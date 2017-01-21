История успеха Audi: 8 миллионов автомобилей с полным приводом quattro 92

Audi празднует юбилей: с конвейера нового завода Audi в Сан-Хосе-Чьяпа (Мексика) сошел 8-миллионный автомобиль с системой полного привода quattro, которая обеспечивает непревзойденную безопасность и удовольствие от вождения даже по снегу и льду. Юбилейным стал Audi Q5 2.0 TFSI quattro красного цвета (Garnet Red).

Технология quattro, представленная в 1980 году, сегодня используется в более чем 100 моделях Audi. Система полного привода quattro входит в базовое оснащение моделей Audi Q7, Audi A4 allroad quattro, Audi A6 allroad quattro, Audi A8, Audi R8, всех версий S и RS, а также доступна в качестве опции для других моделей марки. В 2015 году 44% клиентов Audi по всему миру выбрали автомобили, оснащенные полным приводом quattro. Первое место в этом списке принадлежит Audi Q5: объем продаж составил 262 000 единиц. Особой популярностью модели quattro пользуются в США, Канаде, России и в странах Ближнего Востока. В Германии было реализовано 122 048 автомобилей с приводом quattro.

Audi предлагает систему quattro в различных исполнениях, адаптированных для каждой модели бренда. Для компактных автомобилей с поперечным расположением двигателя гидравлическая многодисковая муфта с электронным управлением устанавливается на задней оси. На спорткаре Audi R8 с центральным расположением двигателя многодисковая фрикционная муфта размещена на передней оси. В зависимости от дорожных условий эти активные системы обеспечивают переменное распределение крутящего момента на переднюю и заднюю ось.

Самоблокирующийся межосевой дифференциал, используемый на многих моделях Audi с продольным расположением двигателя в передней части, представляет собой механический планетарный редуктор. В нормальном режиме работы он распределяет крутящий момент между передней и задней осью в соотношении 40/60.

Спортивный задний дифференциал предлагается ля модификаций с наиболее мощными двигателями. Он обеспечивает активное распределение крутящего момента между задними колесами с помощью двух совмещенных передач, которые приводятся в действие посредством многодисковых электрогидравлических муфт. В экстремальных ситуациях почти весь крутящий момент передается на одно колесо, что позволяет устранить недостаточную поворачиваемость.

Новейшая разработка: quattro с технологией ultra

Новейшей разработкой Audi является привод quattro с технологией ultra, предназначенный для моделей с продольным расположением двигателя. Многодисковая муфта с активным управлением, расположенная на выходном валу коробки передач, постоянно изменяет распределение крутящего момента между осями в полноприводном режиме. Разъединительная муфта заднего дифференциала обеспечивает отсоединение подключаемой задней оси. Обе муфты остаются открытыми в дорожных ситуациях, когда полный привод не может дать каких-либо преимуществ. Таким образом, узлы трансмиссии задней оси, ответственные за передачу крутящего момента, не задействованы. Блок управления системы использует множество данных для моделирования состояния автомобиля, заглядывая примерно на полсекунды в будущее. Если система обнаружит, например, что внутреннее колесо может потерять сцепление с дорогой, она заранее активирует полноприводный режим. Благодаря этому полный привод всегда находится в состоянии готовности. Это инновационное решение заметно повышает эффективность без ухудшения тяговых и динамических характеристик.

История успеха: развитие quattro

Появление quattro стало важной вехой в истории автомобилей: ни один производитель в то время не мог предложить высокоскоростную и легкую систему полного привода для массового производства. Технология была впервые представлена в 1980 году в модели Ur-quattro на Международном автосалоне в Женеве. В 1986 году компания Audi заменила центральный дифференциал первого поколения с механической блокировкой дифференциалом Torsen, который обеспечивал переменное распределение крутящего момента между осями. В 2005 году начал применяться планетарный редуктор с асимметричным динамическим распределением тяги и крутящего момента. Audi постоянно работает над усовершенствованием самоблокирующегося межосевого дифференциала, который считается эталоном с точки зрения передачи тяги и динамических характеристик, а также обладает небольшим весом.

Благодаря системе quattro компания Audi много раз выигрывала автоспортивные соревнования. Список достижений включает в себя четыре титула чемпиона мира по ралли, шесть побед в знаменитой гонке Pikes Peak Hill Climb в США, триумф в серии TransAm в США, два титула в гонках DTM, 11 побед в национальных чемпионатах по супертурингу и победу в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым автогонкам. Кроме того, в прошедшем ноябре Маттиас Экстрём (Mattias Ekström) и его команда EKS стали лучшими в чемпионате мира по ралли-кроссу (FIA) на автомобиле Audi S1 EKS RX quattro.



