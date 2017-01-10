Новые модели Porsche 911 GTS
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Новые модели Porsche 911 GTS
Январь 10 17:30 2017

Porsche пополнил модельную палитру семейства 911 моделями GTS. С марта 2017 года в Германии предлагается пять вариантов: 911 Carrera GTS с задним приводом, 911 Carrera 4 GTS с полным приводом – каждый из них в виде купе и кабриолета – и полноприводный 911 Targa 4 GTS. Новые турбонагнетатели, разработанные для 3,0-литрового шестицилиндрового оппозитного двигателя, повышают мощность до 331 кВт (450 л.с.). В результате силовой агрегат развивает на 22 кВт (30 л.с.) больше, чем в 911 Carrera S, и на 15 кВт (20 л.с.) больше, чем в соответствующей предыдущей модели GTS, оснащенной атмосферным двигателем. Все модельные варианты оснащаются механической семиступенчатой коробкой передач или в качестве опции коробкой передач Porsche Doppelkupplung (PDK).

Porsche 911 GTS

Самым быстрым спринтером в семействе является 911 Carrera 4 GTS Coupé: с Porsche Doppelkupplung (PDK) и серийным пакетом Sport Chrono на разгон с места до 100 км/ч уходит 3,6 секунды. Максимальная скорость у всех моделей GTS превышает 300 км/ч. А самый высокий показатель – 312 км/ч – имеет модель купе с механической коробкой передач и задним приводом.

911 Carrera GTS

911 Carrera GTS

Несмотря на увеличение мощности, модели GTS остаются весьма экономичными: например, расход топлива в цикле NEDC у 911 Carrera GTS с PDK составляет всего 8,3 л/100 км. Это соответствует выбросу CO2 188 г/км.

Модели GTS отличаются от прочих представителей семейства 911 не только в техническом плане, но и внешне: все автомобили базируются на широком кузове полноприводных моделей, который теперь и у модельных вариантов с задним приводом имеет ширину 1852 мм. Новая передняя облицовка кузова Sport Design подчеркивает спортивный характер. Передний бампер имеет оптимизированное аэродинамическое исполнение. Низкий передний спойлер и выдвигающийся на большую высоту задний спойлер дополнительно снижают подъемную силу на передней и задней оси по сравнению с моделями Carrera S. Задняя часть кузова имеет легко узнаваемый для GTS вид: затемненные задние фонари, окрашенная в черный цвет с блеском решетка для подачи воздуха к двигателю и расположенные по центру черные выхлопные патрубки со сдвоенными насадками серийной спортивной выпускной системы.

911 Carrera GTS

911 Carrera GTS

Характерным признаком заднеприводных моделей является новая черная декоративная накладка между задними фонарями. У моделей с полным приводом задние фонари соединяет светящая полоса. Окончательную завершенность в виде сбоку автомобилю придают наружные зеркала Sport Design, 20-дюймовые колесные диски с центральным креплением, окрашенные в черный цвет с блеском, а также надписи GTS на дверях. У 911 Targa дополнительно к этому характерная дуга Targa впервые для GTS выдержана в черном цвете.

911 Carrera GTS Cabriolet

911 Carrera GTS Cabriolet

Специально к выходу на рынок моделей GTS предлагается усовершенствованное приложение Porsche Track Precision App. Данное приложение позволяет среди прочего автоматически замерять, отображать и анализировать на смартфоне детальные параметры заезда. Пассажиры в GTS располагаются на сиденьях с обивкой из алькантары с новым рисунком швов. Спортивные сиденья Plus с четырехпозиционной электрорегулировкой и надписью GTS на подголовниках обеспечивают повышенную боковую поддержку и высокий комфорт.

Интерьер 911 Carrera 4 GTS Cabriolet

Интерьер 911 Carrera 4 GTS Cabriolet

Спортивное впечатление усиливают декоративные накладки из сатинированного алюминия с черным анодированием на передней панели, а также большое количество элементов, в отделке которых присутствует алькантара, например, обод рулевого колеса, центральная консоль и подлокотники.

911 Carrera 4 GTS

911 Carrera 4 GTS

Стоимость моделей 911 GTS в России, включая НДС, составляет:

911 Carrera GTS 7 739 000 руб.

911 Carrera 4 GTS 8 145 000 руб.

911 Carrera GTS Cabrio 8 421 000 руб.

911 Carrera 4 GTS Cabrio 8 827 000 руб.

911 Targa 4 GTS 8 827 000 руб.


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AMSRUS
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1 комментарий

  1. Dmitry Caesar
    Январь 10, 17:59 #1 Dmitry Caesar

    на них ГЛОНАСС будет установлен?

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