Hyundai привезёт в Женеву новый водородный кроссовер
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Hyundai привезёт в Женеву новый водородный кроссовер
Январь 09 10:30 2017

Компания Hyundai в марте 2017 года на автосалоне в Женеве покажет новый водородный кроссовер, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на Auto Express.

«Наша цель заключается в разработке более дешёвой, более надёжной и более эффективной водородной модели, — заявил управляющий директор научно-исследовательского центра топливных элементов Hyundai доктор Тэ Вон Лим. — Мы намерены создать полностью новую платформу для автомобилей с топливными элементами».

В настоящее время в линейке Hyundai есть водородный кроссовер на базе модели ix35, но новая модель будет создана с нуля и станет отличаться не только отдельной платформой, но и собственным дизайном. При этом дальность пробега на одной заправке превысит нынешние 500 км.


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1 комментарий

  1. Fedor Trofimovich
    Январь 09, 11:43 #1 Fedor Trofimovich

    Сергей Степанович, не смог удержаться, чтобы Вам не показать: https://auto.onliner.by/2017/01/09/papicot
    Кто-то уже на водородных кроссоверах ездит, а у нас мечта до сих пор Пассат Б3. Хотел бы услышать в «Гараже» Ваше мнение по поводу такой ситуации (дозвониться не могу уже долго).

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