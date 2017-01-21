Прибытие поезда. Ашленд. Наши дни.

Ашленд. Штат Нью-Гемпшир, США. Черный седан выезжает на железнодорожный переезд, делает странный маневр и застревает. А дальше водитель с подъехавшими полицейскими ждут прибытия поезда. А ведь все можно было исправить…
Самое странное для среднестатистического россиянина то, что никто даже и не попытался ничего сделать — ни подцепить тросом, ни посигналить поезду — смирение и фатализм. Хотя, скорее, больше удивил сам маневр виновника торжества.
amsrus.ru
Почему ничего не сделали? Полицейские своевременно отогнали свои автомобили на безопасное расстояние))))
Сергей , добрый день ! Дайте пожалуйста совет . Езжу уже пятый год на xc-70 , пробег 110 тысяч . Мастера которые обслуживают автомобиль говорят что на подходе замена многих узлов , говорят что советуют продавать автомобиль так как дальше будут одни вложения . В связи с тем , что возможности купить автомобиль такого класса сейчас не имею встал вопрос ( за мой автомобиль могу получить максимум 850 тысяч) либо шкода Октавия комби( Чешской сборки), либо Тойота Камри ?! Хотелось бы узнать Ваше компетентное мнение по этому выбору ?! Может посоветуете что ни будь другое ?! Большое спасибо ! Михаил
Вопросы задаются в соответствующем разделе. См меню вопросы и ответы
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.