было возможности заряжаться от розетки, как это было в доме в Лос-Анджелесе,» — говорит он.
А для коротких поездок он стал использовать мопед Vespa S150
«В основном, конечно, это было очень удобно, однако зимой или во время дождя было на редкость дискомфортно, поэтому я вернулся в старое доброе нью-йоркское метро».
Уже в Нью-Йорке Духовны закончил свой второй роман и записал дебютный альбом «Hell or Highwater» в стиле фолк-рок. Гитару он взял в руки шесть лет назад, чтобы поощрять детей заниматься музыкой, а интерес к поэзии привел его к написанию собственных песен.
«Я всегда писал — статьи, стихи, тексты песен,» — говорит он, — «Это было моим любимым зантием — мой отец, Амрам, был журналистом в Нью-Йорке, так что мне это передалось на генном уровне».
Голос Духовны в новом альбоме своими интонациями напоминает голоса его героев из фильмов — скрипучий тембр и мрачные интонации уже стали частью его имиджа. Он нанял нескольких студентов из музыкальной школы Беркли в Бостоне и создал свою группу.
«Я исполнил мечту любого парня — играть в рок-группе,» — смеется Дэвид. — «И, да, если уже речь об автомобилях, я до сих пор езжу за рулем везде сам, без личного водителя. Ничего не могу с собой поделать.»
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