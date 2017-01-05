Hennessey сделает шестиколёсный пикап Ford Raptor 31

Тюнинг-ателье Hennessey Performance анонсировало проект VelociRaptor 6X6 — трёхосный шестиколёсный пикап на базе нового Ford Raptor.

Компания к стандартному пикапу добавит третью ось, установит блокировки для обоих задних мостов, установит подвеску Fox и 20-дюймовые колёсные диски с внедорожной резиной. Помимо этого для Hennessey VelociRaptor 6X6 предусмотрен новый обвес, включающий в себя усиленные передние и задние бампера, пороги, дугу безопасности в кузове и дополнительную светодиодную оптику на крыше.

Для тех, кому стандартной мощности будет мало, в Hennessey Performance готовы увеличить отдачу двигателя до более чем 600 л.с. за счёт установки новой системы наддува, нового выхлопа, перенастроенного блока управления двигателем и других модернизированных элементов. Стоимость тюнинга мотора составит $22,5 тыс.

К стоимости Hennessey VelociRaptor 6X6 в $295 тыс. (включая цену четырёхдверного Ford Raptor) клиенты смогут добавить дополнительные опции — тормоза Brembo, доработанный по индивидуальному заказу интерьер и другой тюнинг.

КоммерсантЪ



