Новый Nissan Leaf получит систему беспилотного вождения
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Новый Nissan Leaf получит систему беспилотного вождения
Январь 09 15:00 2017

Компания Nissan в новом поколении электромобиля Leaf применит систему беспилотного вождения, сообщает КоммерсантЪ.

Господин Карлос  Гон, глава альянса Renault Nissan,  не назвал дату дебюта нового хэтчбека с электродвигателем, но во время выставки потребительской электроники CES-2017 подтвердил, что следующий Nissan Leaf получит систему ProPILOT, которая способна удерживать полосу движения, заданную скорость и самостоятельно ускоряться и замедляться в зависимости от поведения автомобиля впереди.

Ожидается, что дальность пробега на одном заряде аккумулятора у нового Nissan Leaf составит около 550 км. Возможно, в линейке электромобиля появятся разные версии модели, отличающиеся друг от друга стоимостью за счёт ёмкости батарей. Также новинка может получить искусственный интеллект Seamless Autonomous Mobility (SAM), голосовое управление Cortana от Microsoft и другие современные технологии, реализованные совместно с партнёрскими компаниями.

Дебют нового Nissan Leaf может состояться в конце 2017 года, а в продажу электромобиль следующего поколения должен пойти в 2018 году.


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1 комментарий

  1. Andrey Mostinsky
    Январь 09, 15:20 #1 Andrey Mostinsky

    а зимой с печкой? 50-то проедет?

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