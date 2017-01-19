Рамзан Кадыров пообещал пересадить чеченцев с иномарок на Lada Vesta 151

В Чечне уже купили сто таких автомобилей

Рамзан Кадыров пообещал купить для Чечни отечественные автомобили Lada Vesta вместо иномарок Toyota и Ford.

— Раньше мы в Чечне закупали Toyota Corolla, Ford Focus — такие машины, но больше не будем этого делать никогда, — сообщил глава ЧР. — Lada Vesta хорошая, надежная машина, экономичная, наши бизнесмены уже покупает штук сто их.

По словам Рамзана Кадырова, у властей Чечни хорошие отношения с «АвтоВАЗом» и он рассчитывает на хороший спрос отечественных автомобилей. Глава Чечни также пообещал купить для республики еще сто автомобилей «Лада» в следующем году.

Ранее сообщалось, что Кадыров уже самолично протестировал новый автомобиль Lada Vesta на дороге в Грозном.



