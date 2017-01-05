Hennessey сделает шестиколёсный пикап Ford Raptor
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Hennessey сделает шестиколёсный пикап Ford Raptor
Январь 05 20:30 2017

Тюнинг-ателье Hennessey Performance анонсировало проект VelociRaptor 6X6 — трёхосный шестиколёсный пикап на базе нового Ford Raptor.

Компания к стандартному пикапу добавит третью ось, установит блокировки для обоих задних мостов, установит подвеску Fox и 20-дюймовые колёсные диски с внедорожной резиной. Помимо этого для Hennessey VelociRaptor 6X6 предусмотрен новый обвес, включающий в себя усиленные передние и задние бампера, пороги, дугу безопасности в кузове и дополнительную светодиодную оптику на крыше.

Hennessey VelociRaptor 6X6

Для тех, кому стандартной мощности будет мало, в Hennessey Performance готовы увеличить отдачу двигателя до более чем 600 л.с. за счёт установки новой системы наддува, нового выхлопа, перенастроенного блока управления двигателем и других модернизированных элементов. Стоимость тюнинга мотора составит $22,5 тыс.

К стоимости Hennessey VelociRaptor 6X6 в $295 тыс. (включая цену четырёхдверного Ford Raptor) клиенты смогут добавить дополнительные опции — тормоза Brembo, доработанный по индивидуальному заказу интерьер и другой тюнинг.

КоммерсантЪ


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AMSRUS
AMSRUS

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1 комментарий

  1. Eduard Shilgevorkian-Minasian
    Январь 05, 20:49 #1 Eduard Shilgevorkian-Minasian

    На хрена нам вообще знать что там делается с машинами??

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