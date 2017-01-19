Система образования в том числе и водителей 221

Нет, не мог справа был забор. Смотрите видеозапись у него маневрирование вправо было ограничено.

«Водитель мог легко пропустить женщину ей задом пятиться, водить она не очень умеет»

— пишет Роман из Хабаровска. Да, и водитель скорой помощи имел возможность сманеврировать тем более, что вправо у него была возможность уйти, а если бы женщина на машине начала сдавать влево, она собой бы перегородила дорогу. Предположим, что вперед ей ехать проще, тем более, что она ехала вперед. То есть вот по этой ситуации было несколько вариантов, которые не гарантировали смерть пациента.

«А если врачи уж не столь молоды, чтобы бегать по снегу и льду и их попытка добежать самим привела бы к необходимости вызова еще одной скорой уже для них»

— пишет Денис из Ставропольского края. Вполне возможно, что они не сдают нормы ГТО, но 20 метров они могли бы преодолеть за то время, сколько сидели в машине, они находились возле соседнего подъезда и поскольку пришел брат умершего в итоге пациента, он бы их за ручку довел, он бы им показал куда идти, они бы точно уже не сбились с пути, они бы уже точно не ошиблись, но врачи остались сидеть видимо в прединфарктном состоянии, понимая, что да, вот она ситуация, в которой рыпаться бесполезно, поэтому посидим и подождем.

«В Средней Азии боярышник на метиле не пили».

Наш континент несколько вариантов по тому, как правильно назвать. Да, именно так ситуация и разворачивалась. И самое печальное то, что у нас нашлось 40 тысяч человек, которые подписали петицию как наказать водителя. У нас уголовное дело заводится по каждому поводу, в данном случае есть шанс разобраться и установить истину, но 40 тысяч идиотов, которые показали, что им очень важно сожжение заживо на площади приближают нас к средневекой Европе.

«Предполагается что водителей нужно сажать за парту и элементарно преподавать им схемы разъезда с последующим зачетом».

На самом деле сколько у нас не реформируют систему подготовки водителей любых профессиональных или любителей, у нас каждый раз реформируют не то, что нужно. В те времена, когда преподавание было действительно достойным занятием и туда приходили в автошколы не только отставники с автобаз, но и профессионалы именно этому и учили. Закладывали водителю в схему стандартного поведения, чтобы он не думал, чтобы у него эта схема всплывала в голове на рефлексах. Это касалось и разъезда перекрестков и разъезда с пешеходами и с другими транспортными средствами.

Когда меня учили в автошколе, то мой преподавать именно этим и занимался — он заложил в голову схему понимания как это проехать без относительно того, было это с тобой хоть раз или нет. Отсутствие опыта как раз знаниями и нивелировалось. На сегодняшний день автошколы в очередной раз тихонечко раскулачили и мы имеем возможность в принципе уже не получить водителей, соображающих что и как.

Плюс все-таки мы сейчас ведь с вами находимся в состоянии уничтожения государства — мы уничтожаем образование, при советской власти несмотря на весь ее натиск на личность тем не менее не поощрялось быть быдлом, то сегодня это норма, нормально быть быдлом, нормально хотеть себе чего-нибудь купить и не за что не отвечать. Ведь откуда берется те же самые Мары Багдасарян? Они берутся не как водители то, что они за рулем проявляют себя подобным образом это послесловие, это нормальная подросшая молодежь, она такая по всей стране и они так себя ведут везде не только за рулем, они себя так ведут с мамами и папами, они так себя ведут в школе и в институте, они так себя ведут на работе и в обществе, они ведут себя так везде.

Просто вот Мара Багдасарян она это еще выкладывает в Facebook, но например девки садистки, которые убивают животных они из этой же самой категории, они из категории тех, кто выращен нашей новой системой. Вот с 2000 года у нас началось переформатирование государства мы приводим наше общество к тому, что нужно быть скотами, нужно быть мерзавцами и нужно быть желательно наименее образованными у тебя же ЕГЭ у тебя же 100 баллов, поэтому ты теперь априори умный и экзамены тебе в жизни сдавать больше не придется и ты поступаешь в университет, у тебя есть диплом, а диплом и лайки в социальных сетях дают тебе возможность почувствовать себя человеком, а то, что ты мерзавец то, что ты негодяй и то, что твоя душа никогда не упражнялась то, что тебе за всю жизнь никто ни разу не сказал, что на самом деле ты родился для того, чтобы быть хорошим человеком для того, чтобы творить добро для того, чтобы помогать другому и для того, чтобы видеть его беду, видеть его печаль для того, чтобы не пройти мимо ты вот для этого родился, а не для того чтобы у тебя был диплом аттестат и завышенная самооценка при заниженной результативности об этом никто больше не говорит.

В советской школе этому учили, в советской школе учитель объяснял почему мальчики должны снимать шапку, почему женщину пропускают вперед, почему нужно здороваться это учили и учили, что ты должен стать хорошим человеком и это было в том числе от учителей, иногда это было в программе иногда вне программы. Сейчас это в принципе смешно, это недопустимо.

Если ты кому-то улыбнулся протянул руку значит ты слабак, ты пришел на производство ты пришел в социум, ты пришел во взрослую группу куда-то работать ради чего? Ради того, чтобы по трупам своих коллег прорваться к большей зарплате, к большему куску нет моральных никаких критериев, вообще никаких нет. Ты никому ничего не должен, ты не должен ничего своим родителям, ты ничего не должен своей родине, ты никому ничего не должен, ты должен быть потребителем.

Система образования… Помните как говорил министр образования Фурсенко?

«Наша задача — перестать воспитывать человека борца, наша задача — воспитать человека потребителя».

И мы его вырастили и у нас есть Мара Багдасарян и у нас есть садистки, которые зверски убивают животных и у нас есть вся та нынешняя ситуация, которую усугубляет работа предыдущих поколений (наша общество никогда не было идеальным), но кто всегда выстраивал невыносимость жизни в нашей стране? Система. Система определяла параметры, а невыносимость это мы.

Мы друг другу гадили и продолжаем гадить, но если общество при этом декларировала некую сказочность, некую мораль, то теперь она даже этого не делает. Теперь можно быть скотом, можно быть мерзавцем, можно быть негодяем это никого не касается.

И молодой пацанчик, который не уступает в метро бабушке место он имеет полное право а что ты рухлядь старая поперлась сюда, пусть твои родственники купят тебе социальное такси и ты поедешь куда тебе надо, а у нас равноправие я в свои 18 лет на своих крепеньких ножках имею полное право на это место и я здесь сижу и никто рядом его не осуждает.

Мы к этому пришли, поэтому Мара Багдасарян она из этой категории не важно какой она водитель, важно какой она человек. И таких Мар очень много и они вступают во взрослую жизнь и они становятся как раз учителями, они становятся врачами, они становятся солдатами, они становятся генералами, они становятся министрами и министрами многие из них уже стали, они уже становятся депутатами и они будут с упоением как раз заниматься тем, чему обучены жизнью, а жизнью они обучены скотству, презрению, ненависти и неуважению ко всем, потому что для них авторитет это деньги, уважаем тот, кто богат, а кто не богат соответственно не уважаем.

Слушатель: Во-первых спасибо, что ваша передача не только автомобильный аспект, но и морально-этический затрагивает. Это очень-очень хорошо я считаю. Какой автомобиль выбрать из новых автомобилей Grand Cherokee или Ford Explorer?

С. Асланян: Grand Cherokee больше внедорожник, Ford Explorer больше кроссовер.

Слушатель: Ездить по городу.

С. Асланян: Расход топлива будет и там и там большим. Ford Exprorer как машина легковая будет лучше. Вот он совсем легковой. Он классный, он брутальный, он совсем легковой, но у него к сожалению Microsoft прорвался в наполнение мультимедийной системы. И когда только-только Ford Exprorer стартовал, то Consumer Reports написал, что «мы не рекомендуем эту машину к покупке, потому что черт ногу сломит понять как она устроена». Сейчас клянутся, что исправили. У меня эта машина будет на тесте на следующей неделе и я все-таки не обладаю высоким интеллектом и я в этом отношении очень референтный, то есть если такой тупой, как я поймет как эта штука работает, то да можно брать, если я не пойму — все дело плохо.

Слушатель: У меня Opel Mokka уже 4 года на что можно нечто подобное поменять ее?

С. Асланян: Есть одна маленькая машинка, на которую менять ее нельзя это фордик такой несчастный Ecosport он убогенький до невозможности и поскольку типоразмер этот не востребован, то Mokka остается единственным автомобилем подобного рода и с него можно пересесть, если напрямую хочется попасть размер в размер на Duster, но он из другой теста, он под другую целевую территорию. И в общем то вы остаетесь один на один. Вот есть ваш аппарат Mokka явно любимый хорошенький прижившийся в семье, который поменять не на что. Вас выталкивают из этого типоразмера из этого класса и вынуждены себе покупать что-то другое, либо беречь его. Потому что Duster вам скорее всего после Mokka покажется во многом избыточно загадочным.

Слушатель: Это точно. А вот у меня пробег 150 тысяч, что можно уже ожидать?

С. Асланян: Мотор у вас 1,8?

Слушатель: Да. Автомат.

С. Асланян: Мотор живучий, коробка неплохая, но к этой коробке в сове время было очень много претензий, потому что часть комплектующих шла из Китая и это естественно сказывалось, но ваши 150 тысяч говорят о том, что вам еще повезло машине с хозяином, хозяину с машиной и потихонечку у вас начнутся проблемы, связанные с двигателем 1,8 там по электрике они будут не страшные, просто общее увядание организма после 150 будет заметно. До 200-240 вы доездите совершенно спокойно. То есть у вас не будет проблем до 240 таких глобальных, но тут контактик, там контактик, тут почистить, там подмазать, здесь поменять, чтоб не текло, но это не говорит о том, что у вас будет катастрофа нет, не будет никакой катастрофы.

Вот видите на рынке действительно очень трудно сейчас потому что у нас идет зауженность модельного ряда и огромное количество фирм уже практически стремится сюда уже ничего не привозить, только производить. Ford в этом отношении конечно молодец, они локализуют практически всю модельную гамму, пытаются здесь держаться за счет того, что это машина местного производства. У GM у него видите какая ситуация, они по политическим мотивам нас покинули, кстати скоро вернуться. Через некоторое время Ravon уже как передовой отряд к нам возвращается, но это еще не вся модельная гамма. А многие привычные типоразмеры машин уходят и вернуться к нам очень не скоро.

Ирина Михайловна : Вы такой молодец, сейчас вот перед вашей программой про автомобили вы рассказывали какая у нас молодежь.

С. Асланян: Это был не я. Но я внимательно слушал. Молодежь у нас неоднозначная.

Ирина Михайловна: Интересно кто это слышит и внемлет ли к прекрасным словам и характеристикам этих людей?

С. Асланян: Вы слышите и этого уже достаточно!

«Вот в свете вышесказанного быдло и не пропустило карету».

В данном случае я сильно подозреваю данный термин применим в основном к водителю скорой помощи, а не тем людям, которые сидели в этой машине и не пропустили.

Вадим : Можно верну к вопросу гидромеханических автоматов?

С. Асланян: О, давайте! В гараже правильно все-таки говорить про технику.

Вадим: Вопрос ни что, а как? По поводу смены масла, фильтра и все. Пробочки из гидротранформаторов у нас давно исчезли. Как я тут столкнулся с другом, когда у него сломалась коробка пришлось вскрывать гидротранформатор, сделали ремонт вроде как хорошо. Я задал вопрос механику: скажите ребята а после вскрытия гидротрансформатора где вы его балансируете. После чего мне сказали: нигде. И дальше возникает вопрос, а как же вот в такой ситуации? Руки честно говоря чешутся врезать пробку в гидротранформатор, он же не поменялся на самом деле сам по себе то, только возникает вопрос, а как же удалить масло то? Грубо говоря насколько эффективно вот эта смена масла при помощи промывочных этих станций?

С. Асланян: Ведь вы же насколько глубоко на тот момент влезли в конструкцию своего друга? Ведь вы же разобрали практически все, если вы добрались до гидроблока.

Вадим: Ну, да. Но там у него была необходимость.

С. Асланян: Вот это и есть самый правильный вариант — когда вы снимаете агрегат вынимаете у него снимаете поддон, разбираете его, лезете в том числе в гидротрансформатор и все это промываете, промываете и промываете, то есть с полной разборкой.

Вадим: Сергей, но так и возникает вопрос, у меня возник единственный вопрос он вот вскрывали трансформатор при необходимости да и они его заварили обратно. А тут я выяснил, что даже в Москве вообще такая операция подразумевает балансировку агрегата после этого.

С. Асланян: Ну, не знали они об этом, ну что ж…

Вадим: Нет, они прекрасно знают. В результате было выяснено мной, не буду называть фирмы, что даже в Москве есть отдельный станок теоретически на котором можно произвести балансировку гидротрансформатора, они не знаю то ли он у них работает у тех, у кого этот станок, то ли те у кого есть этот станок пользоваться не умеют.

С. Асланян: То есть работаем по принципу «и так сойдет». Да, вот именно так и происходит. У нас была одна знакомая портниха на рубеже веков 19-20, она говорила, что платье перед тем, как постирать нужно обязательно распороть, постирать и после этого сшить заново. Иначе не получится. С вот этими коробка да, тоже самое. Но наш русский мастер живет по принципу «и так сойдет» работает тысяч с глаз долой из сердца вон и конечно в заводских условиях, а есть несколько предприятий у нас, где подобные агрегаты ремонтируют на уровне хорошего завода. Есть. Был я на одном таком смотрел как они работают. Это было здорово. Мастера там у них принцип такой — на каждый тип коробки был свой собственный мастер, то есть там один по вариатору, другой по гидрокоробкам, причем по разным фирмам, потому что вариатор Aisin от жатковского они все равно отличаются и субаровский совершенно третий вариант и вот на каждый свой мастер, у каждого свой инструментальный набор, у каждого свои навыки и вот там да действительно работали здорово.

Анна: Машина BMW X3 2009 года выпуска, эксплуатируется с 2010 года. Какие подводные камни от нее можно ожидать? Так в принципе никаких проблем пока что не было. Пробег 185 тысяч.

С. Асланян: Как интересно вы даже избежали замены рулевой рейки?

Анна: Да. Там какие-то такие небольшие ремонтики были расходные части.

С. Асланян: То есть вы с ней нежно, она к вам с любовью в результате если бы не ваше стремление сделать из нее судно, которое действительно ждут подводные камни, то оставаясь на суше вы имеете возможность ездить дальше также безбедно. Или вы не будете на ней по Неве, чтобы подводные камни не собирать днищем?

Анна: Нет, я по ней не плаваю, но дело в том, что она под мужем под моим, который рыбак и охотник и эксплуатировал ее в хвост и в гриву, то есть ездили по лесам по болотам туда обратно.

С. Асланян: На Х3? Какая прелесть! И 185 тысяч и только мелкие ремонтики. У вас какой-то фантастический муж, он ее тайком он вас через лужи переносил? Или у вас такая прочная машина? BMW таких прочных машин не делает. Я сильно подозреваю, что это у вас подделка, что у вас американский трак с логотипами от BMW, потому что BMW такую эксплуатацию охотник ездящий на Х3 так не бывает.

Анна: Вот я вам скажу в ПТС написано производство Австрия.

С. Асланян: Производство Австрия? Какая потрясающая у вас машина и она называется у вас BMW X3! Купленная у официального дилера в Санкт-Петербурге?

Анна: Да.

С. Асланян: Потрясающий автомобиль! То есть в Австрии у нас делают Pinzgauer да. Это лучший полноприводный автомобиль для охотников на планете Земля и просто кто-то взяли по хулигански переклеил вам логотип, продав машину вам в 5 раз дешевле, чем она была на самом деле…



