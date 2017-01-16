Первую российскую гонку на LADA Vesta выиграл Кирилл Ладыгин 31

На испытательном полигоне АВТОВАЗа в юбилейный, двадцатый раз, прошла ледовая Рождественская гонка чемпионов, в которой приняли участие лучшие спортсмены России.

За пилотов болели тысячи тольяттинцев и гостей города. Вместе с гонщиками в боевых заездах принимали участие штурманы – журналисты, сотрудники АВТОВАЗа, а также победители конкурсов и викторин, которые прошли накануне соревнований.

По традиции, спортсменов и зрителей поприветствовал президент АВТОВАЗа.

«Сегодня на ледяную дорожку в первый раз выходит спортивная LADA Vesta, — отметил Николя Мор. – Под управлением профессионалов этот автомобиль продемонстрирует максимум своего потенциала. Наше гоночное подразделение LADA Sport провело большую работу, чтобы подготовить автомобили. В спорте жесткая конкуренция – как и в автомобильном бизнесе. Для того, чтобы выиграть, нужно упорно работать, постоянно развиваться, быть лучше, чем конкуренты. Мы в своей работе полностью разделяем эти спортивные принципы».

Главным призом Рождественской гонки стал 10-тысячный автомобиль от компании LADA Sport – модель LADA Granta в версии Drive Active. Обладателем автомобиля и высшей ступени на подиуме стал Кирилл Ладыгин, многократный чемпион России и призер международных серий.

В финале он боролся с Михаилом Митяевым, вице-чемпионом России по кольцевым гонкам в классе «Туринг Лайт». Третью ступень пьедестала занял чемпион России в Туринге и Туринг Лайте Дмитрий Брагин.



