Mercedes-Benz обогнал Audi и BMW на российском рынке 0

Mercedes-Benz лидирует по продажам в России среди представителей «большой немецкой тройки», о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо ». За 11 месяцев 2016 года мюнхенский бренд продал россиянам 29 089 машин, на 8% меньше, чем годом ранее.

В линейке «Мерседес» на авторынке РФ за этот период лидером по продажам стала модель Mercedes-Benz E-Class. За отчетные 11 месяцев было продано 4245 таких машин (-10%). Второе место по продажам занимает GLE-Class, спрос на который вырос на 360%, до 4215 ед. авто.

С января по ноябрь 2016 года россияне приобрели 23 415 автомобилей марки BMW. Относительно аналогичного периода 2105 года продажи бренда увеличились на 6,8%. Самым востребованным BMW в России за этот период стал внедорожник X5, его продажи за 11 месяцев 2016 года составили 4118 шт., что на 13% меньше результата предыдущего года. Неплохой результат продемонстрировал и BMW 5-Series: 3565 проданных авто, на 40% больше, чем за предыдущий год.

Audi занимает третье место в «большой немецкой тройке». Ингольштадская марка реализовала в России за январь-ноябрь 2016 года 17 283 легковых автомобиля, на 8,7% меньше, чем в 2015 году. Первое место по продажам среди «Ауди» в РФ занимает внедорожник Audi Q7, спрос на который вырос в годовом сопоставлении на 88,5%, а в количественном выражении продажи составили 4091 шт. На втором месте с почти двухкратным отставанием от лидера располагается Audi Q5 — 2888 ед. (-2,8%).



