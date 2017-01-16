Транспорт через 700 лет 20

Звезда фильма «Валериан и город тысячи планет» Дэйн ДеХаан представил точную копию главного космического корабля, принимавшего участие в съемках.

Премьера одноместного «Скайджета» состоялась в рамках захватывающего мероприятия в Майами, на котором были продемонстрированы новинки модельного ряда Lexus.

Команда фильма с помощью «Скайджета» попыталась предсказать, как будет выглядеть средство передвижения во вселенной Валериан, перенося зрителя в будущее – на 700 лет вперед. Для создания финальной версии «Скайджета» творческая команда фильма совместно с дизайнерами Lexus работала над внедрением элементов современного дизайна, заимствованных из последних моделей Lexus.

В финальную версию космического корабля была интегрирована фирменная решетка радиатора Lexus в форме веретена. Космический корабль также оснащен фарами, напоминающими спортивный, аэродинамический дизайн фар горячо ожидаемого купе Lexus LС, которое поступит в продажу в 2017 году. Более того, команда фильма была вдохновлена последними достижениями бренда в области искусственного интеллекта и инновационной технологией интерфейса взаимодействия «человек-машина» (HMI), что в конечном счете повлияло на интерьер концепта космического корабля.

В фильме также задействована фантастическая энергетическая капсула будущего, которая была создана с учетом инновационной технологии водородных топливных элементов, разработанной Lexus. Первые изображения корабля были представлены в ноябре – в один день с премьерой первого трейлера фильма.

Комментируя первый показ корабля «Скайджет», Дэйн ДеХаан отметил:

«Я всегда хотел поработать с Люком Бессоном, так как он обращает пристальное внимание на каждую деталь в фильме, что позволяет самым невероятным способом реализовывать идеи. Совместная работа с Lexus над кораблем «Скайджет» – это отличный пример новаторства Люка: грандиозные сцены с участием космического корабля будущего поистине станут одними из самых впечатляющих в фильме».

Специально для первого показа «Скайджет» было организовано театральное световое шоу. После этого Дэйн поднялся на сцену и рассказал о съемках фильма и работе с исполнительницей одной из главных ролей Карой Делевинь и режиссером Люком Бессоном.

Глава отдела маркетинга Lexus Европа Спирос Фотинос отметил: «Когда Люк впервые рассказал нам о своем видении фильма, мы сразу поняли, что он разделяет наше стремление выйти за рамки обыденного и готов создать нечто уникальное. Во время этого увлекательного испытания мы помогли команде фильма реализовать самые смелые дизайнерские и технологические решения в космическом корабле “Скайджет” и показать, как будет выглядеть корабль будущего по мнению Lexus.



