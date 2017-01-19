Рамзан Кадыров пообещал пересадить чеченцев с иномарок на Lada Vesta

Рамзан Кадыров пообещал купить для Чечни отечественные автомобили Lada Vesta вместо иномарок Toyota и Ford.
— Раньше мы в Чечне закупали Toyota Corolla, Ford Focus — такие машины, но больше не будем этого делать никогда, — сообщил глава ЧР. — Lada Vesta хорошая, надежная машина, экономичная, наши бизнесмены уже покупает штук сто их.
По словам Рамзана Кадырова, у властей Чечни хорошие отношения с «АвтоВАЗом» и он рассчитывает на хороший спрос отечественных автомобилей. Глава Чечни также пообещал купить для республики еще сто автомобилей «Лада» в следующем году.
Ранее сообщалось, что Кадыров уже самолично протестировал новый автомобиль Lada Vesta на дороге в Грозном.
amsrus.ru
пружины прям на заводе подрезать будут?
Так и представил, как чеченские свадебные кортежи пересаживаются с ролсов и бентли на весты. А вместо гали-вали и кайенов с крузаками, веста кросс и уаз патриот?
уапще красaучек!
Я, за! :))
ХеРурга не хватает
Уйтак всё заторнироваловал
Ну в принципе прогресс России на лицо, после Приоры… КПД паровоза, даже в этом дерьме
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.