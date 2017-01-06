Oldsmobile F-88: $3.24 миллиона за родстер 10

Концепт-кар F-88 1954 года на сегодняшний день является самым дорогим в истории автомобилем Oldsmobile. Это редкий случай, когда за 3 миллиона долларов зашкалила стоимость американской машины довольно рядового производителя, а не какая-нибудь уникальная «Феррари».

Про серию F-88 говорили: это то, чего Oldsmobile всегда хотел, но никогда не имел. Действительно, под этим брендом GM продавала автомобили среднего класса, а не шикарные лимузины и тем более не спорткары. Но дизайнеры Oldsmobile очень хотели чего-то другого.

В итоге с 1954 по 1959 года было разработано и представлено три концепт-кара F-88 различных поколений. Вторая и третья машина не сохранились до наших дней, а вот первая, в 1954-го, не только сохранилась, но и был продана в 2005 году на аукционе за рекордную сумму в 3 240 000 долларов.

Автомобиль, в принципе, не поражал — его дизайн находилась в рамках тренда того времени. Машина была укомплектована 250-сильным двигателем Rocket V-8, а большая часть её стандартных элементов была от Chevrolet. Пожалуй, самым нетиповым решением было размещение рычага переключения передач между водителем и пассажиром (как в наше время), а не под рулём, как было принято в 1950-е.

Последнее, третье поколение F-88 было «лебедной песней» уходящего на покой Харли Эрла, главного дизайнера всея GM. После отставки он забрал машину себе и ездил на ней, а после его смерти след её теряется. Так что F-88 1954-го года считается единственным сохранившимся.

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