Англичанин на DeLorean чуть не улетел в прошлое. Полиция помешала. 109

На Западе трилогия «Назад в Будущее» что-то вроде «Операции Ы» для россиян. Они помнят эти фильмы чуть ли не наизусть, говорят фразами из них и часто копируют поведение героев.

Отдельная песня — автомобили. Точнее, один автомобиль. Еще точнее — DeLorean. Ведь именно этот оригинальный автомобиль доктор Эммет Браун использовал для перемещения во времени. Кто-нибудь помнит, до какой скорости док разгонял DeLorean, чтобы включился прибор перемещения во времени? Вот. А англичанин Найджел Миллс, 55 лет от роду, помнит. Мало того, попробовал. За что и был арестован.

По сообщению газеты «The Guardian», в Эссексе (Англия) водитель DeLorean был задержан за превышение скорости. Радар патрульной службы зафиксировал скорость 88 миль в час (140 км/ч). Как раз на этой скорости ему бы удалось переместиться во времени, если бы эта штука работала как в кино у Дока Брауна.

55 летний Найджел Миллс клянется, что он даже не пытался посетить 1955 год и разорвать пространственно-временной континуум. «Я и не думал путешествовать во времени», — сказал Миллс репортеру «The Guardian», — «Было воскресенье, 11 часов утра, пустая сухая дорога и отличная видимость».

DeLorean обошелся ему в 22.000 фунтов и это не единственный его автомобиль. Время от времени, примерно пару раз в год, он выгоняет этого красавца из гаража и «дает ему подышать». Вот во время такого «подышать», его и поймали за превышение.

В принципе, история закончилась хорошо. Для Миллса точно. Когда он пришел в суд, чтобы оспорить штраф, полицейские, которые его задерживали, не явились на заседание и судья отменила все взыскания.

Хотя все могло закончиться куда хуже. Миллса могли найти ливийцы…



