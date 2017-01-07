Новые модели Peugeot Citroen получат встроенный видеорегистратор
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Новые модели Peugeot Citroen получат встроенный видеорегистратор
Январь 07 14:00 2017

Концерн PSA Group на новые модели Peugeot и Citroen будет устанавливать встроенный видеорегистратор от Garmin, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на Auto Express.

По данным издания, система Garmin Intelligent Driving Video Recorder (IDVR) будет включать в себя встроенную в автомобиль камеру HD-разрешения, размещённую в зоне салонного зеркала заднего вида. Этот регистратор будет записывать происходящее в зоне видимости, позволяя обмениваться фото и видеоматериалами в социальных сетях, а также использовать записи в случае ДТП или других конфликтных ситуаций на дорогах.

Напомним, первым автомобилем со штатным видеорегистратором стал новый хэтчбек Citroen C3, представленный в июне 2016 года.


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