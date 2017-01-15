Цена роскоши: ремонт мотора за 3,5 миллиона рублей
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Цена роскоши: ремонт мотора за 3,5 миллиона рублей
Январь 15 17:00 2017

Mercedes-Benz R-класса был довольно необычным автомобилем, который покупатели не оценили. Представленная в 2006 году «заряженная» версия R63 AMG и вовсе была выпущена в количестве менее 200 экземпляров. Заднеприводный минивэн оснащался атмосферным 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 510 лошадиных сил и крутящим моментом 630 Н·м. С ним пятиметровая машина массой более двух тонн разгонялась до «сотни» всего за 5,1 секунды.

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Увы, даже столь быстрый минивэн не пользовался спросом на рынке, поэтому его производство было свёрнуто уже через год. Тем временем один американец под ником Mazdadeuce обнаружил редчайший R63 AMG белого цвета в продаже у местного дилера. На одометре у автомобиля было 94 тысячи миль (около 151 тысячи километров) и ехал он всё ещё довольно-таки бодро. В итоге минивэн был куплен — разумеется, без какой-либо гарантии.

Однако новый владелец не успел как следует насладиться впечатляющей динамикой своего AMG. Спустя 12 тысяч миль (менее 20 тысяч километров) пробега он, к сожалению, столкнулся с типичной для двигателя М156 неисправностью — один из болтов головки блока цилиндров лопнул на ходу, в результате чего мотор получил впечатляющие разрушения и вышел из строя. Mazdadeuce погрузил обездвиженный минивэн на эвакуатор и поехал к дилеру.

Официальный сервис Mercedes-Benz выполнил дефектовку, посчитал ущерб и оценил переборку двигателя в… 57515 долларов. Это почти 3,5 миллиона рублей — вдвое дороже, чем стоил весь автомобиль!

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Но американец отказался от ремонта и вместо этого решил починить мотор самостоятельно. Он приобрёл и установил в гараже гидравлический подъёмник, купил инструмент, заказал все необходимые детали, проштудировал мануалы и даже рассказывает о ходе работ на форуме.

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  Article "tagged" as:
Mercedes-BenzR63 AMGдвигательремонт
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

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3 комментария

  1. Дмитрий Дорофеев
    Январь 15, 17:20 #1 Дмитрий Дорофеев

    — А что за пункт «Прокатило»?
    — Не прокатило, вычеркиваем…

  2. Vitaly Grozny
    Январь 15, 18:13 #2 Vitaly Grozny

    Ну, за Мерседес не знаю, а отечественные вёдра давно в гаражах на коленке перебирают

  3. Дмитрий Лельчук
    Январь 15, 18:34 #3 Дмитрий Лельчук

    Нет..надо просто добиваться своих прав…Хотя бы пытаться.К каждой машине подъемник не прикупить..Подъемники кончатся в стране)…

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