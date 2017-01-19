Рамзан Кадыров пообещал пересадить чеченцев с иномарок на Lada Vesta
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Рамзан Кадыров пообещал пересадить чеченцев с иномарок на Lada Vesta
Январь 19 17:20 2017

В Чечне уже купили сто таких автомобилей

Рамзан Кадыров пообещал купить для Чечни отечественные автомобили Lada Vesta вместо иномарок Toyota и Ford.

Ramzan-Kadyrov-Vesta

— Раньше мы в Чечне закупали Toyota Corolla, Ford Focus — такие машины, но больше не будем этого делать никогда, — сообщил глава ЧР. — Lada Vesta хорошая, надежная машина, экономичная, наши бизнесмены уже покупает штук сто их.

По словам Рамзана Кадырова, у властей Чечни хорошие отношения с «АвтоВАЗом» и он рассчитывает на хороший спрос отечественных автомобилей. Глава Чечни также пообещал купить для республики еще сто автомобилей «Лада» в следующем году.

Ранее сообщалось, что Кадыров уже самолично протестировал новый автомобиль Lada Vesta на дороге в Грозном.

 


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Lada VestaРамзан Кадыров
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7 комментариев

  1. Liahim Vokzhurk
    Январь 19, 17:23 #1 Liahim Vokzhurk

    пружины прям на заводе подрезать будут?

  2. Magick Ai
    Январь 19, 17:49 #2 Magick Ai

    Так и представил, как чеченские свадебные кортежи пересаживаются с ролсов и бентли на весты. А вместо гали-вали и кайенов с крузаками, веста кросс и уаз патриот?

  3. Max Sti
    Январь 19, 18:01 #3 Max Sti

    уапще красaучек!

  4. Dmitry Moskalenko
    Январь 19, 18:04 #4 Dmitry Moskalenko

    Я, за! :))

  5. Andrey Nikolaev
    Январь 19, 18:13 #5 Andrey Nikolaev

    ХеРурга не хватает

  6. Artem Ryazantsev
    Январь 19, 19:38 #6 Artem Ryazantsev

    Уйтак всё заторнироваловал

  7. Valery Volkov
    Январь 19, 20:06 #7 Valery Volkov

    Ну в принципе прогресс России на лицо, после Приоры… КПД паровоза, даже в этом дерьме

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