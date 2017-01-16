До страхового суда 60

Арбитражные суды первой инстанции завалены исками страховщиков друг к другу. Ситуация ухудшается с каждым годом, и скоро Дума должна обсудить проект закона, призванного бороться с этим явлением. Однако многие страховые компании идут в суд, чтобы выиграть время, а не дело. Для них новый закон станет не помехой, а подмогой.

В начале этого года депутаты могут внести существенное изменение в урегулирование споров между страховщиками по прямому возмещению убытков (ПВУ) по ОСАГО. Законопроект, устанавливающий обязательную процедуру досудебного урегулирования споров между страховыми компаниями, был внесен в Думу еще прошлого созыва непосредственно перед каникулами. Сейчас на него получены необходимые заключения, в том числе — Российского союза автостраховщиков (РСА), и документ готов к рассмотрению в первом чтении.

Дело в том, что, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «в последнее время в судах наблюдается значительный рост дел по искам страховых организаций, осуществляющих прямое возмещение убытков, к страховщикам, застраховавшим гражданскую ответственность лиц, причинивших вред в результате дорожно-транспортного происшествия, ввиду неисполнения последними соглашения о прямом возмещении убытков».

Статистика действительно впечатляющая: по данным Верховного суда (ВС) с 2013 по 2015 год, количество дел о суброгации (обязанность возместить сумму, выплаченную в порядке прямого возмещения убытков), рассмотренных арбитражными судами первой инстанции, выросло в 1,5 раза. И рост продолжается: в 2015 году их было 165 тыс., а только за первую половину 2016-го — уже 106 тыс. Более того, растет доля споров о суброгации в общем объеме дел, инициированных в арбитражных судах страховыми компаниями. В 2013 году она была меньше 9%, а по итогам 2016 года обещает достигнуть 15%.

В отдельных регионах ситуация выглядит просто катастрофической. Как следует из статистики, подавляющее большинство дел о суброгации рассматривается Арбитражными судами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Волгоградской и Свердловской областей. В этих судах доля споров о суброгации в общем количестве рассмотренных исков от страховщиков составляет от 20% до 26%.

«У страховщиков действительно так много мелких исков, что некоторые суды были вынуждены пойти на то, чтобы выделить конкретный день, когда суд рассматривает иски только страховых компаний. Например, в Арбитражном суде города Москвы это пятница. В этот день невозможно подать никакой другой иск, принимаются иски только от страховых компаний»,— отмечает адвокат «S&K Вертикаль» Алена Бачинская.

Страховые компании просто злоупотребляют правом на обращение в суд. В любой другой стране их бы штрафовали за неуважение к суду

Самое поразительное здесь, как поясняет источник «Денег» в судейском сообществе,— большинство этих дел носит «бесспорный» характер, то есть не требует рассмотрения в суде. «В данных делах отсутствует спор по существу, а лишь проверяется обоснованность математических расчетов между страховыми компаниями»,— говорит эксперт. При этом расчеты производятся по утвержденной РСА Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт — обязательной для применения всеми страховщиками. «Никаких реальных оснований и причин, которые бы оправдывали проведение данной математической расчетной операции федеральными судьями арбитражных судов, нет. Страховые компании просто злоупотребляют правом на обращение в суд. В любой другой стране их бы штрафовали за неуважение к суду»,— возмущается источник «Денег».

То, что подавляющее число исков о суброгации не стоят выеденного яйца, доказывает статистика. Доля обжалований судебных актов по искам о суброгации страховщиков не превышает 5,5%, тогда как для судов первой инстанции по всем категориям споров этот показатель составляет в среднем 17,5-19%.

Предлагается обязать страховщиков обращаться в специальную комиссию РСА для досудебного решения споров о выплатах по ОСАГО, и только если достичь компромисса там не получилось, решение комиссии может быть обжаловано в арбитражном суде

Законопроект, находящийся в Думе, дает страховщикам 20 дней на досудебное решение споров между компаниями о выплатах по ОСАГО. С этой целью предлагается обязать страховые компании обращаться в специальную комиссию РСА, и только если с ее помощью не удалось достичь компромисса, решение комиссии может быть обжаловано в арбитражном суде.

Поможет ли досудебная процедура урегулирования споров о суброгации разгрузить суды — вопрос спорный. Как следует из отзыва РСА на законопроект ВС (есть в распоряжении «Денег»), реализация предлагаемого способа досудебного урегулирования споров между страховыми компаниями относительно взаиморасчетов по ПВУ окажет положительное воздействие на функционирование системы. Кроме того, в РСА предлагают предусмотреть аналогичную процедуру и в отношении споров между страховщиками при расчетах по каско.

По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Игоря Юргенса, практика введения претензионного порядка для физических лиц показала, что, если не брать автоюристов, которые работают системно, число обращений граждан в суды снизилось практически на 90%. Введение такой же нормы для разбора споров между страховщиками тоже позволит сократить количество исков. «Моя оценка по числу снижения судебных споров между страховщиками будет не меньше, чем по физическим лицам, то есть примерно в десять раз»,— говорит Игорь Юргенс.

Само собой, есть нюансы, которые невозможно разрешить в рамках претензионного порядка, добавляет Юргенс: «Споры ведь могут касаться не только стоимости возмещения по ОСАГО. Здесь могут возникнуть особенности, связанные с каско, могут быть методологические споры».

С ним согласна начальник управления претензионно-исковой работы СПАО «Ингосстрах» Татьяна Комарова: «На данный момент в судах арбитражной системы РФ сложилась весьма противоречивая судебная практика по делам категории «Единая методика». Значительное количество рассматриваемых Арбитражным судом Москвы дел составляют споры между страховщиками, выплатившими страховое возмещение по договорам добровольного страхования имущества (каско) и предъявляющими требования о взыскании денежных средств со страховщиков обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Зачастую компании предъявляют в суд расчеты, не соответствующие положению о «Единой методике», а составленные в рамках фактических затрат, которые были понесены страховщиками каско по ценам СТОА. Такая практика позволяет многим страховщикам продолжать предъявлять иски».

Однако значительная часть страховщиков подает в суд просто ради того, чтобы выиграть время и подольше не возвращать коллегам причитающиеся им деньги.

Страховщик тянет с выплатами, и получается, что он фактически получает беспроцентный кредит на тот срок, на который ему удается затянуть возмещение затрат страховщика, осуществившего выплаты по ПВУ

Дело обстоит так. Законом установлено прямое возмещение убытков по ОСАГО водителям в случае ДТП. После выплат страховые компании должны осуществить взаиморасчеты между собой. Однако на практике страховщик тянет с выплатами, и в результате получается, что он фактически бесплатно пользуется деньгами другого страховщика. Другими словами — получает беспроцентный кредит на тот срок, на который ему удается затянуть возмещение затрат страховщика, осуществившего выплаты по ПВУ.

Таким страховым компаниям новый закон не только не помешает заваливать суды исками, но и поможет оттянуть выплаты еще на 20 дней, предусмотренные законом. И станет ли судам легче после принятия нового закона, зависит исключительно от доли таких «кредитных» исков в общем объеме судебных споров суброгации.

КоммерсантЪ



