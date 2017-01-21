Прибытие поезда. Ашленд. Наши дни. 626

Ашленд. Штат Нью-Гемпшир, США. Черный седан выезжает на железнодорожный переезд, делает странный маневр и застревает. А дальше водитель с подъехавшими полицейскими ждут прибытия поезда. А ведь все можно было исправить…

Самое странное для среднестатистического россиянина то, что никто даже и не попытался ничего сделать — ни подцепить тросом, ни посигналить поезду — смирение и фатализм. Хотя, скорее, больше удивил сам маневр виновника торжества.



