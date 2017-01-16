Москва поехала 187

Новый год принес москвичам немало новшеств в транспортной сфере. Подорожал проезд на автобусах и метро, с конца декабря расширилась зона платной парковки, а Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности организации платного въезда в отдельные районы городов. Что из этого следует? Об этом беседа с заммэра по транспорту Максимом Ликсутовым, опубликованная Российской Газетой .

Максим Станиславович, после принятия в первом чтении закона о платном въезде вы в очередной раз заверили, что вводить его московские власти не собираются. Тем не менее в соцсетях поднялась волна: значит, введут, и совсем скоро…

Максим Ликсутов: Честно говоря, мне нечего добавить к уже сказанному. Повторюсь: правительство Москвы не рассматривает вопроса введения платного въезда в город или в отдельные его районы.

Одной из самых обсуждаемых тем остаются и платные парковки. В начале декабря, впервые после их появления в Москве, цены на стоянку на самых загруженных улицах поднялись. Что это изменило на дорогах города?

Максим Ликсутов: Машин в центре стало меньше, и стоят они теперь не так долго. В частности, количество парковочных сессий в пределах Третьего транспортного кольца снизилось в среднем на 10,7%, продолжительность парковки — на 16%, а в зонах с тарифом в 200 руб/час даже на 22%. Если до подорожания автомобиль стоял там в среднем 79 минут, то теперь чуть больше часа. В зонах с увеличенным тарифом в пределах ТТК снижение составило порядка 12%: вместо прежних 94 минут владельцы оставляют машину не больше, чем на 83 минуты. Проанализировали мы и интенсивность движения машин. В декабре прошлого года в сутки там проезжало 1,94 млн машин, в этом году — 1,85. Больше всего их количество сократилось на Никитском и Петровском бульварах, 3-й Тверской-Ямской и Мантулинской улицах. Быстрее машины поехали по Овчинниковской набережной, Лесной улице. На станциях, где сделан ремонт, мы уже передали арендаторам первые места под магазины и кафе в новом формате.

Теперь каждый год будете пересматривать цены на парковку?

Максим Ликсутов: Нет, все будет зависеть от ситуации на дороге, интенсивности движения, пропускной способности улиц. А также от потребности москвичей в увеличении интенсивности движения городского транспорта. Пока считаем, что принятых мер в данный момент достаточно.

Вы подчеркиваете, что платная парковка — инструмент улучшения движения. Говорите, например, Москва поехала на 10% быстрее, скорость повысилась. Что конкретно стоит за этим?

Максим Ликсутов: Возьмем предновогодние дни. Обычно в это время по Москве не проедешь — москвичи готовятся к празднику, поехали за подарками, центр уже девять утра был забит автомобилями. А в конце 2016-го, в еще и рекордные снегопады, город ехал!

Мы делали сравнительный анализ ситуации. И по нашим данным, и по данным независимых источников — Яндекса, Mail.ru, а также иностранных экспертов, сейчас движение в городе намного лучше, чем 5-6 лет назад. И это при том, что зарегистрированных автомобилей стало на миллион больше — сейчас их в Москве 4,5 млн. Ситуация же на дорогах не ухудшилась как раз благодаря платной парковке, внедрению интеллектуальной транспортной системы, выделенных полос, работе эвакуаторов, а также активному развитию общественного транспорта. Многие москвичи пересаживаются на городской транспорт и на такси. Мы знаем: из 3,5 млн автомобилей, которые едут ежедневно по нашим дорогам, больше половины из других регионов.

Считаю, что эти изменения — заслуга всего правительства города, в том числе и стройкомплекса, и департамента торговли и услуг. Многие говорят — зачем строится столько торговых комплексов? Но если магазин у вас в шаговой доступности, то зачем ехать куда-то за покупками? Парк машин растет, а пользуются ими горожане меньше!

Повлияла на транспортную ситуацию и программа «Моя улица». Например, на Тверской улице резко снизилось количество ДТП, в первую очередь с общественным транспортом. Мы не меняли там количества полос, но, убрав «бутылочные горлышки», когда пять полос переходили в три, движение сделали равномернее, пропускная способность улучшилась.

Наверное, и кризис роль сыграл? У людей нет денег, чтобы куда-то ехать на машине…

Максим Ликсутов: Снижение экономической активности отмечалось в 2014-м. Это касалось и поездок на личных автомобилях, и на городском транспорте. Сейчас у всех наблюдается рост перевозок, причем именно экономически активных пассажиров, а не льготников. Едут постоянно по примерно одним и тем же маршрутам, значит, у людей есть работа.

В прошлом году запущено Московское центральное кольцо. Горожане активно пользуются им?

Максим Ликсутов: В рабочие дни МЦК перевозит больше 310 тысяч человек, и пассажиропоток растет на 3-7% каждую неделю. Это проект с огромным транспортным потенциалом. В ближайшие 15-20 лет будут развиваться прилегающие к кольцу территории, создаваться новые точки притяжения для горожан.

Правительство Москвы не рассматривает вопроса введения платного въезда в город или в отдельные его районы

Пассажиропоток рос с каждой новой открывающейся станцией МЦК. Но сейчас-то уже все работают. За счет чего продолжается прирост?

Максим Ликсутов: Появляются дополнительные сервисы. Например, 95% пригородных электричек останавливаются на станциях, где можно пересесть на МЦК. Мы попросили об этом РЖД. Прогнозируем и дальнейшую разгрузку проблемных станций метро, прежде всего привокзальных, например «Комсомольской». Сейчас не везде можно легко перейти с пригородной электрички на МЦК, но в ближайшие годы мы это исправим. Скоро закончится проектирование этих узлов, и в 2018-м они заработают. Сергей Собянин поставил задачу создать максимальное количество транспортно-пересадочных узлов под одной крышей, без выхода на улицу. Такие комфортные пересадки на МЦК будут со всех 9 радиальных направлений пригородной железной дороги.

Что еще изменится для пассажиров МЦК?

Максим Ликсутов: На ряде станций построим дополнительные парковки, запустим новые маршруты наземного транспорта, где-то откроем дополнительные выходы. И главное — создадим запас провозной способности на ближайшие десять лет. Мы сократим интервалы в часы пик с 6 до 4 минут — для этого необходимы 13 дополнительных поездов — город примет участие в их финансировании в этом году, деньги заложены в бюджете. А кроме того, увеличим составность поездов с 5 до 7 вагонов. Вся работа будет сделана в 2017-2018 годах.

А как реализуется программа строительства дополнительных главных путей? Ленинградское направление запущено, оно связало теперь Москву и Зеленоград. Что дальше?

Максим Ликсутов: В этом году планируем запустить участок Смоленского направления Москва — Усово, в 2018-м — Ярославское, Курское и Горьковское направления, а также участок Смоленского направления Одинцово — Сколково. Благодаря этому существенно уменьшим количество пассажиров в поездах в часы «пик», сделаем более удобным график их движения. На Ярославском, например, добавим 15% обычных пригородных поездов, и это снизит напряжение на всем направлении.

В метро идет масштабная программа ремонта. Открылась после реконструкции «Фрунзенская»… Откуда еще уйдут ремонтники в ближайшее время?

Максим Ликсутов: «Фрунзенскую» открыли на два месяца раньше запланированного. Там теперь 4 эскалатора вместо 3, отремонтированные вестибюль, станция, кассовый зал. Замена эскалаторов — часть масштабной программы реконструкции станций и вестибюлей метро с восстановлением их первоначального облика. С 2010 по 2016 гг. отремонтированы 11 станций с заменой эскалаторов. На закрытом вестибюле «Красных ворот» работы завершим летом. Запланирована до конца года замена эскалаторов на «Киевской», «Новослободской» и «Спортивной» — там это будет сделано без закрытия станций. А вот «Смоленскую» и «Рижскую», где по одному выходу, придется закрывать на время работ. К 2020 году заменим все эскалаторы со сроком службы более 50 лет.

Торговля в подземные переходы метро вернется в этом году?

Максим Ликсутов: Да, на ряде станций, где сделан ремонт, мы уже передали арендаторам первые места под магазины и кафе в новом формате — разыграли их на конкурсах. В частности, на станциях «Новокосино», «Шипиловской», «Пятницком шоссе», «Митино», «Строгино», «Зябликово», «Лермонтовском проспекте», «Марксистской», «Дубровке», «Римской», «Юго-Западной».

Еще одним событием в прошлом году стала замена маршруток автобусами, работающими по городским стандартам. Да, старые микроавтобусы с неизвестными водителями ушли в прошлое, но зато вернулись очереди на автобусы из 90-х, когда люди не могут вечером уехать домой — не на чем…

Максим Ликсутов: От реформы наземного транспорта москвичи выиграли — у нас новый подвижной состав, в том числе большой вместимости… Количество пассажирских мест в нем выросло на 30%. Ежедневно новыми автобусами пользуются примерно 970 тыс пассажиров — на треть больше, чем раньше. Везде действуют городские билеты, могут ехать и льготники. Но согласен, есть еще над чем работать. Надо успевать вводить маршруты в новые районы, где идет активная стройка, где появляются новые дома, школы, больницы. Прежде чем люди туда заедут, автобусы уже должны ходить. Особенно это касается Новой Москвы — там приходится экстренно достраивать улично-дорожную сеть, на некоторые улицы автобусы не могут заехать из-за недостаточных радиусов поворота.

Кроме того, мы определили 50-60 маршрутов, которые необходимо ввести в Старой Москве — маршруты где-то поменялись в связи с открытием новых больниц или центров социальной активности. Поэтому в 2017 году «Мосгортранс» купит еще 873 новых автобуса, 100 трамваев и 50 туристических автобусов. Все недостатки в наземном транспорте будут закрыты и возникнет и запас провозной способности на несколько лет вперед. Пока же по просьбам москвичей изменили работу 33 маршрутов частных перевозчиков.

В любом случае, по-прежнему ждем предложений и замечаний от пассажиров. Мы их анализируем и, если необходимо, увеличиваем выпуск подвижного состава. Звонок в контакт-центр, который занимается сбором предложений, бесплатный. Звоните 8(495) -539-54-54!

Два месяца назад запущена новая маршрутная сеть в центре Москвы — «Магистраль» с делением на маршруты магистральные, районные и социальные. Судя по отзывам, сеть очень нравится жителям города. Можно ожидать ее прихода во все районы?

Максим Ликсутов: «Магистраль» создавалась в рамках проекта по благоустройству «Моя улица». В центре появились 5,47 км выделенных полос для новой сети маршрутов наземного транспорта. С запуска «Магистрали» пассажиропоток на ней вырос на 30%. Надеюсь, постепенно переведем на такой принцип работы всю маршрутную сеть в городе, поделив маршруты на магистральные, районные и социальные. И тогда, придя на остановку, человек будет знать, что раз маршрут магистральный, то он ходит каждые 5-6 минут. В будущем году «Магистраль» в центре доведем до конца — добавим автобусов, остановок, заездов в места, куда просят москвичи. Сейчас наземным транспортом в городе пользуются каждый день 6,5 млн человек. Это всего на 2 млн меньше, чем метро. Прирост идет так быстро, что лет через 5-7 он догонит подземку. Мы к этому будем готовы.

Для сравнения: в Москве и между столицей и областью ежедневно совершается около 18 млн поездок на всех видах общественного транспорта. А на личных автомобилях в день едут только 4,4 млн человек — это 23,7% от пассажиров. Поэтому создание выделенных полос для автобусов, платного парковочного пространства, покупка экологически чистого транспорта — наша сознательная приоритетная политика, направленная в сторону пассажиров общественного транспорта. Их в 4 раза больше, чем автомобилистов. Другого варианта развития транспортной системы для города просто нет.

С 1 января на городском транспорте подорожал проезд. Не боитесь оттока пассажиров?

Максим Ликсутов: Среднее подорожание проезда в Москве — 7,5%. Это один из самых маленьких показателей среди крупных городов в России. Перевозчики просили поднять вдвое больше из-за роста цен на энергоресурсы и комплектующие. Но мэр принял стратегическое решение сохранить стоимость безлимитных билетов на уровне 2013-го, а перевозчикам — увеличить субсидии города, в том числе, на покупку нового подвижного состава.

В билетном меню выбран курс на увеличение числа безлимитных проездных. Москва планирует совсем отказаться от билетов на ограниченное количество поездок?

Максим Ликсутов: Мы внимательно отслеживаем, какими билетами пользуются пассажиры. Опыт других городов показывает, что безлимитные билеты для пассажиров и удобнее, и экономнее. Когда их доля достигнет 75%, это позволит отказаться от турникетов в наземном транспорте, о чем давно просят пассажиры. Сейчас безлимитных билетов — 55%, количество их стабильно растет примерно на 10% в год. Так что через 3-4 года можно будет вернуться к этому разговору. Пока при отмене турникетов безбилетников становится на 30% больше. Турникеты позволяют поднимать стоимость проезда не так резко, как могло быть.



