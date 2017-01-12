Дороги из солнечных батарей могут протестировать в России 23

В России могут протестировать дорожное покрытие из солнечных батарей, которое позволяет собирать электроэнергию. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Агентство рассмотрит опыт европейских стран по данному вопросу.

«В настоящее время по заказу Федерального дорожного агентства выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы «Разработка методических рекомендаций по обеспечению автомобильных дорог альтернативными источниками электрической энергии и тепла», в рамках реализации которой мы рассмотрим опыт строительства дорог из солнечных батарей», – сказали в пресс-службе.

Такое покрытие будет особенно полезным в районах с наибольшим количеством солнечных дней в году, добавили в ведомстве. «Однако европейский опыт показывает, что при строительстве таких автомобильных дорог возникает ряд технических и технологических сложностей, поэтому данный вопрос требует глубокой проработки», – подчеркнули в пресс-службе.

Первые дороги из солнечных батарей уже появились в Европе. В частности, участок такой трассы открыли во Франции. В ближайшие годы здесь планируется создать около одной тысячи километров дорог из солнечных панелей. Конструкция этого дорожного полотна позволяет превращать солнечную энергию в электричество. Внешне она напоминает блоки из темной резины.

В ведении Федерального дорожного агентства находится 49 тысяч километров федеральных трасс. На них приходится более 40 процентов от всего объема автомобильных перевозок в стране. За последние два года аварийность на подведомственных Росавтодору трассах снизилась почти на 30 процентов, а количество ДТП уменьшилось на 2,7 тысячи случаев.

Внедрять в России дороги из солнечных батарей пока преждевременно, но появление их в будущем – правильный вектор развития, считает научный сотрудник Института химической физики РАН Вадим Никольский, специализирующийся на дорожном покрытии и нанотехнологиям.

«Дорога, поскольку она темная, всегда хорошо нагревается, и разумно с ее помощью получать электроэнергию. При этом электричества у нас всегда не хватает, поэтому логично находить новые пути его получения. Но эффективность дорог из солнечных батарей пока неясна, это вопрос, который требует серьезного исследования», – заметил Никольский.

Важно, чтобы такая дорога была устойчива к российским условиям и долго служила, подчеркнул он.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов сомневается, что в России может появиться много дорог из солнечных панелей.

«Существующие дорожные покрытия из солнечных батарей не позволяют достичь желаемой эффективности. Стоимость киловата энергии, полученного с помощью такой дороги, чудовищно высока. Поэтому подобные вещи можно рассматривать только как эксперимент», – утверждает Шкуматов.

Поскольку в России таких дорог нет, а в Европе они еще новшество, прочность и устойчивость покрытия пока предугадать трудно, уточнил он. Сначала нужно проанализировать зарубежный опыт.

«У нас есть еще проблема с климатом и состоянием дорожной сети. Могут быть морозы, может быть грязь, а зимой еще и реагентами улицы засыпают. Возникает вопрос, выдержит ли такая дорога наши условия», – заключил собеседник m24.ru.

Несколько лет назад столичные дорожники планировали добавлять в дорожное покрытие резиновую крошку от шин по примеру западных стран. Однако, как рассказал в интервью m24.ru руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин, проект дорожного покрытия с резиновой крошкой себя не оправдал. Предлагалось также заменить асфальт на материал из автомобильных шин и бетон, а также протестировать пластик. Кроме того, Росавтодор разрабатывает дорожное покрытие superpave против образования колеи на трассах.



