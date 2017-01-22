40 лет, сожалений нет. История Ford RS. 10

На протяжении более четырех десятилетий европейское подразделение Ford занимается превращением обычных автомобилей в монстров мощности и драйва. Модели RS не ограничивают себя стандартными задачами гражданских версий, используя самые разные технические решения в целях достижения максимального результата – мультиклапанная головка блока цилиндров, турбонаддув, полный привод…

И это лишь несколько самых очевидных моментов. А сколько еще скрыто внутри… Горячие хэтчбеки Ford популярны во всем мире и достаточно давно. В этом году Ford Focus RS 2017 модельного года стал абсолютно глобальным автомобилем, поставляющимся на все рынки, где продается Ford. В честь этого события давайте вспомним все автомобили, которые создали вселенную RS.

1968 Ford 15M RS Coupe

Хоть индекс RS получит широкое распространение только после выпуска построенных в Британии Escort RS, Escort Mexico и Capri RS, история RS фактически начинается в Германии. Именно там были построены три автомобиля RS (Rally Sport). С двигателем V4 и передним приводом, модель 15М послужила базой для первой версии RS в 1968 году.

1969 Ford 17M RS

Немного более крупный Ford 17M также получил версию RS. Находясь между моделями 15М и 22М он получил построенный в Кельне 2.0 литровый двигатель V6 и привод на задние колеса.

1969 Ford 20M RS

Ford 20M – люксовая версия 17М – также не обошелся без шильдика RS. Под капотом у него был 2.3 литровый V6.

1970 Ford Escort RS1600

Большинство поклонников RS считают именно этот Escort RS1600 истинным родоначальником серии. Оснащенный 1.6 литровым четырехцилиндровым двигателем Cosworth, это был один из первых серийных автомобилей с системой четырех клапанов на цилиндр (на фото модель 1971 года).

1970 Ford Capri RS2600

Дебютировавший в 1970 году на автосалоне в Швейцарии, Capri RS2600 был произведен всего в количестве 50 экземпляров в соответствии с требованиями омологации. Производство серийной версии RS2600 началось позднее в том же году и это был первый европейский автомобиль Ford, использующий систему впрыска топлива. В 1971 году Ford начал продавать серийные Capri в США под маркой Mercury Capri.

1970 Ford Escort Mexico

Созданный под впечатлением от раллийного автомобиля на базе Escort, за рулем которого гонщик Ханну Миккола выиграл гонку London to Mexico World Cup Rally 1970 года, Escort Mexico имел под капотом проверенный 1598 кубовый двигатель Kent с верхним расположением клапанов вместо 16-клапанного Cosworth (как у RS1600). Производство было налажено на сборочном предприятии Ford в Эссексе, Англия.

1973 Ford Capri RS3100

В 1973 году Ford выпустил Capri RS3100. Оснащался он выпускавшимся в Эссексе двигателем V6 и был выпущен ограниченной серией в 250 экземпляров.

1973 Ford Escort RS2000

Escort RS2000 также явился публике в 1973 году. Четырехцилиндровый 2.0 литровый надежный двигатель «Pinto» Ford, был вполне достойной альтернативой темпераментному двигателю RS1600.

1975 Ford Escort RS1800

Производство Escort Mark I закончилось в декабре 1974 года, а вышедшее следующее поколение – Mark II – сразу же получил RS версию в виде 115 сильного RS1800 (на фото – гоночный автомобиль).

1975 Ford Escort RS Mexico

Ford Escort RS Mexico вышел в серию также в 1975 году. Он стал более миролюбивой альтернативой агрессивному RS2000, который вышел позднее.

1976 Ford Escort RS2000

Вскоре после выхода RS1800 1975 модельного года, Форд запустил Escort RS2000 с 2,0-литровым двигателем SOHC с четырьмя цилиндрами и 110 л/с. (на фото модель 1978 года).

Ford Escort RS1700T

В конце 1980 года Ford выпустил прототип Escort RS1700T. Как вы, наверное, уже догадались, T – это турбо. Турбина устанавливалась на 1.7 литровый четырехцилиндровый двигатель Ford. Проект был закрыт после выпуска 17 экземпляров, отчасти из-за появления в ралли полного привода, отчасти – из-за трудностей с дальнейшими разработками.

1981 Ford Capri RS2.8 Turbo

В 1981 году все-таки решили вернуться к турбированной версии показали Capri Turbo. Турбина устанавливалась на 2.8 литровый V6 Ford, благодаря чему мощность увеличивалась до 187 сил. Серия была ограничена 200 экземплярами.

1982 Ford Escort RS1600i

Анонсированный осенью 1981 года, «леворукий» 115 сильный Escort RS1600i поступил в продажу вскоре после презентации. Праворульные автомобили начали продаваться в Британии весной 1982 года. Особенностью этого автомобиля были электрические стеклоподъемники и центральный замок.

1984 Ford Escort RS Turbo

Появившийся в конце 1984 года Escort RS Turbo с 1.6 литровым турбированным двигателем, был оборудован дифференциалом LSD для оптимизации распределения крутящего момента. По заявлению Ford, это был первый переднеприводный автомобиль с такой технологией.

Ford RS200

Один из самых безбашенных автомобилей, которые когда-либо носили шильдик RS. RS200 был сделан среднемоторным и полноприводным, специально для участия в знаменитой Группе В ралли. Всего 200 автомобилей были построены в период с 1983 по 1985 год для того, чтобы быть допущенными до участия в группе. Однако в 1986 году Группа В была закрыта из-за смерти гонщика. Гоночные версии планировалось «раскачать» до 450 л/с, но и обычные версии, оснащенные 1.8 литровыми двигателями, продолжали неплохо конкурировать в ралли следующие несколько лет.

1986 Ford Sierra RS Cosworth

2.0 литровый инжекторный, турбированный четырехцилиндровый двигатель выдавал 200 л/с давал возможность автомобилю отлично разгоняться, а в остальном инженеры уделили особое внимание аэродинамике для лучшей управляемости и стабильности на дороге на больших скоростях.

1986 Ford Escort RS Turbo

RS Turbo продолжал производиться весь 1986 год, получив обновления нового поколения Escort, а также механические и ходовые доработки, которые позволяли ему отлично управляться на дорогах.

1987 Ford Sierra RS500 Cosworth

Sierra RS500 Cosworth сменил в 1987 году Sierra RS Cosworth предыдущего модельного года. Мощность 2.0 литрового турбированного четырехцилиндрового двигателя была около 220 л/с.

1988 Ford Sierra RS Cosworth

В 1988 году Ford представил седан Sierra RS Cosworth, который на некоторых рынках звали Sapphire (на фото модель 1991 года).

1990 Ford Sierra RS Cosworth 4×4

В 1990 году стала доступна полноприводная версия седана Sierra Cosworth/Sapphire

1990 Ford Fiesta RS Turbo

Fiesta получила RS версию в 1990 году. Крошка обрела 1.6 литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель в 130 л/с.

1991 Ford Escort RS2000

В 1991 году в продажу поступил Escort RS2000 с атмосферной 2.0 литровой «четверкой».

1992 Ford Escort RS Cosworth

Оснащенный самыми современными на тот момент полноприводными технологиями Ford, Escort RS Cosworth получил 227 сильную 2.0 литровую турбочетверку и непропорционально большой задний спойлер.

1992 Ford Fiesta RS1800

В 1992 году в Fiesta RS1800 заменили турбированный двигатель на атмосферный 1.8 четырехцилиндровый, который выдавал примерно такую же мощность.

1993 Ford Escort RS2000

Производившийся с 1993 до конца 1995 года Escort RS2000 получил полный привод и дисковые тормоза. Когда год спустя закончилось производство Escort Cosworth, производство автомобилей RS приостановилось на долгие 5 лет.

2002 Ford Focus RS

Изначально показанное в виде концепта на Женевском автосалоне 1998 года, первое поколение Focus RS дебютировало в серийной версии на Женевском автосалоне в 2001 году. Автомобили начали выезжать с конвейера в 2002 году, ознаменовав возвращение RS серии. Несмотря на то, что Ford показал концепт Fiesta RS в 2004 году, значок RS появился в следующий раз только на Focus RS в 2009 году.

2009 Ford Focus RS

В 2009 году Focus RS вернулся уже с 300 сильным турбированным 2.5 литровым рядным пятицилиндровым двигателем. У него была инновационная передняя подвеска RevoKnuckle, которая отлично укрощала высокую мощность двигателя и позволяла не оказаться в ближайшей канаве при резком ускорении.

2010 Ford Focus RS500

В 2010 году вышла ограниченная серия с 345 сильным двигателем и агрессивным дизайном. Все 500 экземпляров разошлись крайне быстро.

2017 Ford Focus RS

Для размышления: 315 л/с, полный привод третьего поколения. 2.3 литровый EcoBoost, который устанавливается в Mustang. Его одобрил сам Кен Блок, испытав в очередной Джимхане. Нормально? Надо брать.



