Каждый третий автомобиль Peugeot и Citroen в 2016 году был продан в кредит
48

Каждый третий автомобиль Peugeot и Citroen в 2016 году был продан в кредит
Январь 12 14:30 2017

Компания «Пежо Ситроен Рус»  совместно с собственным банком PSA Bank в 2016 году реализовала 33% автомобилей Peugeot и Citroen в кредит. За декабрь по специальным кредитным программам PSA Bank было реализовано 26% автомобилей в кредит, при этом доля продаж автомобилей Peugeot составила 28%, Citroen – 24%, сообщает пресс-служба «Пежо Ситроен Рус».  Как отмечается, самым успешным месяцем для PSA Bank в 2016 году стал август, когда было реализовано рекордное количество автомобилей в кредит – 49%.

Автостат


На тему:

  Article "tagged" as:
CitroenPeugeotитоги продаж
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Вышла спецверсия Jetta

Вышла спецверсия Jetta 0

Игры и Престолы. И диски

Игры и Престолы. И диски 0

Трёхколесный электромобиль для хипстеров

Трёхколесный электромобиль для хипстеров 1

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.