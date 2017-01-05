KIA показала первые фото нового Picanto 1

KIA Picanto третьего поколения создан в дизайн-центрах в Намьянге (Южная Корея) и Франкфурте-на-Майне (Германия). Новинка получила молодежный и энергичный дизайн. Впервые для данной модели новый KIA Picanto представлен в спортивной версии GT Line с более смелыми линиями кузова и рельефными поверхностями.

Колесная база нового поколения модели увеличена на 15 мм по сравнению с предшественником (с 2 385 до 2 400 мм), что придает автомобилю дополнительную визуальную устойчивость. Палитра цветов представлена 11 вариантами ярких расцветок.

Салон новинки также имеет широкую гамму цветов отделки. Одним из главных элементов интерьера стала новая мультимедийная система с сенсорным дисплеем. KIA впервые представит широкой публике новое поколение Picanto на Женевском международном автосалоне в марте 2017 года. Продажи автомобиля начнутся позже в 2017 году.



