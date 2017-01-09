Hyundai привезёт в Женеву новый водородный кроссовер

Компания Hyundai в марте 2017 года на автосалоне в Женеве покажет новый водородный кроссовер, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на Auto Express.
«Наша цель заключается в разработке более дешёвой, более надёжной и более эффективной водородной модели, — заявил управляющий директор научно-исследовательского центра топливных элементов Hyundai доктор Тэ Вон Лим. — Мы намерены создать полностью новую платформу для автомобилей с топливными элементами».
В настоящее время в линейке Hyundai есть водородный кроссовер на базе модели ix35, но новая модель будет создана с нуля и станет отличаться не только отдельной платформой, но и собственным дизайном. При этом дальность пробега на одной заправке превысит нынешние 500 км.
amsrus.ru
Сергей Степанович, не смог удержаться, чтобы Вам не показать: https://auto.onliner.by/2017/01/09/papicot
Кто-то уже на водородных кроссоверах ездит, а у нас мечта до сих пор Пассат Б3. Хотел бы услышать в «Гараже» Ваше мнение по поводу такой ситуации (дозвониться не могу уже долго).
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.