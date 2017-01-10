Suzuki продлила гарантию
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Suzuki продлила гарантию
Январь 10 11:40 2017

Компания Suzuki с 1 января 2017 года продлила гарантию при покупке авто до 5 лет или до 120 000 км пробега без дополнительных затрат. При покупке любой модели Suzuki владелец автомобиля получает бесплатный сертификат на продление срока гарантийного обслуживания ещё на два года – до пяти лет – или до 120 000 км пробега.

У постгарантийной программы Suzuki есть несколько важных преимуществ. Во-первых, условия четвёртого и пятого гарантийных лет аналогичны условиям трёхлетней заводской гарантии. Во-вторых, данная гарантия покрывает бóльшую часть узлов и агрегатов автомобиля, что освобождает от дополнительных расходов на возможный ремонт. Кроме того, сертификат постгарантийной защиты предоставляется каждому покупателю по умолчанию – оформления  дополнительных страховых полисов или сертификатов не требуется.


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AMSRUS
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2 комментария

  1. Александре Сафаров
    Январь 10, 12:58 #1 Александре Сафаров

    Сергей Асланян рекламой занялся?

  2. Igor Kuznetsov
    Январь 10, 13:08 #2 Igor Kuznetsov

    Вот это я понимаю! Круче рекламу не придумаешь….

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