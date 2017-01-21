5 главных автомобильных трендов 2017 года 99

Автомобильная промышленность, как и любая другая, имеет тенденции, которые в той или иной степени формируют дальнейшее развитие отрасли.

К лучшему или худшему произойдут изменения — рассудит время и Его Величество Покупатель. И куда может завести кривая прогресса — никто не может предположить на все сто процентов. Возьмем, например, турбонаддув. В свое время турбины были уделом спортивных автомобилей, или тюнинговых проектов. А сегодня… Сегодня турбины буквально повсюду — от компактных Volkswagen до суперкара Ford GT. И турбины — это только один пример. А их множество. Одни — появляются и завоевывают рынок, другие быстро уходят в небытие. Многие производители уже смогли показать векторы развития своих брендов на ближайшее время, поэтому можно выделить 5 главных трендов, за которыми можно будет наблюдать в 2017 году.

Возвращение больших внедорожников

Помните HUMMER? Гигантские внедорожники возвращаются. Правда, в виде огромных кроссоверов. Популярность сегмента SUV продолжает расти из года в год, вытесняя почти все классические форматы вроде седанов или универсалов. Концепты Subaru Viziv-7 и Audi Q8 — лишь первые ласточки расширения сегмента не только вширь, но и в длину. За горизонтом уже маячат очертания Chevrolet Traverse 2018 модельного года и полностью нового Volkswagen Atlas. А если добавить растущий подвид семиместных полноразмерных кроссоверов — нас ждет много чего нового и очень большого.

Дорого. Еще дороже. Дороже всех!

Не только массовые производители ищут возможности заработать на растущем рынке кроссоверов. VIP-места постепенно начали заполняться премиальными брендами, за которыми подтягиваются и ультра-премиум динозавры. 15 лет назад первым в нишу вошел Porsche с Cayenne — и совсем не прогадал, практически вытащив марку из крутого пике за счет продаж нового кроссовера. В прошлом году случились Bentley Bentayga, Jaguar F-Pace и Mazerati Levante. В году нынешним, как ожидается, к ним подтянутся Rolls-Royce, Aston Martin и Lamborghini. Так что скоро нам не придется выбирать спорткар, кроссовер и седан бизнес-класса в разных шоу-румах. Можно будет брать все одного бренда. Заодно скидку получить как постоянному клиенту.

Даешь больше мощности!

Всем знакома история с тюбиками зубной пасты. Пока из нее не выдавишь последние капли, заставить себя купить новую крайне сложно. С двигателями примерно такая же история. Тенденция к вытягиванию максимальной мощности из двигателя уже не нова. И в ближайшее время меняться не планирует. Обучать старых собак новым трюкам — мода десятилетия. Двойной впрыск, турбонаддув, компрессор, повышение коэффициентов сжатия — все это позволяет инженерам в наши дни получать все больше мощности на любых автомобилях — от больших внедорожников до спорткаров — при этом часто без критичного увеличения расхода топлива.

При этом мы видим такие проекты, как Aston Martin RMB 001, гиперкар Mercedes-AMG Project One и Bugatti Chiron, мощность которых уже перевалила за 1000 «лошадей» и понятно, что это далеко не предельные цифры. Поживем — увидим.

Ударим дизелем по мировому автопрому!

Продолжающийся скандал с Volkswagen, возможно, нанес удар по дизельным двигателям, но это в большей степени коснулось рынка Северной Америки. В Европе и других странах все куда спокойнее. Однако, если кому-то показалось, что в США дизелям настал конец — это совсем не так. Буквально на днях подобные обвинения за дизель были предъявлены Fiat Chrysler Automobiles (FCA), однако они совершенно никак не повлияли на продажи дизельных автомобилей концерна, который продолжает вводить эти двигатели в разные модели. Mazda также планирует вывести на американский рынок дизельную версию CX-5 в 2017 году, наверное, уже наняли штат юристов, чтобы отбиваться от становящихся уже традиционными обвинений в подтасовке результатов теста. А вот кому хорошо, так это Ford, который недавно представил пикап F-150 с новым дизельным двигателем. В продажу пикап поступит уже в конце нынешнего года. Mercedes-Benz, BMW и Jaguar вообще без проблем продают свои дизельные автомобили. Так что дизель никуда не уходит, а, скорее, наоборот — проникает все глубже.

Технологии продолжают завоевывать мир

Иногда хочется погрустить по тем временам, когда проигрыватель компакт-дисков в автомобиле мог собрать вокруг себя весь квартал и владелец подобного чуда был окружен всеобщим вниманием. Сегодня же компакт-диск — признак отсталости и сильно подержанного автомобиля, а нормой стало потоковое аудио через Bluetooth. Да и многие современные автомобили уже начинают отбрасывать CD-проигрыватель как олень рога по окончанию брачного сезона. Куда актуальнее сделать хорошее соединение головного устройства со смартфоном всеми известными способами. И этот функционал доступен не только премиальным моделям за большие и очень большие деньги. Присмотритесь — сегодня масса чудесных опций вроде активного круиз-контроля, системы экстренного торможения, подогрев руля, системы Android Auto и Apple Car Play можно найти уже чуть ли не на Hyundai Solaris.

Страшно даже представить, что придется выдумать создателям премиальных и люксовых автомобилей, когда большинство их опций постепенно станут обычными на массовом сегменте.



