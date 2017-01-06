Toyota Concept-i: таким бы мог быть автомобиль от Apple? 0

Корпорация из Купертино на собственных автомобилях, похоже, поставила крест, сосредоточившись, как и Google, на беспилотных технологиях. Но не исключено, что если бы Apple все же решилась на выпуск собственного электрокара, то он выглядел бы примерно так, как Toyota Concept-i, только что представленная на выставке CES в Лас-Вегасе.

Японский концепт еще очень далек от перевоплощения в серийную машину, но сами разработчики называют его «следующим важным шагом на пути к внедрению безопасных и продвинутых систем автономного вождения».

Главной особенностью Concept-i является бортовая система искусственного интеллекта, получившая обозначение Yui — она общается и взаимодействует с водителем с помощью звуковых и световых сигналов, отслеживая при этом дорожную обстановку. При желании водитель может взять управление на себя (благо некое подобие руля, а точнее штурвала, разработчики все же решили оставить) — в зависимости от режима движения изменяется подсветка наружных панелей и салона. Традиционных приборов тут также не обнаружишь — вся необходимая и второстепенная информация проецируется на лобовое стекло.

Примечательно, что создатели Concept-i о силовом агрегате концепта не сказали ни слова. Не исключено, что перед нами неходовой макет-демонстратор перспективных технологий беспилотных систем Toyota, которые со временем станут внедряться и на серийных моделях концерна.

TUT.by



