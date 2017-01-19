Холдинг Rolls-Royce признался в даче взяток в Казахстане 21

Британский машиностроительный холдинг заплатил около $35 млн энергетическим компаниям РК, Таиланда, Бразилии, Ирака с целью выиграть контракты

Компания по производству оборудования для авиации, судов и энергетического сектора Rolls-Royce согласилась выплатить $810 млн властям Бразилии, Великобритании и США за урегулирование коррупционного дела, передает Business Standard.

Компания обвиняется в подкупе чиновников в шести странах. Эти коррупционные схемы Rolls-Royce использовал на протяжении 10 лет.

Сам машиностроительный холдинг признал, что платил чиновникам в государственных энергетических компаниях в Казахстане, Таиланде, Бразилии, Азербайджане, Анголе и Ираке более $ 35 млн, чтобы выиграть контракты — сообщает Forbes Казахстан .

Отметим, что в ноябре 2016, как сообщал Казинформ, Казахстан и Великобритания в Лондоне подписали договоры на $1,3 млрд в рамках 3-го заседания казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В рамках межправительственной комиссии глава делегации РК Ерлан Хаиров провел ряд двусторонних встреч, в том числе с сопредседателем британской части МПК, государственным министром по международной торговле Г. Хэндсом, руководителями британских компаний Royal Dutch Shell, RioTinto, Rolls-Royce, Diageo, JCB и Space Syntax UK.



