Британские автомобили покидают ЕС. Brexit

Семь крупных производителей — VW Group, Toyota, GM, Ford, Nissan, Honda и BMW — имеют в Британии свои подразделения дизайна, разработки или производственные предприятия. Согласно отчету по автомобильной индустрии Соединенного Королевства, общий объем произведенных в стране автомобилей в прошлом году достиг 1.6 миллиона единиц — максимум за последние 10 лет, причем объем увеличился на 3,9 % к предыдущему году. Более 77% ушло на экспорт, 57% из них экспортировалось в страны ЕС.
Дилеммой для автомобильных производителей, собственно, является то, что, когда Британия выйдет из Евросоюза, то больше не будет иметь возможности беспошлинного ввоза-вывоза автомобилей и запасных частей. В 27 остальных странах ЕС рынок насчитывает около 400 миллионов потребителей. В итоге лоббисты автомобильного бизнеса будут уговаривать власти Великобритании вести переговоры о том, чтобы после выхода из ЕС британские автомобили продавались без экспортной наценки в 10%, как это было до сих пор.
Другой проблемой является британский фунт, который, после новостей об итогах референдума, обрушился по отношению к доллару США до 31 летнего минимума. Слабый фунт, конечно, поддержит британский экспорт, однако, негативно скажется на стоимости автомобилей, которые импортируются в Британию. В 2015 году для автомобильных производителей было золотое время — было продано 2.6 миллиона автомобилей, 86% из которых были импортированы в страну.
Было даже сделано заявление, что немецкие и французские автопроизводители будут продвигать со своей стороны этот вопрос в своих правительствах, потому как Великобритания является для них ценным и прибыльным рынком.
Но по заявлениям некоторых членов европейского правительства, Великобритании не будет предоставлено каких-либо льгот и преференций после выхода из ЕС. Отчасти они объясняют это тем, чтобы не побудить другие государства проводить подобные референдумы. «Выходить — значить выходить», — заявил Президент Европейского Совета, Дональд Туск.
Тем понятнее реакция автомобильных производителей, которые сильно обеспокоены перспективами отрасли после Brexit.
BMW Group, которая производит в Великобритании MINI и Rolls-Royce, заявляет, что «уважает волю британского народа» и пока идет процесс выхода страны из ЕС, никаких изменений в политике компании не будет. Однако, компания планирует пересмотреть некоторые процедуры и каналы поставок автомобилей и комплектующих в процессе поступления информации по новым условиям работы.
В заявлении Aston Martin Lagonda, которая принадлежит консорциуму частных инвесторов значится, что компания была, есть и будет оставаться британской, что предполагает адаптацию к новым условиям рынка и полную поддержку курса государства. Однако, представитель компании сказал, что Правительство Великобритании должно сделать все возможное для защиты интересов автопроизводителей и добиться беспошлинного доступа британских автомобилей на рынок ЕС даже после выхода страны из организации.
Акции Jaguar Land Rover, принадлежащие индийской компании Tata Motors, упали на 12% после объявления результатов референдума. Согласно внутренним документам, из-за выхода страны из ЕС компания может к 2020 году понести убытки в 1.5 миллиарда долларов. Снижение прибыли будет означать сокращение финансирования разработок новых моделей. В то же время недавнее решение о приобретении гоночного комплекса и трека в Сильверстоуне скорее всего будет пересмотрено, чтобы направить средства на расширение завода компании в Словакии.
После Brexit компания заявила, что бизнес останется бизнесом.
«Великобритания наша страна, мы — фактически государственный бренд, у нас здесь мощные производственные площадки и центры разработок. И они останутся. Однако 20% наших мировых продаж приходится на европейский рынок и нам очень хочется, чтобы был найден компромисс, который позволит нам остаться с нашими клиентами в Европе».
amsrus.ru
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