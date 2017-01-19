Какой самый любимый автомобильный бренд в России? 987

Крупнейший частный исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал результаты анализа оценки клиентами автомобильных брендов, официально представленных в России.

По данным экспертов холдинга, бренд Toyota получил 90,7 % симпатий российских автовладельцев и стал обладателем статуса самого любимого автомобильного бренда россиян. Таким образом, в 2016 году Toyota завоевала лидерство в России, обогнав представителей как массового, так и премиального сегмента более чем на 2.5 пункта.

Расчет репутационного индекса проводится по международной методике Global Reputation Index (GRI), разработанной в соответствии с управленческими принципами New York Reputation Institute. Основой для анализа потребительских пристрастий является знание клиентами отдельных брендов и отношение к ним.

В ходе исследования эксперты холдинга опросили 1200 владельцев личных автомобилей и водителей в возрасте от 18 лет из более чем 35 городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек. География опроса охватила все федеральные округи России. Технология расчета индекса позволяет выявить долю респондентов, оценивающих исследуемый бренд положительно. Анализ оценки показал безоговорочное лидерство бренда Toyota.

Результаты исследований «Ромир» соотносятся с отчетами других авторитетных источников. Toyota неоднократно признавалась самым дорогим автомобильным брендом в мире в рейтингах BrandZ™ Top-100 и Forbes Top-100. Модели Toyota стали автомобилями мечты в 2015 году в России по результатам исследования «ГФК-Русь». Автомобили Toyota лидируют сразу в нескольких сегментах с самой высокой стоимостью перепродажи на вторичном рынке, по мнению экспертов агентства «Автостат» и автомобильного портала Edmunds (США). Самыми надежными и безопасными на вторичном рынке Германии назвала ряд моделей Toyota Немецкая ассоциация технических инспекций (TUV).

«Любовь российских клиентов к бренду – это не приятный подарок, а результат тех усилий, которые мы вкладываем в изучение нашего клиента и его потребностей, в развитие продукта и качества сервиса дилерской сети. Только инженеры Тойота готовы преодолеть тысячи километров по снежной целине в Уральских лесах с целью убедиться в том, что наши автомобили способны противостоять всем вызовам, которые бросает им зимняя дорога, и лично встретиться с владельцем Toyota в Иркутске или Перми, чтобы услышать, над чем еще им нужно работать. И наши клиенты остаются с нами, потому что мы ни на минуту не останавливаемся на достигнутом»,

– прокомментировала Татьяна Халявская, директор департамента маркетинга Toyota.



