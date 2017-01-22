Британские автомобили покидают ЕС. Brexit 56

Автомобильные компании Великобритании пока переваривают решение британского народа, 23 июня большинством проголосовавших за выход страны из Евросоюза (Brexit). Это значит, что правительство Соединенного Королевства должно будет запустить процедуры выхода из Европейского Сообщества, а сам процесс продлится около двух лет. Однако уже сейчас автопроизводители уже готовы оценить риски и последствия такого шага.

Семь крупных производителей — VW Group, Toyota, GM, Ford, Nissan, Honda и BMW — имеют в Британии свои подразделения дизайна, разработки или производственные предприятия. Согласно отчету по автомобильной индустрии Соединенного Королевства, общий объем произведенных в стране автомобилей в прошлом году достиг 1.6 миллиона единиц — максимум за последние 10 лет, причем объем увеличился на 3,9 % к предыдущему году. Более 77% ушло на экспорт, 57% из них экспортировалось в страны ЕС.

Дилеммой для автомобильных производителей, собственно, является то, что, когда Британия выйдет из Евросоюза, то больше не будет иметь возможности беспошлинного ввоза-вывоза автомобилей и запасных частей. В 27 остальных странах ЕС рынок насчитывает около 400 миллионов потребителей. В итоге лоббисты автомобильного бизнеса будут уговаривать власти Великобритании вести переговоры о том, чтобы после выхода из ЕС британские автомобили продавались без экспортной наценки в 10%, как это было до сих пор.

Другой проблемой является британский фунт, который, после новостей об итогах референдума, обрушился по отношению к доллару США до 31 летнего минимума. Слабый фунт, конечно, поддержит британский экспорт, однако, негативно скажется на стоимости автомобилей, которые импортируются в Британию. В 2015 году для автомобильных производителей было золотое время — было продано 2.6 миллиона автомобилей, 86% из которых были импортированы в страну.

Было даже сделано заявление, что немецкие и французские автопроизводители будут продвигать со своей стороны этот вопрос в своих правительствах, потому как Великобритания является для них ценным и прибыльным рынком.

Но по заявлениям некоторых членов европейского правительства, Великобритании не будет предоставлено каких-либо льгот и преференций после выхода из ЕС. Отчасти они объясняют это тем, чтобы не побудить другие государства проводить подобные референдумы. «Выходить — значить выходить», — заявил Президент Европейского Совета, Дональд Туск.

Тем понятнее реакция автомобильных производителей, которые сильно обеспокоены перспективами отрасли после Brexit.

BMW Group, которая производит в Великобритании MINI и Rolls-Royce, заявляет, что «уважает волю британского народа» и пока идет процесс выхода страны из ЕС, никаких изменений в политике компании не будет. Однако, компания планирует пересмотреть некоторые процедуры и каналы поставок автомобилей и комплектующих в процессе поступления информации по новым условиям работы.

В заявлении Aston Martin Lagonda, которая принадлежит консорциуму частных инвесторов значится, что компания была, есть и будет оставаться британской, что предполагает адаптацию к новым условиям рынка и полную поддержку курса государства. Однако, представитель компании сказал, что Правительство Великобритании должно сделать все возможное для защиты интересов автопроизводителей и добиться беспошлинного доступа британских автомобилей на рынок ЕС даже после выхода страны из организации.

Акции Jaguar Land Rover, принадлежащие индийской компании Tata Motors, упали на 12% после объявления результатов референдума. Согласно внутренним документам, из-за выхода страны из ЕС компания может к 2020 году понести убытки в 1.5 миллиарда долларов. Снижение прибыли будет означать сокращение финансирования разработок новых моделей. В то же время недавнее решение о приобретении гоночного комплекса и трека в Сильверстоуне скорее всего будет пересмотрено, чтобы направить средства на расширение завода компании в Словакии.

После Brexit компания заявила, что бизнес останется бизнесом.

«Великобритания наша страна, мы — фактически государственный бренд, у нас здесь мощные производственные площадки и центры разработок. И они останутся. Однако 20% наших мировых продаж приходится на европейский рынок и нам очень хочется, чтобы был найден компромисс, который позволит нам остаться с нашими клиентами в Европе».



