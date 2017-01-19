Новый рекорд LEXUS 61

Компания Lexus установила новый рекорд продаж на российском рынке. По информации от представителей концерна, в 2016 году удалось реализовать более 24 тысяч авто.

По словам представителей Lexus, данный показатель является рекордным в России с 2010 года.

Больше всего продаж пришлось на премиальный сегмент, в котором реализация выросла на 16 процентов. Кроме того, увеличилось и присутствие концерна на отечественном рынке. В настоящее время оно составляет более 18 процентов, то является достаточно весомым показателем для иностранного бренда.

Бестселлером компании стал автомобиль Lexus RX. Он был реализован в количестве более 8 тысяч единиц. По словам представителей аналитического отдела бренда, прирост продаж в данном случае составил 140 процентов.

Второе место по продажам в России за 2016 год досталось кроссоверу Lexus NX. Его приобрели 7 тысяч жителей страны. Напомним, что цены на модели Lexus для российского рынка были недавно увеличены. Несмотря на это, бренд продолжает лидировать в сегменте SUV.



