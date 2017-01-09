Новый Nissan Leaf получит систему беспилотного вождения 21

Компания Nissan в новом поколении электромобиля Leaf применит систему беспилотного вождения, сообщает КоммерсантЪ .

Господин Карлос Гон, глава альянса Renault Nissan, не назвал дату дебюта нового хэтчбека с электродвигателем, но во время выставки потребительской электроники CES-2017 подтвердил, что следующий Nissan Leaf получит систему ProPILOT, которая способна удерживать полосу движения, заданную скорость и самостоятельно ускоряться и замедляться в зависимости от поведения автомобиля впереди.

Ожидается, что дальность пробега на одном заряде аккумулятора у нового Nissan Leaf составит около 550 км. Возможно, в линейке электромобиля появятся разные версии модели, отличающиеся друг от друга стоимостью за счёт ёмкости батарей. Также новинка может получить искусственный интеллект Seamless Autonomous Mobility (SAM), голосовое управление Cortana от Microsoft и другие современные технологии, реализованные совместно с партнёрскими компаниями.

Дебют нового Nissan Leaf может состояться в конце 2017 года, а в продажу электромобиль следующего поколения должен пойти в 2018 году.



