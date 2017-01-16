За «лучший внедорожник за миллион» 1 837

Цепляться за чужой инфоповод, падать там на хвост популярной статье, раскрученному ролику — это по-моему последнее дело для уважающего себя журналиста. Но а я-то не журналист. И даже не популярный блоггер. Мне, я считаю, если немного побороть брезгливость, все таки, можно погреться в лучах славы даже такой неоднозначной личности, как г-н Стиллавин.

Поводом стал уже получивший известный ролик Большого тест-драйва про «Лучший внедорожник за миллион». При том, что я на 100% удовлетворен своим УАЗ-Патриотом и абсолютно лоялен и бренду и созданной вокруг него инфраструктуре, и менять, если соберусь, УАЗ буду только на УАЗ, а не-Патриот может быть у меня только вторым автомобилем, но с другой стороны нечестность, глупость и лезущая в глаза ангажированность, не побоюсь этого слова, рыжего клоуна, за рулем нового УАЗа выбесила не меньше, чем школота в комментариях к авторевюшным иммитациям ДТП с обещанием вот немедленно после просмотра пойти и купить «приличную иномарку».

Итак. Исходные посылки — новый, 2017-го года, Патриот я видел несколько недель назад на протяжении тяжелых 5000км.



Тяжелых не только и не столько в условиях бездорожья — там как раз все понятно и ожидаемо, а более 4000км доезда, на тяжелой зимней трассе с почти постоянным гололедом, метелями, температурами местами до -30, ограниченной видимостью, загруженностью, и только 200км из них где-бы было больше одной полосы в каждом направлении.



При этом постоянный цейтнот, 15 часовые смены за рулем и средняя скорость от 85км/ч. Сам я за рулем именно этого нового патриота не сидел — не люблю чужие, но и из позиции ведомого все было ясно — это машина уже едет прямо из салона и ее можно спокойно брать.

А тем не менее, вот этот ролик

оставил неприятный осадок. Врать — плохо. Еще хуже — врать некомпетентно, так что глупость лезет мало не из каждой фразы. И вранье и глупость «за УАЗ» нисколько не приятнее вранья и глупости других, более высоко-проплачиваемых, автоэкспертов «против УАЗа».

00:54 Это нихрена не совок — это тачка — увы и ах. После 2012-2014 года — это возвращение к совку. Опять твердый дешевый пластик с чуть ли не заусенецами. Торпеда с режущим глаз псевдо-хромом. И — совок любит вылазить в мелочах — внутренние кнопки замков дверей — они абсолютно гладкие, конические и вытянуть их, чтобы открыть дверь, стало практически невозможно даже сухими руками и в тепле. Понятно, что там адская экономия целых наверное 20 грамм пластмассы на каждой кнопке, но одновременно — это и вполне себе прицельный плевок во владельца.

— увы и ах. После 2012-2014 года — это возвращение к совку. Опять твердый дешевый пластик с чуть ли не заусенецами. Торпеда с режущим глаз псевдо-хромом. И — совок любит вылазить в мелочах — внутренние кнопки замков дверей — они абсолютно гладкие, конические и вытянуть их, чтобы открыть дверь, стало практически невозможно даже сухими руками и в тепле. Понятно, что там адская экономия целых наверное 20 грамм пластмассы на каждой кнопке, но одновременно — это и вполне себе прицельный плевок во владельца. … идет проходка с разными красивыми ракурсами — прилизанные в угоду метросексуалам бампера из странной, колющейся от прикосновения к траве, субстанции, отныне — дорогостоящий расходник. Возить с собой их, конечно, не стоит, но иметь парочку в гараже — вполне разумно. Особенно после того, как родная власть, сделала их замену на нормальные практически невозможной. Там же новые гладенькие такие пороги. Из того же дерьма. Держать в запасе уже и смысла нет: или смириться ездить всегда с разбитыми или дать денег на железные умельцам и господам милиционерам на то, чтобы они, поиздевавшись вначале вдоволь в очередях, соблагоизволили разрешить поменять.

Чтобы сломать старый, некрасивый, оскорблявший чувства москвичей, бампер УАЗа 2012-го года, их — и УАЗ и бампер, пришлось уронить с отвесного несколькометрового склона. Да и то… какой-там «сломать». Только треснул да вверх загнулся.

— прилизанные в угоду метросексуалам бампера из странной, колющейся от прикосновения к траве, субстанции, отныне — дорогостоящий расходник. Возить с собой их, конечно, не стоит, но иметь парочку в гараже — вполне разумно. Особенно после того, как родная власть, сделала их замену на нормальные практически невозможной. Там же новые гладенькие такие пороги. Из того же дерьма. Держать в запасе уже и смысла нет: или смириться ездить всегда с разбитыми или дать денег на железные умельцам и господам милиционерам на то, чтобы они, поиздевавшись вначале вдоволь в очередях, соблагоизволили разрешить поменять. 04:00 Один бак — 68 литров! — 300км от заправки до заправки. И раньше то было неприятно по три раза в день заезжать на колонку, а теперь этой радости только прибавилось. Нет, я ни разу не сторонник прежних жестянных ржавеющих емкостей сразу же за передними колесами, и кружиться вокруг заправок правым левым боком — это не мое любимое занятие, и странные люди, истерящие, что «вот раньше то, мы никогда баки не мяли и не пробивали, а теперь вот все,

нет больше УАЗа, только до первого пенька», они изумляют своей незамутненностью.

Металлический бак на УАЗе 2012 года получил столько ударов от ледянных глыб, что сплющился, треснул по шву и потерял герметичность в месте крепления шлангов. Пластиковый бак нового УАЗа прошел тот же маршрут только ободрав фольгированное покрытие Но все таки. Все таки. Неужели нельзя было в такой огромной машине найти места на еще 20-30 литров, а? Хотя бы опцией. Пусть за деньги в три конца от того, что она реально стоит, но чтобы хотя бы не иметь риска повстречать в вечно голодающем Поволжье страдающего ожирением и одышкой служителя закона, который коршуном правоохранения и безопасности накинется на самодельные баки увеличенного объема.

— 300км от заправки до заправки. И раньше то было неприятно по три раза в день заезжать на колонку, а теперь этой радости только прибавилось. Нет, я ни разу не сторонник прежних жестянных ржавеющих емкостей сразу же за передними колесами, и кружиться вокруг заправок правым левым боком — это не мое любимое занятие, и странные люди, истерящие, что «вот раньше то, мы никогда баки не мяли и не пробивали, а теперь вот все, нет больше УАЗа, только до первого пенька», они изумляют своей незамутненностью. 06:40 Аккустический комфорт — это просто брехня.

— это просто брехня. 07:20 Газовые упоры — за дополнительные деньги можно вернуться в 2012 год. Это приятно. Но опытный взгляд матерого УАЗовода должен бы был зацепиться на наконец-то правильно установленный расширительный бачок. Вот он должен был вызвать настоящий восторг настоящего автоэксперта. Одной обязательной к вождению с собой запчастью стало меньше. Вау.

— за дополнительные деньги можно вернуться в 2012 год. Это приятно. Но опытный взгляд матерого УАЗовода должен бы был зацепиться на наконец-то правильно установленный расширительный бачок. Вот он должен был вызвать настоящий восторг настоящего автоэксперта. Одной обязательной к вождению с собой запчастью стало меньше. Вау. 07:50 Клиренс — 30см! 50! — ну нельзя же быть такими вызывающими блондинками. Даже если петросянить и таджикистанить.

— ну нельзя же быть такими вызывающими блондинками. Даже если петросянить и таджикистанить. 12:38 На сайте одного из дилеров предлагается пять комплектаций бензиновых моторов — тут г-н Стиллавин явно перепутал заказчика джинсы. …или с 5-и ступенчатой коробкой передач.

— тут г-н Стиллавин явно перепутал заказчика джинсы. …или с 5-и ступенчатой коробкой передач. 28:05 конфузик — поперечная колея в которую автоэксперты уронили автомобила дала им первую за всю историю тестов нового патриота возможность ответить на животрепещущий вопрос про то как работает электронная система имитации блокировок на передних колесах. Но автоэксперты даже и не подозревали о его существовании и все просрали. Тут бы разобраться с кнопками, убедиться, что включен внедорожный режим и пробежаться вокруг, чтобы убедиться, что крутятся (или не крутятся) все четыре колеса. Но, вместо этого, какая-то пантонима. Обидно. Вопрос на который не смогла внятно ответить даже горячая линия самого УАЗа опять остался подвешенным. Какая страна, такие и эксперты

— поперечная колея в которую автоэксперты уронили автомобила дала им первую за всю историю тестов нового патриота возможность ответить на животрепещущий вопрос про то как работает электронная система имитации блокировок на передних колесах. Но автоэксперты даже и не подозревали о его существовании и все просрали. Тут бы разобраться с кнопками, убедиться, что включен внедорожный режим и пробежаться вокруг, чтобы убедиться, что крутятся (или не крутятся) все четыре колеса. Но, вместо этого, какая-то пантонима. Обидно. Вопрос на который не смогла внятно ответить даже горячая линия самого УАЗа опять остался подвешенным. Какая страна, такие и эксперты 39:20 про люфт и сочленения — умничание гостя столицы про мили-зазоры на УАЗе и человека в шарфике про оторванные руки на иномарках хорошо бы было сопроводить звуком счетчика купюр. Это бы предало выразительности всему ролику.

А самое главное, опять, автоэксперты, что проплаченные с той стороны, что с этой, не говорят главного — сколько будет стоить поддерживать эту машину в состоянии когда на нем можно спокойно ехать по трассе быстрее 80км/чм больше нескольких тысяч километров.



