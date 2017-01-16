Юбилеи ŠKODA 25

40 лет назад, в пятницу 28 января 1977 года, заводские пилоты Вацлав Блахна (Václav Blahna) и Любислав Хлявка (Lubislav Hlávka) за рулем ŠKODA 130 RS исполнили победный «дубль» на ралли Монте-Карло в классе автомобилей с двигателями объемом до 1300 куб.см. В общем зачете купе заняло 12-е и 15-е место, опередив многих сильных соперников. Тем самым, автомобиль-предшественник нынешнего раллийного болида ŠKODA Fabia R5 оформил одну из самых ярких глав в 116-летней спортивной истории марки ŠKODA.

ŠKODA 450: предшественнику кабриолета Felicia исполняется 60 лет

Производство ŠKODA 450 с открытым верхом, ставшей предшественницей знаменитого кабриолета ŠKODA Felicia, стартовало в сентябре 1957 года на заводе в Квасинах. Четырехцилиндровый двигатель, устанавливавшийся на этот автомобиль, имел рабочий объем 1 089 см3 и развивал мощность 50 лошадиных сил – это позволяло ŠKODA 450 показывать максимальную скорость в 128 км/ч. Всего было произведено 1 010 автомобилей, из которых примерно две трети ушло на экспорт.

ŠKODA Favorit: мировая премьера состоялась 30 лет назад

Представив модель ŠKODA Favorit, коллектив инженеров тогда еще чехословацкого производителя продемонстрировал свой высочайший профессионализм и целеустремленность в самые трудные последние годы социалистической эры. Компактный автомобиль с дизайном, разработанным знаменитым итальянским ателье Bertone, оснащался поперечно установленным двигателем и приводом на передние колеса. Это была настоящая революция для бренда. Компоновка, внешний вид и ходовые качества автомобиля были сопоставимы с моделями конкурентов из стран запада – при этом ŠKODA Favorit был одним из немногих автомобилей восточного блока, который не выпускался по лицензии, а являлся полностью самостоятельной разработкой.

ŠKODA Favorit был представлен публике 16 сентября 1987 года на международной машиностроительной ярмарке в Брно. Первые экземпляры хэчтбека были переданы покупателям в 1988 году. Два года спустя дебютировала модификация с кузовом универсал – она получила название ŠKODA Forman. Позже модельный ряд был дополнен коммерческими модификациями и версиями для активного отдыха, на базе ŠKODA Favorit были разработаны даже электромобили. К 1995 году было произведено 1 077 126 автомобилей серии Favorit / Forman.

Завод в Квасинах: 70 лет производства автомобилей ŠKODA в Восточной Богемии

Традиции производства автомобилей в городе Квасины уходят корнями в 1934 год. Первым автомобилем, выпущенным на заводе под маркой ŠKODA, стал роскошный Superb, произведенный здесь в октябре 1947 года. Позже в Квасинах производилось множество успешных моделей, включая ŠKODA Felicia (1959 – 1964), ŠKODA 110 R Coup é (1970 – 1980) и ŠKODA Pick-Up, а также Volkswagen Caddy Pick-Up (1995 – 2001). Сегодня с конвейера завода в Квасинах сходят модели ŠKODA Superb, ŠKODA Superb Combi, ŠKODA Yeti и ŠKODA Kodiaq.

ŠKODA 1100 OHC: гоночный автомобиль, появившийся 60 лет назад

В декабре 1957 года ŠKODA удивила поклонников автоспорта, выпустив два невероятно красивых спортивных родстера ŠKODA 1100 OHC. Они оснащались элегантными и крайне легкими кузовами из стеклопластика, пространственными рамами и двигателями с двумя распределительными валами верхнего расположения, двумя карбюраторами и двумя свечами зажигания на цилиндр. При рабочем объеме в 1 089 кубических сантиметров силовые установки развивали мощность 92 л.с. при 7 700 об/мин. Масса родстеров составляла всего 550 килограммов (без водителя), а максимальная скорость достигала отметки в 190–200 км/ч.



