Система борьбы с лихачами «Пит-стоп» заработает весной 10

Запуск системы «Пит-стоп» для борьбы с лихачами в Москве перенесли на весну 2017 г. Об этом ранее сообщил журналистам заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве, полковник полиции Алексей Диокин.

«Систему «Пит-стоп» мы с коллегами из ЦОДД начали разрабатывать где-то с середины 2016 г. и воплощать в практическую реализацию. В настоящее время в этой системе все решения отработаны. Тестовая эксплуатация завершена. Но мы видим, что на улицах города зима. Поэтому мы будем ее применять к эксплуатации, но уже весной. В рамках тестовой эксплуатации мы привлекали к ответственности ряд нарушителей правил дорожного движения. Это достаточно эффективный метод. В 2017 г. мы увидим практическую реализацию этой системы», — сказал А.Диокин.

При этом он отметил, что за период тестовой эксплуатации системы один водитель был остановлен за нарушение скоростного режима и, только после того, как ему сказали, что он обнаружен с применением подобного прибора, автомобилист оплатил штрафы на сумму 150 тыс. руб., которые не оплачивал ранее длительное время.

Система «Пит-стоп» фиксирует превышение водителями скорости более чем на 60 км/ч и автоматически передает информацию ближайшим экипажам ДПС.

Агентство «Москва»



