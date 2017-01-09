Hyundai привезёт в Женеву новый водородный кроссовер 48

Компания Hyundai в марте 2017 года на автосалоне в Женеве покажет новый водородный кроссовер, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на Auto Express.

«Наша цель заключается в разработке более дешёвой, более надёжной и более эффективной водородной модели, — заявил управляющий директор научно-исследовательского центра топливных элементов Hyundai доктор Тэ Вон Лим. — Мы намерены создать полностью новую платформу для автомобилей с топливными элементами».

В настоящее время в линейке Hyundai есть водородный кроссовер на базе модели ix35, но новая модель будет создана с нуля и станет отличаться не только отдельной платформой, но и собственным дизайном. При этом дальность пробега на одной заправке превысит нынешние 500 км.



