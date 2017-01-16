Москва встала и замерзла. Как вы заводитесь в мороз? 139

Самая главная новость: «В Москве похолодало». Когда у нас за Уралом во глубине сибирских руд замерзали дальнобойщики, об этом было где-то так вскользь по информационным лентам, но как только москаля клятого приморозило — ой, какой кошмар! Девушки трепещут на ветру с микрофонами и по телевизору рассказывают о том, что это апокалипсис: в Москве -19ºС старожилы не помнят. И мы в свои 18 лет тоже не помним, чтобы было так холодно. Потом стало еще хуже -22ºС, потом случилось -25ºС , потом прибежала баба Марья и сказала: «Я сидела на скамейке, мне хвост приморозило, хвостом чую — 31 было». Все схватились за сердце и так несколько дней подряд. Включаешь телевизор, включаешь радио и там тебе обязательно рассказывают самое важное — в Москве холодно, в Москве зима. Какой кошмар, мы не знаем, что делать, москвичи замерзают.

Во-первых, это радует всю остальную страну. Приятно когда у москалей клятых какая-то такая пакость случилась. Во-вторых, расскажите, пожалуйста, что аномального в морозе -30? И -40 бывало по Москве, и это в общем-то абсолютно стандартная ситуация: в один год -3, в другой год -30. Откуда такая паника? С чего вдруг столько внимания к этому? С другой стороны, информационный повод великолепный, можно больше ни о чем не рассказывать. Там немножко Сирии, немножко о политике, чуть-чуть ВВП, какой-то небольшой процент, связанный с инфляцией, а все остальное — ой, мы замерзаем, как же мы замерзаем.

В результате половина страны, половина Москвы в частности не завелась. И теперь вопрос: что же нам делать, когда мы подходим, а она говорит: «мм», мы ей «м-м-м», а он говорит — «мм». Вот тут-то мы понимаем, что расплата за цивилизацию в том и заключается, что методов воздействия у нас нет. Если раньше Жигули мы всем двором, привязав к автобусу или впрягаясь туда бурлаками на Волге, если мы знали в какую щелочку можно стартовую смесь впрыснуть, если можно было выкрутить свечи или завернуть свечки, можно было поиграться с поплавковой камерой и можно было на передаче попытаться хотя бы как-то это масло потихонечку привести из желеобразного состояние в хоть какое-то более менее потребное, то сейчас мы всего этого лишены. Мы подходим к машине и она является расплатой за цивилизацию — либо работает, либо нет. Предмет бытового назначения холодильник — он либо работает, либо нет, телевизор либо работает, либо нет. Сколько раз, если у нас нет связи, мы берем отвертку, плоскогубцы открываем iPhone и пытаемся починить эту связь? Нисколько. Какие у нас есть методы воздействия на наш iPhone? Он либо работает, либо нет. С автомобилем произошло тоже самое.

Но и тем не менее, вдруг мы с вами сталкиваемся с этой ситуацией и я предлагаю прямо сейчас, пока я буду вам что-то рассказывать о том, что вы и так без меня знаете, во-первых запустить голосование — давайте посмотрим два вопроса- завелась или не завелась? Те, кто не попытался, понимая, что он не заводится, того мы не будем в данном случае рассматривать. Мы рассматриваем только два варианта. Первое — 6600664 да, завелась, вторая версия — 6600665 не завелась. Давайте просто посмотрим как у нас сложилась ситуация. Второе — я сейчас довольно быстро начну принимать звонки, чтобы вы рассказали, какие у вас есть способы запуска двигателя на морозе.

Ну, а что у нас в сухом остатке? Очень многие современные автомобили спрятали аккумуляторы так далеко, что без инструкции его не найдешь. Поэтому если у нас с вами машина лучшей фирмы на планете Земля, даже не важно какой, но точно знаем, сколько миллионов она стоит, то у нее очень много систем. Она не завелась, мы к ней подходим и первое, что мы делаем — мы не ищем аккумулятор, мы открываем инструкцию и смотрим: в этой инструкции у многих современных машин указаны точки подключения того, что мы называем «крокодилами», тех самых проводов. Это раньше мы кидали напрямую, на клеммы аккумулятора, сейчас, во-первых, аккумулятор может оказаться в багажнике, во-вторых, под сиденьем, в-третьих, просто мы не знаем где. Поэтому под капотом есть специально куда каким разъемом присоединить вот те самые «крокодилы», то есть, вот те самые подвижные разъемы от … тут возникает второй вопрос — от чего? От соседской машины, если сосед не торопится и желательно, чтобы машина у него была попроще, попримитивней. Либо от бустера — есть такая штука, это батарейка, которую вы выносите из тепла вместе с собой в обнимку и проводами как раз подсоединяете к бытовой сети автомобиля. Либо вы звоните тем крепким ребятам, у которых есть средства спасения.

Средства спасения начиная от грелки, это тепловая пушка, которую они ставят под двигатель. Главное, чтобы не спалили все остальные пластмассовые детали и резиновые патрубки, потому что обычная тепловая пушка с широким соплом ставится под картер с тем, чтобы масло отогрелось. Но у вас там защита, это на улице не висит, поэтому нужно, чтобы она через защиту дула так, чтобы отогрелось масло. При этом если у вас по какой-то причине затерялся аккумулятор и еще немножко ему досталось, плюс все остальные резинки и патрубки. И вот тут вот есть какая-то надежда, потому что самое надежное — когда на веревочке уезжаешь в торговый центр на подземную парковку, в любое теплое место, где машина может отстояться два часа.

Но это у нас, у москалей клятых, рядом такое есть, а где-нибудь в Кемерово может не оказаться рядом, и в городе Чехов тоже может не оказаться рядом, потому что уезжаешь ты из своего военного городка, а у тебя коробка автомат и ты понимаешь, что буксировать машину дальше, чем три минуты и три километра не получается — просто запрещено, коробку сломаешь. Поэтому нужно методом частичной погрузки, а это уже совершенно другие деньги.

Но вот мы нашли место, куда подсоединиться. Как мы подсоединяемся? Сначала мы берем провод минус на минус и соединяем его, то есть, вешаем на машину и на тот источник питания, от которого собираемся заводится — это либо бустер, либо соседский УАЗ. Потом мы надеваем себе плюс в ту точку, которая либо на нашем аккумуляторе, либо в бортовой сети указана, куда именно, и тот двигатель работает. И только после этого на его работающий двигатель мы накидываем этот самый плюс. Свой плюс висит, его плюс, потом и после этого сидим и крутим в надежде на то, что — о, чудо, о, искра, загорись ты пламенем наконец-то! — ну чтобы хоть как-нибудь, чтобы схватила.

Потому что бывает довольно часто, что в совокупности работают все факторы: класс вязкости масла, старые свечи и магистраль, в которой не оказалось топлива и бензонасос должен был прокачать и догнать до рампы и где-то что-то не сработало. Либо начали потихонечку дохнуть все элементы цепи, катушка зажигания мерзла-мерзла и в этот момент замерзла и аккумулятор, конечно же, в остаточном своем напряжении не способствует, и свечки старые, и масло не 5w30, а какое угодно, мы не знаем даже, какое. В совокупности все факторы работают против нас. Если двигатель дизельный, тогда совсем все плохо, потому что единственное, что мы можем сделать — это уныло открыть бензобак и залить туда то, что называется размораживатель — вдруг сработает, иногда, кстати, работает.

В былые времена даже компания Volkswagen писала в своих инструкциях, что в дизельное топливо можно заливать до 25% бензина, чтобы хоть как-то это все заработало. Теперь уже нельзя, современные электронные системы не позволят подобные вещи делать. На супер современных машинах, на тех даже, где аккумулятор не спрятан под сиденьем — иногда знаете такой способ был поставить другой аккумулятор вместо своего — как только вы скинули клеммы со штатного аккумулятора, у вас сошла с ума половина электроники автомобиля, у вас поумирала куча разных систем, потому что не получив питания, у вас сработала сигнализация, которая сказала: «все, меня грабят, я сейчас не дам никому ничего». Она блокирует систему зажигания, а все остальные бортовые исполнительные механизмы тоже говорят: «ну что мы без электричества, ну что мы можем, это же как на выборах России — голосуй, не голосуй — мы знаем результат. Все мы на пенсии, пожалуйста, везите нас в тепло, а лучше всего — в сервис». В сервисе оказываетесь вы в большинстве случаев из всех этих попыток.

Большинство автомобилей современных рассчитано на то, чтобы запускаться долго при температуре где-то -25. НАМИ переписала у нас ГОСТы несколько лет тому назад и учитывая глобальное потепление климата предположила, что в нашей стране дизелям достаточно заводится гарантированно в -12, а бензинам до -15. Вот сейчас у нас в Москве случилось, как баба Маша сказала -35 и поехали одни лексупедики — ну уплочено, ну не отменять же велопарад, они все-таки взяли и поехали, они всесезонные. Почему, кстати, велопарад не отменили? Ну, за деньги же. Если бы это было добровольным порывом людей, они бы просто сказали: «нам холодно, мы не поедем». А когда столько средств потрачено — ну как же они могли бедные не поехать? Как по этому поводу лучше всех ответил Максим Кадаков, это главный редактор журнала «За рулем»: «Для того, чтобы разгрузить психиатрические лечебницы». Другие люди сказали, что в армии нужны люди умные, но морозоустойчивые — вполне возможно, что это наш стратегический резерв.

В остальных случаях мы имеем дело с автомобилем, который нужно отогревать. Отогревать теплотой своего сердца не получится, поэтому придется его куда-то тащить, либо во дворе уповать на то, что он заведется. Современная машина если не завелась — она не завелась. В былые времена, когда всем двором катали машину, соседка моя Светочка от нечего делать в это время спала, проснулась выглянула в окно и увидела как мужики катят Жигули. Они таскают-таскают, таскают-таскают, таскают-таскают, а это все с грохотом с криком, с матом, с воплями, а ей спать хочется, она сказала: «Мужики, свечи прокаливали?» «Ой!» — сказали они, куда-то делись, завелась-уехала. Утром следующего дня спит Светочка — снежок в окно. Изумленно открывает, второй этаж, говорит: «Слышь, мы свечи уже прокалили, не завелась. Что дальше делать?». К сожалению, подобная ситуации все реже и реже, и поэтому мы можем рассчитывать на то, что мы купили безупречный автомобиль.

Но мы его не купили, поэтому давайте потихонечку перейдем к тому, что вы будете советовать и то, как вы заводились и то, какие у вас были варианты. Голосование у нас идет, причем цифры неоднозначные, будет любопытно подвести итоги. Советуйте всей стране, как запустить двигатель на морозе, даже безотносительно того, что мы с вами москали клятые.

С. Асланян: Вы на морозе заводитесь?

Слушатель: Я завожусь. У меня Eberspacher, поэтому у меня все хорошо в этом смысле.

С. Асланян: Но Eberspacher работает-то от чего?

Слушатель: От дизеля.

С. Асланян: От дизеля-то от дизеля, но он сам же электрический, ему поначалу нужно, чтобы аккумулятор был.

Слушатель: Аккумулятор 110 ампер-часов и 850 пусковой ток, поэтому хватает ему. Не было проблем, чтобы заводилась. У меня у друзей дизельные Renault есть 1,5-литровые, которые в принципе довольно морозоустойчивые, но иногда говорят «Пока», когда уж совсем холодно.

С. Асланян: А совсем холодно это сколько? Это вот сейчас 31.

Слушатель: У нас где-то 35, ночью 37-38 было.

С. Асланян: У вас где?

Слушатель: Город Пермь.

С. Асланян: Да, в Перми по идее должно быть иногда так.

Слушатель: В принципе бывает и хуже, но мы не стонем. Это норма, я считаю.

С. Асланян: Да в Москве это тоже норма! Почему вдруг такой вой на всю страну поднялся я не понимаю.

Слушатель: Видимо с новостями туго как-то у вас.

С. Асланян: Да. Вы размораживатель примитивно заливаете в солярку?

Слушатель: Нет. В общем наш Лукойл меня пока не подводил, поэтому я не экспериментирую. Говорят смазывающие свойства там теряются и так далее. Поэтому от добра добра не ищут. Заводится пока.

С. Асланян: Тогда действительно согласен — зачем?

Слушатель: А реношки я завожу — пару ведер горячей воды льешь там, где нет электричества потихонечку.

С. Асланян: Вы на блок что ли пытаетесь согреть, чтобы до картера пробрало?

Слушатель: Да-да, прямо сверху двигателя, он обтекает потихонечку, главное чтобы не успевало там все быстренько пробежать и все тепло мимо уйти. Вот и все, потом заводится, конечно, чихает-дымит, но в общем заводится.

С. Асланян: Схватывает хотя бы одним цилиндром, а дальше уже все проще.

Слушатель: Да, дизелю проще, если солярка жидкая, то он в общем-то заведется все равно.

С. Асланян: А с толкача?

Слушатель: А с толкача — там ремень ГРМ и на всех реношках, как правило, кнопка. Там тяжело зажигание просто включить, там сразу начинает маслать стартером и некорректно все это получается.

С. Асланян: Да, поэтому приходится только снаружи воздействовать на него вот такими шаманскими телодвижениями.

Слушатель: В общем эффект нормальный — тепло-то вода передает все равно.

С. Асланян: Итого у нас получается главный совет на сегодняшний день — это облить двигатель кипятком?

Слушатель: Да, вот именно — прямо кипятком, прямо сверху. На дизеле электричества не очень много, поэтому что-то залить и повредить маловероятно, зато в принципе эффективно. С бензином тоже можно, но там больше факторов для запуска нужно.

С. Асланян: Спасибо вам. Продолжаем коллекционировать точки зрения.

Слушатель: У меня бензиновый автомобиль Ford Focus, старенький уже достаточно. Также из Перми. Температура — в принципе, слышали. Но у меня подход обычно следующий. Во-первых, я установил себе аккумулятор самый максимальный, который возможно установить на автомобиль.

С. Асланян: Который влез туда просто. Самый большой, который влез по емкости.

Слушатель: Да нет. По характеристикам.

С. Асланян: Да, не по размеру. Сколько ампер-часов?

Слушатель: 74.

С. Асланян: Не густо, но тоже хорошо.

Слушатель: Двигатель 1,8 бензиновый QQDV. Далее для того, чтобы, скажем так, стабильно в морозы зимой заводиться, поставил свечи иридиевые, они позволяют. Не было ни одного случая, чтобы я их заливал и у друзей и т.д. Свечи, аккумулятор, ну и масло сам меняю и рекомендую менять летом и зимой, не вкатываться на старом масле, а за месяц-два до сильных морозов, потому что масло имеет свойство, я так понимаю, подсаживаться. Соответственно, оно немножко густеет в морозы. Поэтому вот это три параметра, которые уже сколько лет я соблюдаю на автомобиле, меня не подводят.

С. Асланян: Замечательные три совета. Резюмируем: аккумулятор максимальной емкости, хорошие свечи подороже и масло посвежее, чтобы в зиму въехать на хорошем нормальном масле. Замечательные советы это как раз мы с вами получили спектр мнений для дизельных двигателей и для бензиновых.

Что у нас с голосами? Знаете, 62% завелись, 37% — не завелись. Подсчет продолжается.

71% — завелись, 28% — не завелись.

Из Липецкой области: «Можно ли использовать способ доливки 250 мл масла в инжекторных двигателях?» — спрашивает Константин. Ну, от безысходности да, можно.

«Ford Focus 2010 года, масло 5w30, свечи старое, масло свежее. С некоторым количеством масла в свечных колодцах проблема стандартная для Focus. Заводится без проблем в Рязани и Москве. Аккумулятор родной. На счет инструмента для подключения к другому аккумулятору — подошел к делу с энтузиазмом и сделал их сам из кабеля и медных крокодилов методом обжимки стяжки винтовым соединением, провода в продаже не вызывают доверия». Да, кстати, многие именно идут по этому пути со своими собственными крокодилами проводами, поскольку заводские ну совсем просто не готовы.

«А как же снять аккумулятор? Ну, или хотя бы скинуть клемму?». А это специальный инженерный акробатический этюд. Первое — поиск аккумулятора, второе — демонтаж аккумулятора, третье — все-таки попытка его принести домой и согреть. Помните, был такой в свое время на уровне анекдота эпизод одной юной барышни, которой тоже сказали, что на зиму в холодную ночь лучше всего приносить аккумулятор домой. Она принесла аккумулятор домой, мама ей говорит: «Дорогая, там же кислота, испарение» «Да-да, прекрасно понимаю» — сказала девушка и выставила его на балкон, с утра принесла — машина не заводится и говорит: «Мужики проклятые, опять обманули».

«На Газели ставил аккумулятор не заводской 55 ампер-часов, а новый, 75. В -35 402 движок нормально заводится». 402 движок хорош тем, что он все-таки от трактора, с ним можно очень просто дрынь-дрынь-дрынь и заводится. Тем более на Газели есть еще кривой стартер, можно если что попробовать им.

Свердловская область: «Заводил в -35 свой старый чрезвычайно сложный японский автомобиль и мамин простецкий Auris. Свой автомобиль завел, а Auris путем прикурки от своей с самопожертвованием и полным умертвлением сигнализации на Auris. Новую машину не куплю» — пишет Никита. Ну, да. Тем более, когда старый заводится.

«А есть ли такое устройство, чтобы завести машину от розетки?». Есть несколько вариантов. Есть скандинавский, когда у вас в поддон картера вживлен тент, спираль для подогрева и тогда дома на стоянке вы приехали, машину включаете в розетку, она у вас стоит всю ночь с теплым маслом. И второй, когда через окно вы так называемую «катю» подключаете — это пускозарядное устройство повышенной мощности, зависит от длины кабеля и от этажности вашего дома. Если вы с 38 этажа, наверное, будет мучительно, очень километраж большой. А так да, можно. Я например свой горбатый Запорожец заводил при помощи этой штуки, там были разные электрические чудеса в этой машине. Я вытаскивал подобную штуковину и заводил от розетки. Ну, как всегда грохоту было много.

«Сначала отогревается водитель или машина?». Водитель отогревается в последнюю очередь, потому что до последнего его греет мысль о том, что заведется машина, она его согреет, а после того, как он понимает, что все, тут он уже пытается хоть как-то отогреться.

«УАЗики не патриоты, походу, зимой».

«Пару раз замерзал на даче. Машина стояла на улице двое суток при -35. В багажнике зарядник. Гонял в тепле 4 часа, после завел без проблем». Ну, да, он и согрелся, и подзаридился.

«Пора мировому автопрому задуматься о морозоустойчивых машинах». Прогресс не стоит на месте. И такая, например, холодная страна, как Норвегия,прячет машины по теплым гаражам, либо по тем самым парковкам, где есть возможность машину через розетку держать всю ночь на теплом масле.

«Skoda Fabia при -32 при хорошем аккумуляторе нет проблем» — Олег, Томск.

«Чтобы машина заводилась на морозе, нужно соблюдать несколько простых правил. Берем ручки и записываем. Первое — заправляться на нормальной заправке, если вдруг залили «мочу крокодила», то прыснете в бак 0,2-0,4 литра метанола, вода растворяется, движок заводится. Второе — масло старайтесь лить нормальное, некатанное (это как раз тот самый совет, масло должно быть свеженькое). Третье — я в масло заливаю присадку дисульфид молибдена, двигатель крутиться легче. Четвертое — ни в коем случае, в крайнем случае газ в воздухозаборник, вот та самая стартовая смесь». Ну это из категории шаманства да, но поскольку она как правило эфирная, то есть хоть какой-то шанс.

«ВАЗ 2114 завели на праздниках на раз-два» — пишет Катя Москва. Это к разговору о том, какие были лютые морозы Москвы. Это же просто кошмар. Как же мы тут все вымерзли.

«Ходите пешком и заводиться в морозы не надо будет» — пишет Виталий. Виталий, а у многих людей нет альтернативы, нет машины — и ты помер. Нужно выбираться из деревни на большую землю и все. Это у нас в Москве хорошо. Знаете как, москаль клятый тем и изворотлив, что у него метро и огрызки общественного транспорта, хоть как-то через неделю придет автобус на конечную остановку, максимум через две. А в некоторых городах подобных удовольствий не предусмотрено.

«Чайники отогревают автомобили с помощью чайника?». Ну, нет, иногда это делают и профессионалы.

«Институт НАМИ будет выпускать машины для Кремля» — с уважением пишет Федор. Да-да, они как раз и не заведутся.

«Нельзя прикуривать машины от машины с работающим двигателем». Бабушка надвое сказала.

«В современных велосипедах в шинах воздух не замерзает, можно и зимой ездить» — Евгений Пенза. Да-да, и что еще хорошо — эти достойные люди примерзнут наконец к седлу своего велосипеда и до весны останутся в таком угодном мэру состоянии. Либо их занесут в подъезд там уже как-то попытаются отделить одно от другого, в конце конце, склип для этого есть.

«НАМИ 1 была машина простая и без всякой электрики. И заводилась». Ну НАМИ 1 была машина такая, в которой погибал экипаж в случае мороза, потому что это все-таки была доска с сиденьями и с рулем, там даже крыши как таковой не было. Если холодно, то все, холодно на смерть.

«В мороз при повороте ключа раздается щелчок. И все». Вот вы абсолютно правы, «И ВСЕ» — вот та самая ситуация.

«А электромобиль будет заводится в морозы?». Да, электромобили будут, у них ресурс падает с их миллиона километров от одной зарядки до соответственно трех километров, вы доезжаете до угла дальше вас ждет общественный транспорт, либо его нет.

«Морозы в России стали неожиданностью». Еще бы.

«Мне было 18 лет, худенькая девушка, машина Жигули 13 модели (очень давно). В морозы приезжали домой и через 15 минут надо было обратно выйти, залить стакан бензина в масло, чтобы утром завтра было пожиже. А утром хлипкими ручонками выносила канистру кипятка через тоненький шланг наливала все это на мотор и заводилась». Вот она как счастливая юность выглядела.

«На Chevrolet Niva картонку поставил в качестве заслонки». В Монголии все мое детство меня восторгали грузовики капотной компановки, в основном, ЗиЛ 130, укутанные шкурой яка. Монголия страна стерильная абсолютно, там дороги белые всю зиму. Летом они серенький асфальт, а потом выпадает снежок и они вот беленькие и не обо что испачкаться в этой стране, поэтому одной шкуры яка хватало на несколько сезонов, а иногда на весь срок службы автомобиля. На зиму укутывались, естественно картонку там еще снизу пытались как-то поддеть чем-то тепленьким, обычно войлоком и выглядело все это замечательно. И УАЗики ездили с пестрыми шкурами яка и вся остальная техника, и, естественно, ГАЗоны.

«Лучше всего в мороз заводится гибрид, как вместо стартера его крутит электромотор раз в 20 мощнее». Да, хватает до -50.

«Со времен Жигулей стакан бензина в теплый двигатель?!». Вполне себе допустимый вариант.

71% завелся очень здорово.

Слушатель: Все, о чем вы говорите, для меня китайская грамота. Что касается техники я блондинка. У меня вот какая ситуация: у меня машина Kia Soul, ей 6 лет и у меня последние два года аккумулятор еще родной постоянно садится потому что я езжу только на дачу, а так крайне редко. Он у меня еще стал в очередной раз садится до морозов, сейчас он точно сел. Обычно у меня сосед, он берет его на ночь домой, вставляет, заводит. Сейчас он запил после Нового года. У меня вот какой вопрос: я в интернете видела фирмы, которые предлагают свои услуги. Они приезжают, ставят мне новый аккумулятор и если я им возвращаю свой, то они это даже делают бесплатно. Мой вопрос. Первое — можно ли воспользоваться такой фирмой? Или оставить машину с неработающим аккумулятором до весны? Или ей это вредно?

Сергей Асланян: Можно оставить до весны. И достаточного заряда, тем более к весне сосед еще через пару запоев, но все-таки выйдет уже в нормальное вертикальное состояние. И тут по весне скорее всего остаточного количества сил в аккумуляторе будет маловато, чтобы провернуть даже по жаре, хотя не исключено. Но если вот сейчас нет никакой нужды, то пусть стоит. Сигналка будет так или иначе иметь какое-то минимальное питание и не уйдет, как сосед, в астрал, не заблокирует машину.

Слушатель: Сигналка уходит.

С. Асланян: То есть не хватает совсем?

Слушатель: Да.

С. Асланян: Но сосед знает, что делать. Волшебные манипуляции. Оставьте пока ситуацию так как она есть. Ближе к лету берете старого соседа, старый аккумулятор, старую сигналку заводите. Под зиму покупаете новый аккумулятор без привлечения вот этих вот самых мужиков, которые, конечно, хорошие ребята, но ни вы, ни я их не знаем. Условия на старте у них всегда сладкие, на финише дорогие, поэтому на лицо ужасные, добрые внутри люди пусть останутся как крайний вариант — вдруг вам срочно нужно будет на Северный полюс ,поговорить с дедом Морозом о каких-то новостях.

Слушатель: Вот этот вариант меня больше всего устраивает. Скажите, пожалуйста, вот новый аккумулятор какой купить? Varta вы говорили?

С. Асланян: Лучше всего конечно Varta.

Слушатель: Вы знаете, что там аккумулятор установлен, надо только знать, как он там привинчен и так далее.

С. Асланян: Он стоит там хитро и у всех аккумуляторов клеммы не так как у соседний машины, а в обратную сторону всегда.

Слушатель: Еще самое главное он какой-то маленький. Вот такого же размера надо ведь подобрать?

С. Асланян: Размера такого же, а емкость максимальную. Они бывают вот этом типоразмере 35 ампер-часов, 40-45, нужно посмотреть, что у Varta есть в товарных позициях по этому поводу.

Слушатель: Varta 45 ампер-часов где-то.

С. Асланян: Если у них в этот размер влазит 55, тогда можно позволить себе и 55.

«Плюс смерзлого аккумулятора убрать, тогда прикуривать проводами». Не все машины позволяют убирать плюс у аккумулятора, но если да, то вполне нормальный вариант.

«Ладу Калину завели при -30. Все хорошо. Пришел сосед попросил прикурить Mercedes 2015 года» — из Казани. Топчем врага прямо на его территории. Mercedes они вообще, если помните, и в 1941 плохо заводились, а сейчас мы их Mercedes 2015 года… Не удивлен абсолютно этому, что Калина такая молодец.

«В -34 заводил свою Audi А6». Это уже соответственно контрвыпад немецкий.

«Бензин, пробег 510 тысяч, машина 1995 года, заводил при помощи приобретенного накануне электрического подогревателя, подключенного в разрыв шланга с печки 3кВт, через 30 минут температура двигателя 50 градусов. Нужна розетка, иначе из деревни не выехать». Вот та самая ситуация, когда «а что это вы на машине, могли бы пешком». А вот не получается пешком, вот никак не получается, поэтому, увы, надо всегда быть готовым, что борьба за живучесть корабля будет возложена на тонущий экипаж.

Томская область: «Заводил в -42. Страшно было, конечно, машину жалко, но тем не менее завелась».

«Вы как дети право слово. В Надыме и на Ямале автомобиль заводят осенью и глушат в апреле следующего года» — пишет Егор. Так и есть. Сан Саныч когда работал на Сусумане в северной станции АЗЛК, он свои машины гонял в пустыню, чтобы она нормально работала при +60 и в Сусуман, чтобы при -50. И именно так и было да. Тот, кто нечаянно среди зимы двигатель заглушил, тот его заводит только весной, либо соответственно теплый гараж такой нормальный с паровым отоплением с пушкой, чтобы можно было прокипятить все это дело, иначе никак. И у тех машин открываешь капот, как Сан Саныч говорит, открываешь и он весь в масле натруженный, видно, что двигатель работал.

Маша: «Chrysler 300 забавно же снимать-ставить аккумулятор, помните?». Да, у американцев аккумуляторы иногда оказываются, например, где-нибудь в арке крыла, закрытые подкрылком и чтобы добраться до него, нужно машину домкратить, снимать колесо и при помощи автогена срезать половину крыла — это довольно муторное занятие.

Голосование продолжается, в общем, так и есть — 70 на 30. 70% завелись, 30 нет.

Игорь: Я не совсем задам вопрос, ответьте, как вы думаете. Сейчас частенько в интернете смотришь, что люди делают самодельные квадроциклы, ставят на них двигатели от автомобилей. Посоветуйте, пожалуйста, какой двигатель на ваш взгляд для постройки самодельного квадроцикла объемом до 1,5 литров.

С. Асланян: А вам обязательно автомобильный нужно чтобы он был или достаточно от какого-нибудь аналога от квадроцикла, мотоциклетный то есть?

Игорь: Вы знаете, у меня мечта была прозаичная — взять с разборки двигатель по остаточной стоимости скажем, после удара, они продаются. Достаточно мерседесовского двигателя, бэмвэшного в нашем Петербурге, достаточно недорого, поэтому такая идея была. Хочу сделать квадроцикл.

С. Асланян: Именно квадроцикл? То есть вы хотите, чтобы у вас было 4 точки опоры? Четыре колеса? То есть, вы можете позволить себе любой двигатель любой массы, потому что это не мотоцикл, вам не нужно будет ловить равновесие, вы спокойно можете ехать? Тогда любой мотор, который вы считаете наиболее подходящим. Знаете, V-образную восьмерку если вы поставите, это будет чрезвычайно интересная конструкция, потому что все же борются за минимум по массе, минимум по размеру, чтобы влезло, чтобы была развесовка. Вы делаете машину, которая скорее для парада и для увеселения, чем для борьбы за живучесть где-нибудь в глубине, поэтому вы можете позволить себе абсолютно любой мотор. Почему бы нет? Я бы так и сделал, чем пафоснее, тем круче.

С. Асланян: Расскажите, у вас же наверняка огромный опыт реанимации автомобилей?

Сергей Викторович: Колосальный! Сосед звонит как-то и говорит: что-то не заводится машинка у меня, что делать? Я говорю — чайник ставь. Он говорит: зачем, чай то я уже попил. Я говорю: ну, ставь. Короче, чайник во входной коллектор, ну у нее права там плюс был огромный, он обслуживал тепловозные эти секции, у него были аккумуляторные фрагменты 120 ампер-часов. Я говорю: зачем тебе двигатель, прям на аккумуляторе и чеши.

С. Асланян: Да, довольно далеко можно уехать, но это во времена карбюраторной техники, когда выпускной коллектор, мы могли много чего нашаманить.

Сергей Викторович: Я вам звонил на счет поддержанного отечественного автопрома, я уступил потому что у меня было под названием 2105 это чудо техники. Как ее собирали, для кого непонятно, но она просто… я могу рассказывать вам целый час.

С. Асланян: Ну она, кстати, заводилась 2105 зимой?

Сергей Викторович: Я прихожу на стоянку с утра -30, толпа народу носится с этими проводами, увидели что я к пятерке иду, развернулись ушли. Единственное, что я сделал — это приводной ремень я немножко рукой прокрутил, чтобы она завелась и она завелась.

С. Асланян: У пятерки уже дырки под кривой не было, у копейки было.

Сергей Викторович: Ну копейка у меня своя была, она плохо заводилась соответственно из-за кривой стартера, а эта завелась прямо сразу. Представляете? Но это не благодаря вопреки, это что-то кто-то кому-то делал и я замыслил по поводу продажи.

С. Асланян: Тот редкий случай, когда ее упустили она попала к вам.

Да, кстати 70% завелись.



