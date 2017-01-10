Дешевые автомобили закончатся зимой 88

В 2017 году покупателей ждет очередная волна роста цен на новые автомобили. По мнению экспертов, подорожание будет обусловлено желанием производителей вернуть упущенную прибыль на фоне обещаний экономического роста в стране, обязательным оснащением новых моделей системой ЭРА-ГЛОНАСС, а также обновлением модельного ряда. Когда лучше покупать автомобиль в 2017 году, выясняла «Газета.Ru».

В 2017 году просевшие ниже плинтуса продажи на российском авторынке ждет постепенное восстановление. Так считает или, по крайней мере, пытается убедить участников отрасли глава Минпромторга Денис Мантуров, прогнозируя, кроме того, увеличение объемов производства автомобилей.

В свою очередь вице-премьер Аркадий Дворкович не раз говорил, что правительство России поддержит спрос на автомобили. Однако оптимизм чиновников мало влияет на настроения участников рынка — они сходятся во мнении, что очередного роста цен на авторынке, причем во всех сегментах, никак не избежать. С чем это связано и когда лучше приобрести желанный автомобиль, вместе с экспертами разбиралась «Газета.Ru».

Цены ниже в январе – феврале

Наиболее благоприятное время для покупки автомобиля — это период с января по февраль, считает директор департамента розничных продаж новых автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Потапов. Он уверен, что с приходом же на рынок автомобилей нового модельного года цены продолжат повышаться.

«С 1 января 2017 года цены на автомобили изменились незначительно — в начале года распродаются прошлогодние стоки, и заметного повышения цен на прошлогодние модели быть не может, — рассказал Потапов «Газете.Ru». — Основной рост цен, который мы прогнозируем, — 5–7% в зависимости от бренда — ожидается в марте – апреле, когда приедут новые автомобили 2017 года».

Рост цен в начале третьего квартала эксперт объясняет нежеланием дистрибьюторов нести убытки.

«Сдерживать цены на российском рынке далее невозможно, поскольку количество проданных машин продолжает снижаться, прибыль дистрибьюторов падает, рентабельность работы в России оказывается под вопросом.

Поэтому новые модели 2017 года будут продаваться уже по индексированной стоимости, — считает эксперт. — Наиболее благоприятное время для покупки автомобиля уже наступило — это январь – февраль. На складах скопился большой выбор автомобилей премиального сегмента 2016 года выпуска. Что касается массового сегмента, то определенные остатки, конечно, есть, но по некоторым моделям уже в конце декабря наблюдался дефицит».

В свою очередь руководитель направления продаж новых автомобилей ГК «Автомир» Михаил Маракушев также считает, что при отсутствии потрясений на валютном рынке цены в дилерских автосалонах будут расти постепенно. Первыми могут подорожать новые, модернизированные модификации и автомобили 2017 года выпуска.

«На цены негативно будут влиять и удорожание накладных расходов — стоимость сырья, доставка, реклама, — говорит Маракушев «Газете.Ru».

— С 2017 года все новые модели автомобилей в России должны быть оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС, что также увеличивает их стоимость.

Поэтому самое выгодное время для того, чтобы купить новый автомобиль, — это самое начало 2017 года. На модели прошлого года даются дополнительные скидки, а из-за осторожной политики большинства дилеров запасов на складах практически нет».

Между тем аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко считает, при распродаже остатков автомобилей 2016 года не стоит ожидать от дилеров ощутимых скидок.

«Эта практика ушла в историю, автосалоны крайне неохотно сбивают цены, — говорит Яковенко «Газете.Ru».

— С учетом того что цены на новые автомобили в 2017 году неизбежно вырастут, а политика постоянной индексации этих цен никуда не уйдет, то можно сказать наверняка лишь одно: чем раньше будет совершена покупка, тем дешевле обойдется автомобиль».

Цены вырастут на 7–10%

Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов уверен, что цены на автомобили в наступившем году продолжат расти, но не столь ощутимыми темпами. По его оценке, в среднем цены на новые автомобили к концу 2017 года прибавят не более 7%.

«Во многом такая динамика будет обусловлена стабилизацией курса рубля в диапазоне 55–60 рублей за доллар, что снизит стоимость импортируемых компонентов и узлов в пересчете на российскую валюту, — считает Лукашов. — Свой вклад внесет и то обстоятельство, что на протяжении всего 2016 года дилеры и производители по факту перестали остро реагировать на курсовые изменения и цены индексировались не так существенно, как могли бы.

Таким образом, в случае восстановления платежеспособного спроса и доходов населения дилеры и производители постараются вернуть часть недополученной прибыли, что даже в условиях снижения темпов инфляции и укрепления рубля будет вести к росту цен».

Более негативный прогноз цен составил партнер консалтинговой группы «НЭО Центр» Александр Ракша. Он считает, что на авторынке сохранятся негативные тенденции последних лет: продажи продолжат свое падение, а государственные программы поддержки спроса, такие как программа утилизации, субсидирование ставок по автокредитам, будут терять эффективность.

«Автодилеры и производители зачастую продают машины себе в убыток, поэтому они мотивированы на рост цены, — считает Ракша.

— На наш взгляд, в 2017 году рост цен ограничится 10%, причем лучшую динамику покажут нижний и средний ценовые сегменты.

Как правило, январь — слабый месяц как для автомобильного рынка, так и для российской экономики. Поэтому первые изменения в ценах на автомобили следует ожидать в феврале – марте 2017 года. Обычно в конце года на авторынке проводятся масштабные акции и распродажи, которые не всегда позволяют полностью реализовать имеющийся у дилеров и автопроизводителей запас автомобилей.

Поэтому лучшим временем для покупки автомобиля является январь, когда продавцы сталкиваются с проблемой сбыта оставшегося товара. При этом следует ориентироваться на марки, которые в декабре 2016 года покажут результаты хуже рынка».

Автокредиты подешевеют, на страховке будут экономить

Больше всего денег на новые автомобили тратят жители Дальнего Востока, где средняя цена машины с начала года составила почти 2,5 млн руб. Средняя цена… →

Говоря о тенденциях в автокредитовании и автостраховании, эксперты считают, что спрос на эти продукты и услуги будет только в случае их низкой стоимости. Так, руководитель отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский уверен, что сохранение программы льготного автокредитования останется одним из ведущих драйверов развития рынка новых автомобилей на весь год.

«Сейчас средняя льготная ставка составляет примерно 9%, без государственной поддержки — 17%. Скорее всего, при условии сохранения конкуренции между крупнейшими розничными банками, которые сейчас являются основными ориентирами по ставкам в банковском секторе, а также дальнейшего смягчения кредитной политики со стороны Центробанка, к середине года ставки будут понижены, при этом льготная вполне может опуститься до 6,5–7%», — прогнозирует Звенигородский.

В свою очередь руководитель управления андеррайтинга «АльфаСтрахование» Илья Григорьев рассказал «Газете.Ru», что в 2017 году страховые компании постараются вернуть ушедших от них автовладельцев при помощи недорогих продуктов.

«Все больше клиентов начинают экономить на своей защите, стараются оптимизировать стоимость страхования или вовсе отказываются от него, — говорит Григорьев. — С рынка ушло до четверти всех клиентов, приобретавших каско. Потребитель стал ограничиваться полисом ОСАГО. Многие владельцы рассчитывают на покрытие своих расходов только за счет обязательного автострахования.

Чтобы решить проблему доступности полиса, мы должны и далее оптимизировать продуктовую линейку автокаско. Для чего необходимо создавать максимально корректные по стоимости продукты, охватывающие все сегменты рынка и отвечающие его новым вызовам».

Газета.ру



