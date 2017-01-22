«АвтоВАЗ» официально анонсировал выпуск новых моделей в 2017 году
0

«АвтоВАЗ» официально анонсировал выпуск новых моделей в 2017 году
Январь 22 21:03 2017

Российская компания АвтоВАЗ подвела итоги продаж по прошлому году и поделилась своими планами на 2017 год.

Так, до конца этого года под маркой Lada должны выйти как минимум две новинки. Если верить информации от осведомленных источников, руководство автопроизводителя вполне удовлетворено прошлогодними продажами, в результате чего доля компании на рынке составила более 20%.

LADA Vesta

Это лучший показатель за последние пять лет. Следует отметить, что вопреки опасениям и невнятным результатам на старте продаж, в конечно итоге покупатели хорошо приняли обе прошлогодние новинки АвтоВАЗа – седан Vesta и высокий хетчбэк Xray. Так, за год показатели реализации по обеим моделям составили 50 и 20 тыс. штук соответственно.

Vesta SW Cross

Это даже больше, чем было запланировано первоначально. Успех позволил автопроизводителю приступить к запуску в 2017 году еще двух новинок, которыми станут новые модификации модели Lada Vesta. Речь идет об универсале и его кросс-версии Vesta SW Cross. Обе новинки очень ждут поклонники марки и потенциальные покупатели. Отечественный автопром давненько не выпускал интересных универсалов, и Vesta SW обещает поправить эту ситуацию.


На тему:

  Article "tagged" as:
LadaLada VestaLADA Vesta SW Cross
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

BMW, Audi и Mercedes-Benz покажут последние чудеса автомобильных инноваций

BMW, Audi и Mercedes-Benz покажут последние чудеса автомобильных инноваций 1

Mazda будет выпускать двигатели в России

Mazda будет выпускать двигатели в России 2

Новые назначения в Federal-Mogul

Новые назначения в Federal-Mogul 1

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.