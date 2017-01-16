За «лучший внедорожник за миллион»

Цепляться за чужой инфоповод, падать там на хвост популярной статье, раскрученному ролику — это по-моему последнее дело для уважающего себя журналиста. Но а я-то не журналист. И даже не популярный блоггер. Мне, я считаю, если немного побороть брезгливость, все таки, можно погреться в лучах славы даже такой неоднозначной личности, как г-н Стиллавин.
Поводом стал уже получивший известный ролик Большого тест-драйва про «Лучший внедорожник за миллион». При том, что я на 100% удовлетворен своим УАЗ-Патриотом и абсолютно лоялен и бренду и созданной вокруг него инфраструктуре, и менять, если соберусь, УАЗ буду только на УАЗ, а не-Патриот может быть у меня только вторым автомобилем, но с другой стороны нечестность, глупость и лезущая в глаза ангажированность, не побоюсь этого слова, рыжего клоуна, за рулем нового УАЗа выбесила не меньше, чем школота в комментариях к авторевюшным иммитациям ДТП с обещанием вот немедленно после просмотра пойти и купить «приличную иномарку».
Итак. Исходные посылки — новый, 2017-го года, Патриот я видел несколько недель назад на протяжении тяжелых 5000км.
Тяжелых не только и не столько в условиях бездорожья — там как раз все понятно и ожидаемо, а более 4000км доезда, на тяжелой зимней трассе с почти постоянным гололедом, метелями, температурами местами до -30, ограниченной видимостью, загруженностью, и только 200км из них где-бы было больше одной полосы в каждом направлении.
При этом постоянный цейтнот, 15 часовые смены за рулем и средняя скорость от 85км/ч. Сам я за рулем именно этого нового патриота не сидел — не люблю чужие, но и из позиции ведомого все было ясно — это машина уже едет прямо из салона и ее можно спокойно брать.
А тем не менее, вот этот ролик
оставил неприятный осадок. Врать — плохо. Еще хуже — врать некомпетентно, так что глупость лезет мало не из каждой фразы. И вранье и глупость «за УАЗ» нисколько не приятнее вранья и глупости других, более высоко-проплачиваемых, автоэкспертов «против УАЗа».
Но все таки. Все таки. Неужели нельзя было в такой огромной машине найти места на еще 20-30 литров, а? Хотя бы опцией. Пусть за деньги в три конца от того, что она реально стоит, но чтобы хотя бы не иметь риска повстречать в вечно голодающем Поволжье страдающего ожирением и одышкой служителя закона, который коршуном правоохранения и безопасности накинется на самодельные баки увеличенного объема.
А самое главное, опять, автоэксперты, что проплаченные с той стороны, что с этой, не говорят главного — сколько будет стоить поддерживать эту машину в состоянии когда на нем можно спокойно ехать по трассе быстрее 80км/чм больше нескольких тысяч километров.
Являюсь владельцем УАЗ Патриот с 2012-го года, купил после приезда из США плохо понимая, что именно беру, с мотивацией "хочу русский пикап". Купленный, как фан-мобиль, постепенно превратился в единственную машину на каждый день.
Не понял смысла статьи. От слова — вообще.
Тоже не понял
Присоединяюсь
Чувствуется обида за прошлое на радио Маяк…. а это ещё хуже, чем заказные статьи. «Большой тест-драйв», никогда не позиционировали как экспертную оценку профессионалов. Это развлекательное авто-шоу, для обычных автовладельцев, от таких же «чайников». Сели в машину, высказали своё мнение, поехали на машине, опять мнение. Никто не лезет в детали, точно так, как и обычный автовладелец, без претензии на мастерство автослесаря.
Криво работает PR-служба УАЗ:)
А Сергей Стиллавин просто непрофессионал (коими полон интернет и ТВ в России) в автотехнике и всем, что с ней связано
Конспиролог? При чем тут PR УАЗА?
Кто конспиролог?)
Судя по статье (на просмотр видео время не хочется тратить) обзор или заказной, или непрофессиональный
Вы конспиролог января! Каждый 10 комментатор разоблачает и обличает! :)))) Нет времени на видео? А на глубокий комментарий есть? Кликнули бы на автора — он всегда так пишет. Он фанат и ему за это глубочайшее уважение, в отличии от доморощенных Шерлоков.
БТД это не про машины, это про поржать и про баб. Правда про баб стало как то мало в последнее время. Да и с поржать какая то напряженка. То что это всё происходит на фоне машин не должно вводить в заблуждение таких профессионалов.
ЗЫ Они все машины хвалят ибо если будут ругать им их не будут давать. Ну а так как сами особо не разбираются, хвалят так как сказали.
Перестал маяк слушать как так неприятно стало смотреть как люди на твоих глазах превращаются в гавно, что Вахидов что Стилавин вызывают омерзение, люди то не слепые
я после гибели Геннадия Бачинского перестал слушать Стиллавина
Чего только не сделаешь, ради денег! Не смог смотреть ЭТО! Просто стало противно 🤢 и стыдно, за них!
Надеюсь, Стилавин на этом и ездит. Всю жизнь. Попался как-то раз его репортаж о SsangYoung Actyon New. Верх непрофессионализма!
а чо вы говно обсуждаете?
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