Цена роскоши: ремонт мотора за 3,5 миллиона рублей 598

Mercedes-Benz R-класса был довольно необычным автомобилем, который покупатели не оценили. Представленная в 2006 году «заряженная» версия R63 AMG и вовсе была выпущена в количестве менее 200 экземпляров. Заднеприводный минивэн оснащался атмосферным 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 510 лошадиных сил и крутящим моментом 630 Н·м. С ним пятиметровая машина массой более двух тонн разгонялась до «сотни» всего за 5,1 секунды.

Увы, даже столь быстрый минивэн не пользовался спросом на рынке, поэтому его производство было свёрнуто уже через год. Тем временем один американец под ником Mazdadeuce обнаружил редчайший R63 AMG белого цвета в продаже у местного дилера. На одометре у автомобиля было 94 тысячи миль (около 151 тысячи километров) и ехал он всё ещё довольно-таки бодро. В итоге минивэн был куплен — разумеется, без какой-либо гарантии.

Однако новый владелец не успел как следует насладиться впечатляющей динамикой своего AMG. Спустя 12 тысяч миль (менее 20 тысяч километров) пробега он, к сожалению, столкнулся с типичной для двигателя М156 неисправностью — один из болтов головки блока цилиндров лопнул на ходу, в результате чего мотор получил впечатляющие разрушения и вышел из строя. Mazdadeuce погрузил обездвиженный минивэн на эвакуатор и поехал к дилеру.

Официальный сервис Mercedes-Benz выполнил дефектовку, посчитал ущерб и оценил переборку двигателя в… 57515 долларов. Это почти 3,5 миллиона рублей — вдвое дороже, чем стоил весь автомобиль!

Но американец отказался от ремонта и вместо этого решил починить мотор самостоятельно. Он приобрёл и установил в гараже гидравлический подъёмник, купил инструмент, заказал все необходимые детали, проштудировал мануалы и даже рассказывает о ходе работ на форуме .

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