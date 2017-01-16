Победа Сергея Карякина

«Вот он и конец, конец «Дакара», финал, о котором мы все так долго мечтали. Мы победили несмотря ни на что, победили с отрывом в полтора часа. Иначе никак. Мы победили. Россия победила. Наша команда: Саша Доросинский и Сергей Говорухин и я работали на 200%.

И это того стоило. Это достойная победа, это сложная победа. Но в корне всего этого лежат деньги…

Компания Fores и лично Алексей Шмотьев сказали, что в зачёте квадроциклов должен выступать гонщик от России и предоставили необходимый бюджет. Чтобы наша страна гордо защищала свои интересы не только в грузовиках, но и в других классах.

Мы выполнили свою часть сделки и победили.

Спасибо им за это, спасибо команде за победу — им было очень тяжело, как и мне. И мы победили…Россия победила…