Новые модели Porsche 911 GTS 10

Porsche пополнил модельную палитру семейства 911 моделями GTS. С марта 2017 года в Германии предлагается пять вариантов: 911 Carrera GTS с задним приводом, 911 Carrera 4 GTS с полным приводом – каждый из них в виде купе и кабриолета – и полноприводный 911 Targa 4 GTS. Новые турбонагнетатели, разработанные для 3,0-литрового шестицилиндрового оппозитного двигателя, повышают мощность до 331 кВт (450 л.с.). В результате силовой агрегат развивает на 22 кВт (30 л.с.) больше, чем в 911 Carrera S, и на 15 кВт (20 л.с.) больше, чем в соответствующей предыдущей модели GTS, оснащенной атмосферным двигателем. Все модельные варианты оснащаются механической семиступенчатой коробкой передач или в качестве опции коробкой передач Porsche Doppelkupplung (PDK).

Самым быстрым спринтером в семействе является 911 Carrera 4 GTS Coupé: с Porsche Doppelkupplung (PDK) и серийным пакетом Sport Chrono на разгон с места до 100 км/ч уходит 3,6 секунды. Максимальная скорость у всех моделей GTS превышает 300 км/ч. А самый высокий показатель – 312 км/ч – имеет модель купе с механической коробкой передач и задним приводом.

Несмотря на увеличение мощности, модели GTS остаются весьма экономичными: например, расход топлива в цикле NEDC у 911 Carrera GTS с PDK составляет всего 8,3 л/100 км. Это соответствует выбросу CO2 188 г/км.

Модели GTS отличаются от прочих представителей семейства 911 не только в техническом плане, но и внешне: все автомобили базируются на широком кузове полноприводных моделей, который теперь и у модельных вариантов с задним приводом имеет ширину 1852 мм. Новая передняя облицовка кузова Sport Design подчеркивает спортивный характер. Передний бампер имеет оптимизированное аэродинамическое исполнение. Низкий передний спойлер и выдвигающийся на большую высоту задний спойлер дополнительно снижают подъемную силу на передней и задней оси по сравнению с моделями Carrera S. Задняя часть кузова имеет легко узнаваемый для GTS вид: затемненные задние фонари, окрашенная в черный цвет с блеском решетка для подачи воздуха к двигателю и расположенные по центру черные выхлопные патрубки со сдвоенными насадками серийной спортивной выпускной системы.

Характерным признаком заднеприводных моделей является новая черная декоративная накладка между задними фонарями. У моделей с полным приводом задние фонари соединяет светящая полоса. Окончательную завершенность в виде сбоку автомобилю придают наружные зеркала Sport Design, 20-дюймовые колесные диски с центральным креплением, окрашенные в черный цвет с блеском, а также надписи GTS на дверях. У 911 Targa дополнительно к этому характерная дуга Targa впервые для GTS выдержана в черном цвете.

Специально к выходу на рынок моделей GTS предлагается усовершенствованное приложение Porsche Track Precision App. Данное приложение позволяет среди прочего автоматически замерять, отображать и анализировать на смартфоне детальные параметры заезда. Пассажиры в GTS располагаются на сиденьях с обивкой из алькантары с новым рисунком швов. Спортивные сиденья Plus с четырехпозиционной электрорегулировкой и надписью GTS на подголовниках обеспечивают повышенную боковую поддержку и высокий комфорт.

Спортивное впечатление усиливают декоративные накладки из сатинированного алюминия с черным анодированием на передней панели, а также большое количество элементов, в отделке которых присутствует алькантара, например, обод рулевого колеса, центральная консоль и подлокотники.

Стоимость моделей 911 GTS в России, включая НДС, составляет:

911 Carrera GTS 7 739 000 руб.

911 Carrera 4 GTS 8 145 000 руб.

911 Carrera GTS Cabrio 8 421 000 руб.

911 Carrera 4 GTS Cabrio 8 827 000 руб.

911 Targa 4 GTS 8 827 000 руб.



