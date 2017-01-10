Suzuki продлила гарантию 26

Компания Suzuki с 1 января 2017 года продлила гарантию при покупке авто до 5 лет или до 120 000 км пробега без дополнительных затрат. При покупке любой модели Suzuki владелец автомобиля получает бесплатный сертификат на продление срока гарантийного обслуживания ещё на два года – до пяти лет – или до 120 000 км пробега.

У постгарантийной программы Suzuki есть несколько важных преимуществ. Во-первых, условия четвёртого и пятого гарантийных лет аналогичны условиям трёхлетней заводской гарантии. Во-вторых, данная гарантия покрывает бóльшую часть узлов и агрегатов автомобиля, что освобождает от дополнительных расходов на возможный ремонт. Кроме того, сертификат постгарантийной защиты предоставляется каждому покупателю по умолчанию – оформления дополнительных страховых полисов или сертификатов не требуется.



