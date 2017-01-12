Каждый третий автомобиль Peugeot и Citroen в 2016 году был продан в кредит 48

Компания «Пежо Ситроен Рус» совместно с собственным банком PSA Bank в 2016 году реализовала 33% автомобилей Peugeot и Citroen в кредит. За декабрь по специальным кредитным программам PSA Bank было реализовано 26% автомобилей в кредит, при этом доля продаж автомобилей Peugeot составила 28%, Citroen – 24%, сообщает пресс-служба «Пежо Ситроен Рус». Как отмечается, самым успешным месяцем для PSA Bank в 2016 году стал август, когда было реализовано рекордное количество автомобилей в кредит – 49%.

Автостат



