BMW Group Россия: итоги 2016 года и планы на 2017 47

За прошедшие 12 месяцев компания BMW Group Россия смогла реализовать 28867 автомобилей марок BMW и MINI. Прирост продаж по сравнению с 2015 годом, в течение которого клиентам было передано 28836 автомобилей, составил 0,1%

В декабре 2016 года продано 2338 автомобилей BMW. Самыми популярными моделями немецкой марки традиционно остаются BMW Х5 (5203 автомобиля), X6 (4074 автомобиля) и X3 (2824 автомобиля), а также седаны BMW 3 и 5 серий (3740 и 4426 автомобилей соответственно). По сравнению с аналогичным периодом 2015 года продажи увеличились на 9,4%. Также заметен стремительный рост реализации BMW 7 серии в 48%, в то время как в сегменте представительских автомобилей наблюдается падение в 20%. Всего в 2016 году новых владельцев обрели 27507 автомобилей BMW: прирост составил 0,08% на фоне падения премиум сегмента в -5,3%. BMW Group продолжит удивлять своих клиентов и в 2017 году представит 20 новых моделей автомобилей и 14 мотоциклов.

Также в последнем месяце 2016 года 129 автомобилей марки MINI было передано клиентам. Самыми востребованными моделями в первый зимний месяц стали MINI Cooper в трех- и пятидверном исполнениях, а также MINI Clubman. Общие продажи MINI в 2016 году составили 1360 автомобилей, что на 0,7% больше, чем в предыдущем году. Такому успеху британского бренда способствовали вывод на рынок нового MINI Clubman с полным приводом и лидирующие позиции среди всех рынков MINI по доле продаж моделей JCW.

В декабре 2016 года немецкий бренд смог реализовать 94 мотоцикла и скутера BMW Motorrad, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Суммарные продажи BMW Motorrad за 2016 год составляют 1500 единиц двухколесной техники, что на 5,1% меньше, чем в 2015. Доля BWM Motorrad в сегменте двухколесной техники с объемом двигателя более 500 куб. см за период январь-ноябрь составляет 38,1%.

Несмотря на общее снижение рынка и ослабление курса рубля, в 2016 году компании BMW Group Россия удалось на 10% увеличить реализацию запасных частей и на 11% – оригинальных аксессуаров. Одним из важнейших достижений по итогам прошлого года стало удержание российским рынком первой позиции в мире по продажам оригинальных аксессуаров BMW M Performance на один автомобиль. Показатель 2016 года превысил прошлый на 27%. BMW продолжит развитие в данном направлении и в 2017 году и запустит новый региональный дистрибьютерский центр, который значительно расширит возможности текущего склада и уменьшит срок доставки необходимых деталей.

В прошедшем году компания BMW Group Россия приняла эффективные меры по снижению финансовой нагрузки на дилерские центры и стабилизации их рентабельности, инвестировала средства в повышение качества всех процессов – как в сфере продаж, так и в области послепродажного обслуживания. Было открыто 6 новых дилерских центров BMW и MINI: в Калининграде, Сургуте, Екатеринбурге, Белгороде, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

В общей сложности на данный момент дилерская сеть BMW Group Россия представлена в 40 городах России, где располагается 65 дилерских центров.

В 2016 году компания BMW Group отметила вековой юбилей, в рамках которого организовала ряд ярких и запоминающихся событий, подчеркнувших значимость этой даты не только для самого концерна, но и для всех клиентов. Была выпущена специальная серия автомобилей BMW 3 и 5 серий в спортивном М пакете, посвященных столетию марки. В течение всего летнего периода владельцы четырех- и двух колесной техники BMW смогли бесплатно воспользоваться участком скоростной трассы М11. Также в конце года на крыше небоскреба «Око» в Москва Сити был открыт самый высокий каток в Европе. В области культуры мы продолжили сотрудничество с Большим Театром и поддержали открытие Музея Русского Импрессионизма. Большим прорывом в спортивной сфере стала успешная реализация совместного бегового проекта со школой I LOVE RUNNING. Благодаря ей более 700 человек по всей России смогли пройти семинедельную тренировочную программу и в составе команды BMW M Performance Team выступить на Мюнхенском марафоне.



