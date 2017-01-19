Какой самый любимый автомобильный бренд в России?

По данным экспертов холдинга, бренд Toyota получил 90,7 % симпатий российских автовладельцев и стал обладателем статуса самого любимого автомобильного бренда россиян. Таким образом, в 2016 году Toyota завоевала лидерство в России, обогнав представителей как массового, так и премиального сегмента более чем на 2.5 пункта.
Расчет репутационного индекса проводится по международной методике Global Reputation Index (GRI), разработанной в соответствии с управленческими принципами New York Reputation Institute. Основой для анализа потребительских пристрастий является знание клиентами отдельных брендов и отношение к ним.
В ходе исследования эксперты холдинга опросили 1200 владельцев личных автомобилей и водителей в возрасте от 18 лет из более чем 35 городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек. География опроса охватила все федеральные округи России. Технология расчета индекса позволяет выявить долю респондентов, оценивающих исследуемый бренд положительно. Анализ оценки показал безоговорочное лидерство бренда Toyota.
Результаты исследований «Ромир» соотносятся с отчетами других авторитетных источников. Toyota неоднократно признавалась самым дорогим автомобильным брендом в мире в рейтингах BrandZ™ Top-100 и Forbes Top-100. Модели Toyota стали автомобилями мечты в 2015 году в России по результатам исследования «ГФК-Русь». Автомобили Toyota лидируют сразу в нескольких сегментах с самой высокой стоимостью перепродажи на вторичном рынке, по мнению экспертов агентства «Автостат» и автомобильного портала Edmunds (США). Самыми надежными и безопасными на вторичном рынке Германии назвала ряд моделей Toyota Немецкая ассоциация технических инспекций (TUV).
«Любовь российских клиентов к бренду – это не приятный подарок, а результат тех усилий, которые мы вкладываем в изучение нашего клиента и его потребностей, в развитие продукта и качества сервиса дилерской сети. Только инженеры Тойота готовы преодолеть тысячи километров по снежной целине в Уральских лесах с целью убедиться в том, что наши автомобили способны противостоять всем вызовам, которые бросает им зимняя дорога, и лично встретиться с владельцем Toyota в Иркутске или Перми, чтобы услышать, над чем еще им нужно работать. И наши клиенты остаются с нами, потому что мы ни на минуту не останавливаемся на достигнутом»,
– прокомментировала Татьяна Халявская, директор департамента маркетинга Toyota.
amsrus.ru
90% за Тойоту? В пору цитировать Лаврова. Пока такие цифры у Тойоты — нормального автобизнеса и порядка на дорогах у нас не будет.
Товота это очень унылые машины, но какие могут быть претензии е ним, как к бизнесу? И каким боком тут вообще «порядок» на дорогах?
Дмитрий Цветков А вы подумайте, по чему покупают унылые Тойоты? Камри — унылая говняшка, но нравится чинушам. Соответственно ее покупают, что бы быть похожим на крутого чиновника. Всевозможные Ленд Круйзеры, так вообще кроме как для больших дядей с короткими первичными половыми признаками, больше ни кому и не предназначаются. Соответственно, все эти машины у нас, как бы смешно это не звучало, покупают ради того, что бы выёбываться на дорогах. Даже в рекламе Тойоты это уже не скрывают: «покаряй мир», «персональное достижение», «превосходство — ваше право» и тд и тп. Вот вам это к порядку на дорогах. А теперь про автобизнес. Другие производители глядя на успехи по продажам трйотовских вёдер, начинают копировать ее бизнес модель в России, которая заключается в следующем: экономить по максимум на новом автомобиле, и при этом драть с владельца в три шкуры за его продажу и обслуживание. Вот вам и убогий автобизнес в России.
Тойота — как индикатор. Кто мы? Арабы, азиаты и латиносы или белые европейцы? Смотрите ответ в основных рынках Тойоты и не удивляйтесь по чему у нас на дорогах, если так можно выразиться, «Индия», а не «Германия» творится.
Голосовать бы за Тойоту не стал, но месяц назад купил новую Короллу) Была Камри, но налог 40, да и возраст. Долго определялся с выбором, хотел Оптиму, потом по другим прошелся, нет всё таки Тойота! Не люблю седаны, да и вариатор, двигатель 1,6 дизайн машины и салона немного странный…короче за месяц 5 тысяч наездил. Пока все нравится.
Василий Рыбалкин За цену нынешней Короллы можно купить Мондео с 2.5 и АКПП. Чем она лучше Мондео? Тем что ломается чуть-чуть по реже? А вы машиной себе на жизнь зарабатываете частным извозом, что бы за чуть-чуть надёжнее (что объясняется не качеством, а простотой конструкции) переплатили так много?
Даже у Арабов, Камри — такси. А у нас — почти премиум марка и конкурент Мерседесу.
А что вы так удивляетесь? С 2004 года езжу только на Тоиотах и не знаю горя ВООБЩЕ! Все всегда работает, заводится и едет! Для человека, которыи не увлекается автомобилями это иделальныи вариант! Я и впредь буду ездить только на Тоиота-Лексус.
михаил отрешко у вас с тойотой не сложилось? за уралом крузаки да патролы, ну сверх того форды F-серии — практически единственное, на чем можно доехать по тому, что называется дорогами. В Мск они, конечно, ни к чему
Видимо Вы единственный из владельцев тойоты кто понимает зачем крузаки и патролы и то, что F-серия их лучше. Беда в том, что за Уралом не 90% из опрашиваемой аудитории, 99% этих неуправляемых ЗИЛов ездит по городам.
Ivan Bourkov Ну и ездийте, я же вам не запрещаю.
Иво Аммондт За Уралом живет 10% населения страны, а 90% новых Ленд круйзеров продаётся до Урала. К тому же, очень хочу посмотреть как на Ленд круйзере за 5 лямов, обутом в штатную шоссейку, проедут по тем дорогам, где нельзя проехать на каком ни будь, условном, Дастере. Очень хочу посмотреть. Для плохой дороги не нужна машина размером с дом иивесом в 2 тонны.
Так я и не сказал, что фанат этой марки. На тот момент, Тойота предложила лучшее соотношение цена-качество. Мне новая XS90 нравится, вот за эту машину и проголосовал бы. Но мне сегодня ездить надо, желательно без сюрпризов и не дороже миллиона. Так ещё хорошо бы продать через три года, вот по этому Тойота.
Василий Рыбалкин Ну тогда правильно сделали что купили Короллу. В любом случае, даже если у вас и будут сюрпризы от неё, вам скажут что то типа «вай! ти сам выноват что сломалас! тайода нэ ломаэца проста так!». Так что, у вас всегда будет уверенность в том что тойота не ломается, а если и ломается то по вине хозяев неродивых. Иначе откуда тогда на всех оптовых скаладах автозапчастей чуть ли не каждая вторая деталь для тойоты? Ясное дело что Тойот много и неродивые хозяева их ломают.)))
Виталий Рабалкин Про продажу на вторичке вообще молчу! Кому может быть интересен тот факт, что тот же Форд при сдаче Форда в трейд-ин еще 150т.р. на ту же Кугу скидку делает от себя за лояльность к марке? Конечно же не кому! Всем интересно самостоятельно продавать на авито Тойоты, по тому что они ликвиднее считаются.)))) Одна проблема. надо еще в новую тойоту тысяч 50 вложить после покупки на охранные системы, что бы ее ближайшие 3 года не угнали, а то нечего будет на авито выставить. Ну и за КАСКО отдать еще 7-10% от стоимости. В общем, слов нет, какой цивилизованный и не дорогой автомобиль получается.))))) На одни только переплаты за обслуживание, охрану и страховку Тойоты можно можно на пол года личного водителя с автомобилем нанять.))))))
Михаил, не совсем так. Я брал Короллу, получил скидку 150т.р. от прайса и зимнюю резину за 50%. Может я чего не учел, но в декабре, на Короллу было действительно хорошее предложение. Взял пару сотен в кредит в Тойота банке, получил максимальную скидку, на следуюший день погасил кредит, переплатив 500рублей, это всего. Каско обошлось в 65 или 68тр, уже забыл, так это с супругой. Повторюсь, нормальное было предложение, вот я и купил. Хотя я не люблю седаны, да и дизель мне больше нравится.
Василий Рыбалкин Ну у нас Короллы пока не очень пошли, ввиду конского прайсового ценника, возможно скидку и дали вам нормальную, но сами понимаете, это всё разовые мероприятия и на неликвид. Не удивлюсь если через пол года Короллу вообще уберут с рынка ввиду низкого спроса. Вы попробуйте в следующий раз какой ни будь Рав4 или Камри купить с такой скидкой. Даже сейчас в 2017 году, на машины 2016 года выпуска больше 30т.р. не дают скидок. Да и те только за трейд-ин.
Василий Рыбалкин Каско, 65т.р. тоже, не самая уж хорошая цена. На машины которые адекватно стоят в кузовном ремонте и, как следствие, которые не угоняют на запчасти пачками, каско обходится 3-3.5% от стоимости. Вообще, всё что страхуется по КАСКО больше 5% от стоимости и не является премиум маркой, покупать опасно и не очень то и нужно.
Каско за 3%? Хм, заманчиво конечно, но в декабре мне никто не предложил такого. Киа ещё дороже оценили, да всех я обошёл, может я чего не учел, не буду спорить. У меня был Форд S-max 2.0 дизель 6ст.механника. Хорошая машина, с нормальным французским дизелем, но вопросы по качеству были. Может сейчас ситуация изменилась, я свой в 2006 брал, он только вышел тогда. Но у знакомых, счастливых обладателей Фокуса, летят коробки. Может так повезло, может у других все хорошо, нет у меня статистики, дай Бог у других только расходники. Короллу вообще все форумы опустили, вариатор там не той системы) Ну вот я взял, посмотрим.
Василий Рыбалкин Ну дык не на один популярный азиатский автомобиль такое каско и не предложат. Они все, якобы, дешевле тех же европейцев, но по факту, с учётом хреновой защищённости от угона и дороговизне оригинальной кузовщины, все поголовно по КАСКО меньше 7% не оцениваются ни когда и ни кем. И получается, что в итоге, переплачиваешь после приобретения столько, что имея самое ломучее Пежо на свете, всё равно оно дешевле обходится, даже если на Такси ездить всё то время пока оно в ремонте стОит. За то, в том же Пежо будешь как в Мерседесе себя чувствовать, даже когда сервис едешь с очередным чек инджайном.))))
Василий Рыбалкин У моей жены фокус с пауэршифтом. Проблем особых нет у неё с ним. По началу пинался не много, но потом на очередном ТО обновили прошивку и, вроде как, стал нормально. Еще мне в сервисе рассказывали что, неофициалы заливают в машины с мотором 1.6 прошивку в этот Пауэршифт от 2.0 и тоже, на много лучше переключения становятся. Еще был там какой то косяк у первых моделей с тем что перегревался блок управления, но не у всех и не всегда. Сам для себя, я лично, решил что только механика. Под мой стиль вождения акпп ни одна не подходит. Ездил и четырёхступках, и на DSG7, и этот Пауэршифт. Все с ума сходят когда я за руль сажусь. Тот же Пауэршифт на фокусе, подомной, как будто вот вот развалится, а садится обратно жена за руль и проблем нет.
Ну вот, так получается надо закрыть глаза на бренд и просто сесть и посчитать. Так я и сделал собственно. Был большой опыт до этого, много машин хороших и не очень. Тойота, Королла (про другие модели спорно)это нормальный автомобиль за свои деньги. Денег было в притык, смотрел Оптиму, но пустая, бюджетная Оптима на механнике есть только в прайсах. Реально, этой машины не существует. На i40 скидки только в рекламе, да и условия по кредитам, страховке хуже. Франция дороже, шкода тоже, ну а Мерседес БМВ и Фольцваген, только смс-ки шлют, что все дешево) я с них и начал. Хотя, если есть дача, дети, тещи и желание к морю допустим, то Королла вообще не про это. А, ну ещё китайцы всякие, но их я не смотрел. Ничего сказать не могу, просто нет опыта владения.
Василий Рыбалкин Ну дык королла даже со скидкой 150т.р. это всё равно лям в более менее адекватной комплектации. За те же деньги, даже чуть дешевле, например, Kapture Style CVT. Такой же 1.6, такой же не внятный вариатор, но за то, и на дачу, и на море, и без проблем по грунтовкам и бардюрам. Будет там и климат-контроль, и ESP с имитацией блокировки, и кожаный салон, и обогрев лобового стекла, и навигатор с камерой заднего вида, и датчики дождя и света, и электро-складные зеркала, и бесключевой доступ, и даже штатный автозапуск программируемый через магнитолу. КАСКО 3%. Угоняемость — близкая к нулевой. Ломаться там, кроме вариатора, особо нечему, так как платформа В0 — простая как умывальник, как сказал бы Сергей Степаныч Асланян. Чем не Тойота, только с другим шильдиком? Если бы Тойота точно такую же машину, за такие деньги предлагала, то у нас в России за неё бы дрались в очередях, с криками, что бы больше двух машин в одни руки не давали, как, опять таки, сказал бы Сергей Степаныч.)))))) http://www.major-auto.ru/cars/brands/renault/kaptur/882519/
Я рассматривал Capture, но мне он не особо чего-то. Цена там тоже за лимон была. 1300000 это за 1.6 вариатор. Вариатор хуже того, что на королле, как говорят. Если климат, кожа итд, то и цена уже будет..Да и места сзади там нет вообще, я еле выбрался. Ну и салон..пластик, дешевый и жесткий. На дальняк не самый хороший вариант, за эти деньги.
Василий Рыбалкин Откуда ценник 1.3 вы взяли? Я вам ссылку прислал с его ценой. Там цена со скидкой и прайсовая указана. Насчёт места сзади, не совсем понимаю. вы наверно по привычке кресло полулёжа ставите водительское, как в седане, где потолок низкий? Я ростом под два метра и сам за собой в каптюре помещался без проблем. Пластик — да, дешевый, но как это влияет при поездках на дальняк, мне не совсем понятно. А вот отличные передние сиденья, всеядная подвеска и круиз-контроль в Каптюре — вот это точно то, что нужно в дальних поездках. Вариатор там такой же НЕ цепной как и у короллы. На пару раз побуксовать хорошо в грязи или снегу может его и хватит. К тому же у каптюра он запрограммирован на 8 передач, что бы не раздражать завываниями при разгоне.
Василий Рыбалкин У Короллы круиз-контроля даже в максималке не обнаружил я в списке опций. Может не там смотрю?
Василий Рыбалкин Плюс, а вернее минус, от той цены Каптюра, что на сайте Мажора указана, еще 65т.р. за кредит с обратным выкупом дают (который так же можно погасить сразу без переплат) и еще тысяч 20-25 от голодного дилера, если поискать. В итоге, Каптюр будет в районе 900 стОить
Судя по всему зашли в 35 салонов Тойота , спросили у 34 человек и вот результат
Я ничего не слышал про опрос
Вот мне интересно, а почему кто-то думал, что какой-то другой бренд должен был бы быть на первом месте по народной любви? И, интересно знать, какой тогда? Мерседес? Бмв? ВАГ?!!! Американцы? Корейцы («О БОЖЕ, КАК Я ОБОЖАЮ КИА!!») «Фиат, Форд, Французы» еще тоже…)))))
Можно подумать, что «О БОЖЕ, КАК Я ОБОЖАЮ ТОЙОТА!!» звучит менее смешно))))
михаил отрешко , ну, вообще-то, да, значительно менее смешно. И, все-таки, есть за что. Если относиться к машине как к машине, а не как к игрушке.
Егор Бычков К машине надо относиться как к расходному материалу. Такой же расходник дешевеющий в процессе использования как и картридж для принтера. А обожать надо жену или любимую девушку.
Егор Бычков Вот по этому у нас и дикари на дорогах кругом. После автомобильного диффицита при советской власти, дорвались до иномарок и сделали из них культ. Теперь каждый прыщавый кассир в макдональдсе мечтает о большом и чёрном Ленд Круйзере, что бы все его боялись на дороге и соседи по деревне что бы завидовали.
и я с ними согласен… по цене-качеству Тойота пока вне конкуренции, только не российской сборки…
На тойотах можно ездить пока не сядешь за мерседес или порш, после этого слово тойота уже не вспомнишь)
@Сергей Асланян, измените топик на «Когда дело доходит до голосования, наша страна умеет устраивать говносрач на ровном месте». А главное в первых же комментах обязательно вываливается доморощенный сексопатолог, который оценивает половые признаки респондента, основываясь только на его выборе, хотя у самого (судя по написанному) в самом разгаре анальная фаза осознания окружающего. И другой вопрос, чем же Вас так удивило голосование? Тем, что выбрана Тойота? И что удивительного? Было бы удивительно, если бы выбрали, например, Tesla.
А что удивило?
https://youtu.be/eSjVA0c31z8
Ну, а кто бы сомневался! Tatiana Khalyavskaya поздравляю, но комментарий очень уж скромный, мы своих звёзд знаем в лицо))
Где ж там скромно?!:) «Только инженеры Тойота!»
— согласен с тем, что Тойота нравится большинству. Но… Как только заходит разговор о Фукусиме, то мнение резко почему-то меняется. Фукусима — 4 Черноболя (моё субъективное мнение). Кто мне даст гарантию того, что в этих авто нет хоть грамма цезия-137, стронция-90 или ещё какого-то радиоактивного химического элемента? Скажем, техники, которая участвовала в ликвидации аварии на ЧАЭС, уже нет — её переплавили. На какие детали? А японцы глупее украинцев? Сомневаюсь. Остаётся нам с вами СВЕТИТЬСЯ от получаемой радиации японской техники…
— помню, когда я так разложил доводы перед приятелем, то он своих японцев вмиг продал и пересел на немцев…
Вкратце. Унификация производства автомобильный частей и компонентов достигла такого уровня, при котором то же производство, которое расположено вблизи Фукусимы, производит, например, компоненты управления АКПП не только для японцев, но и для большинства автопроизводителей. Например, дилеры ФВ во всем мире ещё полгода после Фукусимы были лишены возможности заказа ряда моделей с АКПП по причине остановки производства в Японии. Все разговоры о каком- то особом уровне радиации на японских автомобилях- ересь и непрофессиональная чушь. Хотите уверенности- пересаживайтесь на велосипед.
Если к вашим доводам прибавить то, что для автомобилей и частей, произведённых в Японии существует жесточайший контроль, плюс на входе в Россию также проходятся все контрольные процедуры. На тему Фукусимы уже столько было сказано, что воспоминания об этом через 3 года — уже даже не смешно
Через 7 лет))
AMSRUS, в России проверяют технику дозиметрами? Вы так пытаетесь шутить? Автомобили-то делать не умеем руками, а Вы про измерения… Я Вас умоляю… Хотите светиться, светитесь… Я постою в сторонке…
Вот да, постойте. Если вы не слышали о радиологическом контроле в рамках процедуры таможенного досмотра, можете посмотреть процедуру на сайте ГТК РФ http//www.customs.ru И дозиметр вам в руки, объяснять смысла нет- умный и так знает, а дурак и так не поймёт.
Dmitry Kozeratsky, на наших автозаводах в советские времена были целые службы ОТК. А как выпускали ХРЕНЬ, так выпускают и сейчас (даже иностранную технику не можем собрать своими руками — руки кривые). А когда у человека не хватает аргументов (а его задевает!), то он переходит на личности… Это Россия, детка… А дураков ищите в зеркале по утрам…
а где 2 и 3 места? кто там в остатке 10%?
В опросе участвовали владельцы ВАЗа, т.к. их ведра еще ведровее чем тойоты, но они точно знают, что тойоты не ломаются ведь у каждой в багажнике по два ведра настоящего японского качества. Хотя моему отцу пенсионеру больше подошла тойота, чем элегантный ситроен с4, который он за 5 лет засрал в ноль, тойоту можно мыть внутри из шланга. Помните как давно все ржали над американкой, которая так и делала, теперь я ее понимаю.
А сюрприз в том, что страна не живёт в Москве и в Питере!:) не помещается просто! Поговорите с народом из Еката, Новосиба, Иркутска — узнаете, что такое любовь хоть!😂
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.