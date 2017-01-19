KIA на Australian Open 2017 19

Компания KIA Motors – генеральный спонсор международного теннисного турнира Australian Open — передала 110 автомобилей Федерации тенниса Австралии.

Торжественная церемония передачи состоялась в Мельбурне, в ней приняли участие топ-менеджеры KIA Motors Australia и руководство Федерации тенниса Австралии, а также «глобальный посол» бренда KIA, известный теннисист Рафаэль Надаль. KIA поддерживает турнир Australian Open уже шестнадцатый год подряд.

Директор турнира Australian Open Крейг Тили отметил:

«Автомобили KIA, без сомнения, помогут нам в ближайшие несколько недель провести турнир Australian Open 2017 на высоком уровне. Эти автомобили обеспечат участникам и гостям максимально комфортное посещение главного спортивного события января в мире. Обеспечение транспортом теннисистов, официальных лиц, представителей прессы и сотрудников организационного комитета турнира в Мельбурне – это серьезная задача. И каждый год нам удается успешно решать ее именно благодаря надежной поддержке со стороны KIA Motors».

В 2017 году для транспортировки участников и гостей турнира Australian Open KIA передала 20 седанов бизнес-класса Optima, 40 кроссоверов Sorento Prime и 50 минивэнов Carnival. Символический ключ на церемонии передачи автомобилей KIA руководству Федерации тенниса Австралии передал Рафаэль Надаль, суперзвезда мирового тенниса и «глобальный посол» бренда KIA.

За предыдущие 15 лет сотрудничества KIA Motors с организационным комитетом Australian Open автомобили KIA преодолели в общей сложности почти 5 миллионов километров, совершили десятки тысяч поездок. В 2017 году управлять 110 автомобилями KIA будут более 200 водителей-волонтеров, которым предстоит проехать около 400 тысяч километров в процессе транспортировки участников, организаторов и VIP-гостей турнира.

Вице-президент KIA Motors по маркетингу Брайн Чо подчеркнул:

«Australian Open – это соревнование, где KIA выступает генеральным спонсором на протяжении самого длительного периода в мире спорта. Мы гордимся этим и стремимся развивать турнир вместе с организаторами. Для этого мы не только ежегодно предоставляем безопасные, красивые и комфортные автомобили, но и стремимся привлечь как можно большее число поклонников тенниса во всем мире через маркетинговые проекты, розыгрыши билетов среди клиентов и экспонирование новых моделей на официальных мероприятиях Australian Open».

Важным событием на церемонии передачи автомобилей KIA организаторам турнира Australian Open стала экспозиция новой модели KIA Stinger. Динамичный внешний облик новинки притягивал взоры всех гостей мероприятия.

Кроме этого, участникам церемонии была представлена огромная теннисная ракетка KIA, которая будет выставлена на обозрение зрителей во время турнира в спортивном комплексе «Мельбурн-Парк». KIA приглашает гостей и болельщиков последовать девизу «Каждый способен удивлять» (Everyone has the Power to Surprise) и оставить свои имена на струнах этой ракетки.



