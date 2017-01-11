Трамп заставит автокомпании любить родину 75

Американский автопроизводитель General Motors ответил на критику избранного президента США Дональда Трампа. Автогигант не намерен отказываться от планов по производству ряда моделей для США в Мексике, где более дешевая рабочая сила. Эксперты «Газеты.Ru» считают, что развитие локального производства приведет к росту цен на автомобили в Америке на 25–30%.

Ведущий американский автопроизводитель General Motors (GM) не намерен поддаваться давлению со стороны избранного президента США Дональда Трампа и отказываться от планов по размещению производства автомобилей за рубежом. О таком решении заявила генеральный директор GM Мэри Барра, ответив таким образом на критику Трампа в адрес компаний, которые строят свои заводы по производству продукции для американского рынка не в США, сообщает Associated Press.

«Автомобильный бизнес требует долгосрочного планирования при выборе мест для размещения производств, решения принимаются на два или четыре года вперед», — уточнила она во время презентации нового внедорожника Terrain, сборку которого планируется перенести из Канады в Мексику.

Так в GM отреагировали на сообщение Трампа в твиттере, в котором он пригрозил GM ввести таможенные сборы при ввозе модели Chevrolet Cruze в США из Мексики.

Однако, как пояснила Барра, в Мексике GM выпускает лишь хетчбэки Chevrolet Cruze, а седаны этой модели производятся в американском городе Лордстаун, штат Огайо. Она также сказала, что автоконцерн сможет прийти к компромиссу с Дональдом Трампом относительно его планов по созданию новых рабочих мест.

«Мы очень хотим стать частью такого решения, которое позволит укрепить нашу страну, бизнес и наш промышленный потенциал, — сказала она. — При этом комментировать предложение Трампа ввести тарифы на ввоз в США автомобилей General Motors, изготовленных в Мексике, пока слишком рано».

Переговоры с Ford и Fiat Chrysler

Отметим, что продажи автогиганта на внутреннем рынке продолжают расти. В декабре они подскочили на 10%, до 319 тыс. проданных единиц. Наибольший вклад в эти результаты внес бренд Chevrolet.

Что касается мировых продаж, то, по данным статистического агентства focus2move, по итогам 2016 года американский General Motors занял пятое место по глобальным продажам. Концерн реализовал 7,97 млн автомобилей (9,8 млн автомобилей в 2015 году).

Автогигант из США уступил лидеру продаж Volkswagen, а также Toyota, Renault-Nissan и Hyundai-KIA.

Напомним, что ранее в ответ на критику Трампа другой американский автогигант, Ford, принял решение отменить строительство нового сборочного предприятия в Мексике стоимостью $1,6 млрд.

В свою очередь американо-итальянская группа Fiat Chrysler объявила о намерении создать 2 тыс. рабочих мест в США. К 2020 году она планирует инвестировать $1 млрд в свои заводы на территории штатов Мичиган и Огайо.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп постоянно обращал внимание на то, что некоторые крупные корпорации переносят часть производства из США за рубеж для снижения налогового бремени и издержек производства, лишая американцев рабочих мест. Республиканец обещал принять в отношении этих фирм административные меры, в том числе ввести новые пошлины на их продукцию.

По российской системе

Аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко обращает внимание на то, что США являются членом ВТО, и введение ограничений на ввоз в страну продукции из других стран — участниц организации, равно как и другие виды протекционизма в отношении собственных производителей, может быть воспринято как грубое нарушение правил.

«В случае если мексиканская сторона обратится с соответствующим заявлением в ВТО, организация может потребовать снять ограничения и, более того, потребовать от США компенсировать недополученную мексиканскими производителями («дочками» американских же компаний) прибыль», — говорит Яковенко.

По мнению эксперта, для возвращения промышленного производства в страну необходимо сделать нечто большее, чем просто запретить ввоз автомобилей, собранных в Мексике. Речь идет в первую очередь о снижении налогового бремени.

«Но и этого может оказаться недостаточно просто в силу того, что на территории США, в отличие от соседней Мексики, очень сильны профсоюзы, что не позволяет производителям снижать расходы на оплату труда, — продолжает Яковенко.

— То есть в теории даже если американские автопроизводители начнут нанимать американцев и развивать производство внутри страны, очень быстро цены на автомобили местного производства вырастут на 25–30%.

При этом выдерживать конкуренцию со стороны относительно дешевого по меркам американского рынка импорта из Азии станет еще сложнее. В конечном итоге производство на территории США станет убыточным, и такие гиганты, как GM и Ford, начнут переориентироваться на более удобные и маржинальные рынки Европы, Азии, Латинской Америки, постепенно сворачивая производство на родине в условиях снижения продаж. Проще говоря, планы Трампа мне кажутся невыполнимыми в условиях действия рыночных механизмов. Впрочем, возможно, мы слишком буквально воспринимаем намерения нового президента США.

Трамп может взять на вооружение российскую модель развития автопрома и не вводить прямых запретов, ограничившись установлением заградительных пошлин на импортируемые автомобили и узлы».

В свою очередь руководитель отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский в беседе с «Газетой.Ru» обращает внимание на то, что в США выстроена классическая рыночная капиталистическая экономика, которая стремится к увеличению прибыли и снижению издержек.

«В связи с этим перевод производств в регионы, где дешевле рабочая сила, выглядит закономерным, — считает Звенигородский.

— Единственное, в чем могут ошибаться производители, — это в долгосрочных прогнозах о стоимости этой самой мексиканской рабочей силы и о долгосрочных отношениях США с Мексикой, которые могут ухудшиться. Это может свести на нет все выгоды от вывода производств, которые превратятся в проблемы. С точки зрения заботы об американских гражданах встает вопрос о безработице в автомобильной отрасли США, которая за последние 10 лет возросла примерно на 30%, а в Мексике за тот же период число рабочих мест в этой отрасли выросло кратно, в 4–5 раз.

На мой взгляд, с одной стороны, правильно создавать рабочие места для граждан своей страны.

С другой стороны, эти места должны быть явно в другой, более инновационной отрасли, чем просто конвейерная сборка автомобилей, для США это уже технологии прошлого века.

Как только Трамп подтвердил свои намерения, акции автопроизводителей США на бирже потеряли по 5–8% капитализации, так что это уже явным образом наносит им ущерб. В случае принятия закона о высоких таможенных пошлинах для автомобилей, ввозимых из Мексики, их капитализация может рухнуть еще на 10–15%. Думаю, что американские компании будут лоббировать отмену такого закона. Кроме того, возврат производств в США, скорее всего, обойдется им даже дороже в переводе на конечную стоимость одного автомобиля (на $5–10 тыс.)».

Напомним, что в России General Motors решил свернуть свое производство в начале 2015 года. Закрытие завода под Санкт-Петербургом сопровождалось многочисленными митингами и протестами рабочих, которые требовали выплаты компенсаций для того, чтобы пережить время поиска новой работы. Причиной громкого ухода, который оказался сюрпризом даже для Минпромторга, стал кризис 2014 года, приведший к резкому снижению продаж. Низкий уровень локализации вынудил автопроизводителя повысить цены на все модели практически пропорционально курсу падения рубля, что сразу лишило GM интереса со стороны большинства россиян. Сначала GM объявил о том, что в России останутся только премиальные модели Chevrolet и Cadillac, которые будут привозить по заказу из-за границы. Однако с запуском производства моделей GM в Белоруссии стало понятно, что американцы смогли воспользоваться всеми преимуществами участия страны в СНГ и продавать белорусские автомобили в России без уплаты таможенных пошлин.

Газета.ру



