Новые модели Peugeot Citroen получат встроенный видеорегистратор 0

Концерн PSA Group на новые модели Peugeot и Citroen будет устанавливать встроенный видеорегистратор от Garmin, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на Auto Express.

По данным издания, система Garmin Intelligent Driving Video Recorder (IDVR) будет включать в себя встроенную в автомобиль камеру HD-разрешения, размещённую в зоне салонного зеркала заднего вида. Этот регистратор будет записывать происходящее в зоне видимости, позволяя обмениваться фото и видеоматериалами в социальных сетях, а также использовать записи в случае ДТП или других конфликтных ситуаций на дорогах.

Напомним, первым автомобилем со штатным видеорегистратором стал новый хэтчбек Citroen C3, представленный в июне 2016 года.



