Сжечь их всех! 709

По замечанию Михаила Веллера 1000 лет мы находимся рядом с Европой, но Европой так и не стали.

Мы все больше и больше Азия, хотя случаются императорские (Петра Первого) порывы по приближению к Европе. Мы и сами не оставляем определенных попыток. На сегодня видно, что наша власть потихонечку тяготеет к Азии, причем к средневековой. Она выстраивает ситуацию, когда у нас есть, как в средневековом Китае, император, дворцовые интриги, взятки. Китайцы кстати очень гордятся, что они первыми на планете Земля придумали взятки еще до той поры, когда это было распространено в Древнем Риме.

Мы тоже предпринимаем определенные попытки альтернативного движения, в сторону Европы, и тоже выбираем в качестве ориентира средневековье. На сегодняшний день приходим к тому, что еще немножко и будем счастливо собираться на больших площадях и смотреть как заживо сжигают разных водителей, которые то не пропустят скорую помощь, то на каком-нибудь Гелендвагене катаются там, где всем остальным завидно и хочется, но не получается, либо по поводу всех остальных, кто быстро ездит и не вписывается в чрезвычайно жестко прописанные требования и правила, не имеющие никакого отношения к безопасности, но созданные специально дабы все мы по любому поводу были виноваты и имели возможность получить справедливое возмездие.

Билеты мы пока еще на эти мероприятия не продаем, но если посмотреть на движения людей в Facebook и на сбор подписей под петициями, то мы придем как раз к тому, что есть определенный свод законов, согласно которому можно воздать за любое деяние каждому из нас, но всегда хочется чуть большего, всегда приятно смотреть, как именно та или иная Мара Багдасарян будет надета на кол, либо сожжена заживо. И самый свежий эпизод примером тому и возбуждением в частности — ситуация в Петропавловске-Камчатском.

Петропавловск-Камчатский известен всей стране только одним параметром — там всегда полночь, поэтому запись видеорегистратора полностью оправдала предположение. В кромешной тьме Скорая помощь ездит по дворам, упирается в машину и дальше начинается разборка, под которую у нас есть видеоряд, желающие имеют возможность услышать все до последнего слова и понять что же именно там происходит. Желающих понять оказалось очень мало. Зато сформировалось общественное движение, требующее срочно идентифицировать людей, сидевших в этой машине, не пропустивших скорую помощь,

и желательно с них либо кожу спустить заживо, либо до седьмого колена истребить всех, в общем придать какому-нибудь такому средневековому увеселению, которое чрезвычайно бы порадовало окружающих.

Когда наша экономическая ситуация достигла нынешнего ужаса, то мы традиционно захотели хлеба и зрелищ. Хлеба все меньше, а зрелища должны быть все острей, чтобы перекрыть нехватку хлеба. Теперь по факту. Что же произошло в этом дворе Петропавловск-Камчатский улица Циолковского дом номер 30?

Мы судим по 3х минутному фрагменту видеорегистратора, установленного в машине скорой помощи. Первое на что мы обращаем внимание — мы видим, что скорая помощь заблудилась и выезжает из тупика. Те, кто может пользоваться камерами Google и панорамами уже определили машина довольно долго ездила вокруг дома, а дом номер 30 имеет форму подковы, там есть где разгуляться, там есть возможность заблудиться, водитель банально заблудился.

То есть водитель оказался в той стадии профессионализма, когда он не знает куда именно ему ехать и поэтому он и не приехал.

Дальше мы видим, что начинается диалог между людьми, сидящими в машине и водителем скорой помощи. Из машины выходит пассажир и говорит: «Сдай вправо и мы разъедемся». Перед этим там мелькает еще одна машина, которая уехала вправо. То есть мы видим желание людей, сидевших в машине предложить наиболее простой способ решения возникшей ситуации. Все понимают, что это скорая помощь, поэтому «сдай вправо мы разъедемся». Что по этому поводу говорит водитель? Водитель по этому поводу орет: «Убирай машину я тебе сказал». То есть мы видим, что водитель профессионален ровно настолько, что он заблудился, во-вторых он реально уже устал, у него сдали нервы и пошли все на фиг у меня мигалка, у меня приоритет: «Ну-ка быстро уступи мне дорогу». «Сдай вправо мы разъедемся» «Убери машину я сказал. А я сейчас милицию вызову, потому что ты не убираешь машину».

То есть водитель начал быковать, тупо уперся в единственно возможный сценарий и показал насколько он…а вот дальше мнение общества разделилось: на самом деле насколько он не прав.

В хорошем подразделении скорой помощи такие люди, как правило, работаю последний день. Вполне возможно, что по ходу уголовного дела, которое заведено, мы выясним, что водитель уволился, как это принято например у милиционеров, за 5 минут до происшествия, в этот момент он уже был на вольном выпасе и просто гулял за рулем скорой помощи, но это в дальнейшем.

Мы видим и понимаем, что он ехал по навигатору, он пользовался google картами и прибегал к помощи иноземного (в нашу страну туристом заклянувшего) GPS навигатора, который никак не может получить ГЛОНАСС в качестве альтернативы и поэтому применяется всеми. GPS навигатор и Google ничего не должны подстанции скорой помощи.

А если углубиться в ситуацию конкретно с домом имеющим полумесяц, то между рогами месяца прямая будет вне формы месяца, собственно именно поэтому точка обозначающая дом номер 30 пришлась на дом номер 36 и водитель, который не знает города и не умеет ориентироваться, с отсутствием географического чутья, как у солдата Красной Армии, не знающего в какую сторону идти — заблудился, уехал в тупик, долго выбирался из этого тупика, потратил драгоценное время, разнервничался, устал. В Петропавловске-Камчатском вечная полночь, он вырулил на какую-то машину и вместо того, чтобы предпринять усилия и разрядить обстановку, начал просто орать в матюгальник: «А ну убирай машину, я вызову милицию».

Но дальше, дальше ему приходит помощь! К нему приходит брат умирающего человека и вот он и есть теперь навигатор, вот он тебе и покажет куда ехать и что делать. Если ты сейчас находишься в тяжелейшем градусе стресса и будучи плохим водителем не понимаешь как тебе действовать, то брат говорит: «Пойдем, поехали, вот сюда, я покажу». Но хуже другое. На самом деле они приехали. Они достигли места назначения. Стоят рядом с соседним подъездом, машина скорой помощи находится в 20 метрах от конечной точки маршрута.

И дальше возникают вопросы уже к бригаде скорой помощи: вы врачи или путешественники? Вас не довезли до гостиницы или вас не довезли до места, где вы должны блеснуть профессионализмом? Какая разница, что происходит с машиной? Какая разница едет она или не едет? Вы с клятвой Гиппократа на устах и с чемоданом неотложных медикаментов в руках бросаетесь, либо не бросаетесь на помощь пациенту.

Вас уже привезли и к вам пришел навигатор, к вам пришел брат, который через секунду покажет куда бежать. И что вы в этой связи делаете? Вы сидите в машине и ждете пока вам трап подадут парадный или вы подрываетесь со своим чемоданом и бежите и черт с ней с этой машиной и плевать на эту бабу и на того мужика, который предлагает варианты разъехаться, вы вместе с этим братом бежите оказывать помощь. Не побежали? Потому что водитель вас не привез? А в уголовном деле это найдет какое-то отражение? А петиция по поводу врачей скорой помощи тоже будет? Или только по поводу сожжения на костре тетки, которая сидела за рулем и мужика, который предлагал разъехаться левыми бортами, как собственно и предлагают правила дорожного движения в нашей стране. Разъезжаться с машинами левым боком, он как раз сказал: «Прими вправо, мы разъедемся».

Врачи не побежали оказывать помощь, несмотря на то, что рядом был человек, который четко показывал куда идти. Врач заблудился и машина никуда не поехала. Водитель заблудился и когда к ним пришла подсказка в виде брата, никто никуда не отправился. Все сидели и ждали что же будет дальше: а уступят нам дорогу или не уступят? Им дорогу не уступили и в результате трагедия, в результате человек погиб.

Машина ехала 13 минут с момента вызова к пациенту. Из них неизвестно сколько минут она шарилась по этому двору, путаясь в иноземном навигаторе и когда пришла подсказка они не смогли ей воспользоваться, потому что все уперлись рогом в то, что машина должна доставить пассажиров к двери, а врачей должны внести к пациенту на руках. Иного просто не дано. Очень сочувствую этим врачам, сочувствую этому водителю, чрезвычайно жалко пациента, потому что в результате всех этих профессиональных действий молодой парень умер. Можно было ему помочь или нет мы не знаем. Вполне возможно, что теперь уже никогда и не узнаем.

Но у нас с вами остается ситуация в которой брат прибежал и если бы все были профессионалами и если бы все были готовы помогать людям, то вполне возможно, что еще бы успели. Потому что врач заблудился возле соседнего подъезда в 20 метрах, машина заблудилась у соседнего подъезда в 20 метрах, а то, что там кто-то ехал и предлагал вариант разъехаться в данном случае уже не играет абсолютно никакой роли.

Итого, как было дело мы теперь более менее представляем. Кто виноват? В первую очередь виноват водитель скорой помощи, во-вторых виноваты люди, организующие поиск адресов на подстанции скорой помощи. У них какие есть варианты для того, чтобы их водители знали город? А у них по этому поводу что есть? Они проводят тренинги, у них есть специальные карты, у них есть возможность провести обучение водителей и персонала или ну как? Ну водитель, ну Вася с автобазы пришел, ну опытный, ну поехал, ну не доехал, ну что? Пациентов-то в городе еще много. Зато к другим успеет, за одного же битого двух небитых дают, ну подумаешь померли. Ведь не только каждому врачу полагается свою кладбище, но теперь и каждому водителю скорой помощи тоже полагается свое кладбище пациентов. В следующий раз доедет.

В советское время, когда не было никаких навигаторов, мы пользовались штабными картами. Карты генштаба очень ценились у охотников, потому что в нашей стране все карты создавались с погрешностью, чтоб никто не нашел ни председателя колхоза, ни ядерную боеголовку, ни склад с тушенкой, поэтому все карты были мягко говоря туристическими. Генштабовские были точными. Потом в нашу страну пришла немецкая фирма Falk и их карты Falk Plan Maps полностью дезавуировали ситуацию, потому что были сняты из космоса, переведены на бумагу и позволяли определить точное местонахождение любого дома. Бумажная карта существует по сию пору. Можно, если что, заказать небольшой тираж Фальк-планов для Петропавловска-Камчатского или для любого другого города, в котором пока еще эра ГЛОНАСС не наступила, а Google в данном случае уже показал свою, мягко говоря, неготовность оказывать водителям поддержку и помощь в навигации в такой критической ситуации.

Что у нас на самом деле хорошо? Хорошо то, что у нас есть Государственная Дума. Государственная Дума, судя по всему, занимается только одним вопросом — персональными делами водителей. Все остальное у нее как-то не очень получается, да и не очень-то им дают. Государственная Дума в обязательном порядке считает нужным высказаться по поводу Шамсуарова и Гелендвагена, в обязательном порядке что-то сказать по поводу вишневого H2 на крылечке Госуниверситета. Госдума уже много всего сказала по поводу Мары Багдасарян и Госдума естественно начала рассказывать о мерах воздействия, которые необходимо оказать на женщину, мешавшей Google и скорой помощи приехать в Петропавловске-Камчатском к улицу Циолковского дом 30. Госдума разбирает персональные дела 50 миллионов водителей нашей страны.

В этой связи мы имеем уникальную правовую ситуацию — нигде в мире больше нет госоргана, занимающегося личными делами всех водителей страны. А у нас для этого есть Государственная Дума и депутаты с зарплатой в 450 тысяч рублей, каждому персональный автомобиль, персональную квартиру и персональную финансовую ситуацию, когда за многое можно не платить — занимающиеся только Марой Багдасарян, Петропавловском-Камчатским, в котором не только полночь, но еще и плохая женщина за рулем плохого автомобиля. И поскольку у нас по регистрации 50 миллионов машин, а водителей чуть-чуть больше, ну машин на самом деле никто не знает сколько, водителей на самом деле тоже никто не знает сколько, эта статистика находится в руках ГАИ, но мы точно понимаем, что Госдума она будет заниматься только одним, она будет заниматься только персональными делами наших водителей.

Поэтому сейчас до Петропавловска-Камчатского добрались. Через какое-то время доберутся до всех остальных. И самое главное, чтоб приписать каждому персональное наказание. Возможно, что под давлением идиотской общественности гаишники теперь будут вынуждены поступать не в соответствии с Административным Кодексом и правилами дорожного движения, а учитывая политическую конъюнктуру. И вынесут специфическое видение ситуации и очень специальную трактовку для того, чтобы наказать негодяйку, ехавшую просто назло скорой помощи. Поскольку по Административному Кодексу ей полагается лишь штраф 500 рублей или лишение права управления от 1 до 3 месяцев.

Когда законодатель прописывал данное наказание, он имел в виду ведь в том числе ситуацию не только со скорой помощью. У нас со спецсигналом может ехать и патриарх. Вот он едет на встречу с Господом Богом или наместником Господа Бога на земле и понятно, что все должны молиться, падать вниз, расступаться… Но на всякий случай у него еще и мигалка, у него охрана. Министерство православия охраняется точно также как и любое другое министерство или как федеральный министр. А такой федеральный чиновник имеет право на мигалку. И вот когда такому спецсигналу кто-то не уступает, тогда конечно же полагается лишение права управления. И скорой помощи не уступил — лишение права управления. Пожарным не уступил? Или машине ФСИН ГУЛАГа, везущей Павленского с мигалками? В результате чего Павленский едет на 20 минут дольше и поэтому надо лишать водителей права управления на срок до 3 месяцев…

Или за патриарха будет достаточно штрафа в 500 рублей? И по закону большего придумать нельзя. Для женщины в Петропавловск-Камчатском штраф в 500 рублей. И в качестве двойного наказания еще и лишение права управления. Затем и третье наказание в виде переэкзаменовки, которую в Петропавловске-Камчатском под нажимом общественности можно не сдать никогда. И других законных вариантов нет.



