Jaguar и Land Rover за год продали более полумиллиона новых авто 37

Спрос на автомобили Jaguar и Land Rover увеличился на 20% по сравнению с 2015 годом: за 12 месяцев прошлого года дилеры по всеми миру реализовали 583 313 машин.

Согласно итоговому отчету Jaguar Land Rover, в 2016 году было продано 148 730 экземпляров Jaguar и 434 583 кроссоверов и внедорожников Land Rover. Таким образом, спрос на автомобили первой марки увеличился на 77% относительно 2015 года, а второй – на 8%.

Локомотивом продаж Jaguar стал первый в истории кроссовер бренда F-Pace, который был реализован в количестве 45 973 экземпляров. Что же касается Land Rover, то бестселлером марки оказался Discovery Sport, который приобрели 122 460 покупателей.

В Jaguar Land Rover подчеркнули, что в течение 2016 года компания расширила свою производственную географию, начав строительство первого завода в Словакии и запустив производство в бразильском Итатиайе.

Среди крупнейших рынков в компании называют европейский, где было продано 138 695 автомобилей компании (+26%), а также китайский (+31%), североамериканский (+25%) и домашний (+17%) — в Великобритании было реализован 117 571 автомобиль Jaguar и Land Rover – это лучший результат в истории компании.



