«АвтоВАЗ» официально анонсировал выпуск новых моделей в 2017 году

Так, до конца этого года под маркой Lada должны выйти как минимум две новинки. Если верить информации от осведомленных источников, руководство автопроизводителя вполне удовлетворено прошлогодними продажами, в результате чего доля компании на рынке составила более 20%.
Это лучший показатель за последние пять лет. Следует отметить, что вопреки опасениям и невнятным результатам на старте продаж, в конечно итоге покупатели хорошо приняли обе прошлогодние новинки АвтоВАЗа – седан Vesta и высокий хетчбэк Xray. Так, за год показатели реализации по обеим моделям составили 50 и 20 тыс. штук соответственно.
Это даже больше, чем было запланировано первоначально. Успех позволил автопроизводителю приступить к запуску в 2017 году еще двух новинок, которыми станут новые модификации модели Lada Vesta. Речь идет об универсале и его кросс-версии Vesta SW Cross. Обе новинки очень ждут поклонники марки и потенциальные покупатели. Отечественный автопром давненько не выпускал интересных универсалов, и Vesta SW обещает поправить эту ситуацию.
amsrus.ru
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