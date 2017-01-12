Citroen привезет новый Jumpy в Россию в 2017 году 90

Марка Citroen анонсировала запуск нового коммерческого фургона Jumpy на российском рынке в 2017 году, сообщает Газета.ру .

С появлением нового Jumpy французский бренд намерен усилить свое присутствие на рынке, предложив адаптированный для России автомобиль, отвечающий самым разнообразным потребностям клиентов в зависимости от сферы деятельности: производство, индустрия строительства, логистика, обслуживающие и др.

Jumpy построен на версии модульной платформы EMP2, разработанной специально для этого автомобиля. Jumpy предлагается в двух вариантах длины кузова (4,95 и 5,30 м), что позволяет выбрать автомобиль в зависимости от потребностей и профессиональных задач. Внушительные объемы загрузки (до 6,60 кв. м) при сохранении компактных размеров делают его эксплуатацию максимально удобной, особенно в городе. Усиленная конструкция кузова и ходовой части нового Jumpy позволяет выдерживать полезную нагрузку до 1,4 тыс. кг.

Jumpy оснащен усиленной передней подвеской Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости, пружинами переменной жесткости и адаптивными амортизаторами. Настройки шасси адаптированы для России и определяют оптимальное сочетание управляемости и комфорта в наших условиях. Jumpy получил оценку «5 звезд» по итогам тестов Euro NCAP, опубликованных в декабре 2015 года.



