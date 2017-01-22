«АвтоВАЗ» официально анонсировал выпуск новых моделей в 2017 году 0

Российская компания АвтоВАЗ подвела итоги продаж по прошлому году и поделилась своими планами на 2017 год.

Так, до конца этого года под маркой Lada должны выйти как минимум две новинки. Если верить информации от осведомленных источников, руководство автопроизводителя вполне удовлетворено прошлогодними продажами, в результате чего доля компании на рынке составила более 20%.

Это лучший показатель за последние пять лет. Следует отметить, что вопреки опасениям и невнятным результатам на старте продаж, в конечно итоге покупатели хорошо приняли обе прошлогодние новинки АвтоВАЗа – седан Vesta и высокий хетчбэк Xray. Так, за год показатели реализации по обеим моделям составили 50 и 20 тыс. штук соответственно.

Это даже больше, чем было запланировано первоначально. Успех позволил автопроизводителю приступить к запуску в 2017 году еще двух новинок, которыми станут новые модификации модели Lada Vesta. Речь идет об универсале и его кросс-версии Vesta SW Cross. Обе новинки очень ждут поклонники марки и потенциальные покупатели. Отечественный автопром давненько не выпускал интересных универсалов, и Vesta SW обещает поправить эту ситуацию.



