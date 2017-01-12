KIA в 2016 году сохранила лидерство среди иномарок 87

Российские дилеры KIA в 2016 году реализовали 149567 автомобилей – на 8,5% меньше, чем годом ранее. В результате, согласно предварительной статистике, KIA удалось сохранить лидерство по объемам продаж среди всех представленных в России иностранных брендов – так же, как и в 2014 и 2015 годах. Рыночная доля марки в прошлом году составила 10,5%, что на 0,3% больше, чем в 2015 году, и на 2,6% больше по сравнению с показателем 2014 года, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Бестселлером KIA на российском рынке остается Rio – в 2016 году было реализовано 87662 таких автомобиля (-9,7%). Также в тройку наиболее популярных моделей KIA вошли кроссовер Sportage (19003 шт., -8,4%), новое поколение которого вышло на российский рынок в апреля прошлого года, и cee’d (15081 шт., -21,7%).

Несколько моделей KIA по итогам 2016 года вошли в тройку лидеров по популярности в своих сегментах рынка. Такие результаты продемонстрировали Picanto, Rio,cee’d, Sportageи Optima. Для бизнес-седана KIA Optima, четвертое поколение которого представлено в России с марта 2016 года, минувший год стал рекордным по продажам за всю историю модели в России. Объем достиг 6286 автомобилей, из которых 5812 пришлось на седаны нового поколения. Продажи KIA Optima выросли 103% и составили 6286 единиц. Положительную динамику в 2016 году также продемонстрировали кроссоверы и внедорожники KIA Sorento Prime (3386 шт., +316%), KIA Mohave (573 шт., +86%) и KIA Soul (7334 шт., +22%).

«В 2017 году мы продолжим обновлять модельный ряд для укрепления позиций марки в России. Уже в феврале дилеры KIAв России начнут принимать заказы на обновленный KIA Soul, в первом полугодии обновится и рамный внедорожник KIA Mohave. Однако главной новинкой станет новое поколение KIA Rio во второй половине года. И это еще далеко не все новинки, которыми мы порадуем наших клиентов в этом году. В 2017 году при условии сохранения мер государственной поддержки отрасли мы рассчитываем на незначительную положительную динамику как на рынке в целом (5-6%), так и по продажам автомобилей KIA», – заявил управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов.

В 2016 году в России начали работу 20 новых официальных дилеров KIA. Среди них как полностью новые дилерские центры, так и пришедшие на замену ранее существовавшим. В прошлом году бренд KIA вышел в два города России, где ранее никогда не был представлен: официальные дилеры KIA открылись в Ногинске Московской области и Обнинске Калужской области. Всего в настоящее время дилерская сеть KIA в России охватывает 91 город, где работают 177 центров.

Автостат



