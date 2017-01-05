KIA показала первые фото нового Picanto
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KIA показала первые фото нового Picanto
Январь 05 13:21 2017

KIA Picanto третьего поколения создан в дизайн-центрах в Намьянге (Южная Корея) и Франкфурте-на-Майне (Германия). Новинка получила молодежный и энергичный дизайн. Впервые для данной модели новый KIA Picanto представлен в спортивной версии GT Line с более смелыми линиями кузова и рельефными поверхностями.

KIA Picanto

Колесная база нового поколения модели увеличена на 15 мм по сравнению с предшественником (с 2 385 до 2 400 мм), что придает автомобилю дополнительную визуальную устойчивость. Палитра цветов представлена 11 вариантами ярких расцветок.

3rd-generation-kia-picanto_gt-line-rear-quarter

Салон новинки также имеет широкую гамму цветов отделки. Одним из главных элементов интерьера стала новая мультимедийная система с сенсорным дисплеем. KIA впервые представит широкой публике новое поколение Picanto на Женевском международном автосалоне в марте 2017 года. Продажи автомобиля начнутся позже в 2017 году.


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AMSRUS
AMSRUS

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