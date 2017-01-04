Жизнь водителей за год 0

Для водителей 2016 год не прошел незаметным. В ПДД введено понятие «опасное вождение», запущена система по борьбе с гонщиками «Пит-стоп», усилена борьба с владельцами переделанных внедорожников, в Москве введена постоплата эвакуации и 200-рублевая парковка. В наступившем году, вероятно, водителей ждут балльная система и мобильное приложение для желающих жаловаться на нарушителей.

ГИБДД против опасного вождения

Тема агрессивных водителей обсуждается уже несколько лет, обычные виды наказаний на них не действуют. Самые известные случаи — ДТП на Крымском мосту с Ferrari , гонки на Gelandewagen на Ленинском проспекте. Для борьбы с этим явлением 8 июня в правила дорожного движения был введен новый термин «опасное вождение». Термин получился сложным, но примерно ясно следующее: чтобы считаться нарушителем, нужно резко затормозить, не менее резко перестроится, а потом еще подрезать другую машину, при этом создав угрозу жизни и здоровью остальных участников движения.

Обязательное условие — видео с опасным вождением, которое должен просмотреть инспектор. Для контроля ГИБДД пообещала задействовать все доступные средства видеофиксации: камеры, установленные в патрульных машинах; системы городского видеонаблюдения; автоматические камеры и видеорегистраторы граждан.

Впрочем, борьба с опасными водителями пока носит больше декларативный характер: санкции за опасное вождение пока нет. Предложение ГИБДД — штраф 5 тыс. руб., законопроект готов , но еще не принят. Депутаты и эксперты уже говорят, что этого недостаточно, пятитысячный штраф (особенно с учетом скидки) мало кого остановит. В Татарстане уже предлагают лишать прав за «опасное вождение».

ГИБДД против железных бамперов

С 2016 году Госавтоинспекция усиленно боролась с переделанными автомобилями. Главным объектом борьбы должны были стать автобусы с лежачими местами, самопальные лимузины и другие небезопасные машины.

По факту инспекторы выбрали жертвой владельцев внедорожников — любителей установить большие колеса, лебедки, экспедиционные багажник и шноркели на свои автомобили. Формально все эти переделки противоречат техрегламенту, за это нужно штрафовать. Штраф небольшой — всего 500 руб., но инспекторы в определенных случаях могут прекратить регистрацию автомобиля. Легализовать подготовленную для соревнований машину можно, но для этого надо пройти сложнейшую процедуру согласований, потратив уйму денег и времени.

Сложившаяся ситуация не на шутку разозлила автомобилистов, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, где на внедорожниках ездили годами и никаких претензий ГИБДД не предъявляла. Понятно, что есть и совсем экстремальные экземпляры с чересчур уж огромными колесами и железными бамперами (которые при ДТП могут убить пешехода), но это скорее исключение, чем правило. Для решения проблемы водители и продавцы допоборудования (они тоже пострадали, ведь продажи тюнинга сократились) учредили Национальный автомобильный союз, провели встречу с ГИБДД России. Госавтоинспекция в лучших традициях посетовала на «перегибы на местах», но пообещала пойти навстречу, разослав разъяснительные письма в регионы. Непонятно, имели ли эффект разъяснения, случаи выписывания штрафов до сих пор есть. В 2017 году ГИБДД обещает принять специальный регламент по упрощенной регистрации изменений в конструкцию автомобилей.

Госдума против эвакуации

Упорная борьба депутатов Госдумы против эвакуаторов дала свои результаты. Буквально еще несколько лет назад перемещать машины на штрафстоянки можно было из-под любого знака о запрете стоянки, а без оплаты эвакуации машину не возвращали. И вот в августе 2015 года вступило в силу правило про обязательную информационную табличку «работает эвакуатор» (без нее увозить машину запрещается). А 1 сентября 2016 года вступил в силу еще один блок поправок к КоАП — вернуть машину теперь можно без денег, на оплату дается 60 дней.

Ожидалось, что одновременно с этим изменятся и тарифы на эвакуацию: все регионы, включая Москвы, должны были пересчитать цены в соответствии с методикой ФАС. Но по факту ничего не изменилось. Столичные чиновники провели перерасчет и пришли к выводу, что эвакуация должна, наоборот, подорожать и цены менять не стали, чтобы избежать «социальной напряженности».

«Пит-стоп» против гонщиков

За год в Москве более 12 тыс. водителей превысили скорость более чем на 60 км/ч. Почти все постановления за превышение скорости выписывались с помощью автоматических камер, поэтому гонщики отделывались штрафом 5 тыс. руб. Прав за это лишить можно только при остановке инспектором, это почти не практикуется: нечем замерить скорость.

ГИБДД вместе с московским Центром организации дорожного движения решила исправить ситуацию. В конце октября была запущена система «Пит-стоп», которая позволяет инспектору с помощью планшета подключиться к любой стационарной камере, использовав ее как большой ручной радар, замерить скорость и задержать нарушителя. В зону риска попадают только те, кто любит погонять на скоростях 120–140 км/ч в городе (превышение на 60 км/ч и больше). За два месяца, отчиталась ГИБДД, задержали «нескольких» водителей, один из них так испугался, что уплатил штрафы на 150 тыс. руб. Зимой Госавтоинспекция пользоваться системой не будет из-за «погодных условий».

Жители против 200-рублевой парковки

Традиционное расширение платной парковки в конце года омрачилось еще и радикальным пересмотром тарифов. 2 декабря в пределах ТТК на самых загруженных улицах цены подняли до 200 руб. в час, на других улицах запустили дифференцированный тариф (с «максималкой» 150 руб. в час). В департаменте транспорта отчитались, что в зоне с новыми тарифами количество парковочных сессий уменьшилось на 10%: это значит, что поток машин в центр начал сокращаться, что, собственно говоря, и требовалось.

Жители тем временем расширением остались недовольны. 15 декабря они провели митинг в виде встречи с депутатами КПРФ на Пушкинской площади. Основные претензии предъявлялись скорее не к самой платной парковке и не к тарифам, а к неудобной системе получения парковочных разрешений для местных жителей: нужно получать кучу согласований, регистрировать договоры аренды и так далее. Дептранс, кроме того, постоянно твердит о «согласовании» решений по платной зоне с муниципальными депутатами, но по факту иногда оказывается, что никто ничего не согласовывал.

Москвичи против платного въезда

Закрытая навсегда, казалось бы, тема платного въезда в центр города снова ожила в 2016 году. Два года назад идея эта излагалась московской мэрией, но после поднятой жителями шумихи от нее отказались. Новый повод — законопроект Минтранса, разрешающий использовать платный въезд и другие ограничительные меры для борьбы с пробками. Общественность справедливо восприняла это как сигнал к введению платного въезда в Москве, ведь в мэрии говорили раньше, что им не хватает федерального закона. Департамент транспорта начал все отрицать: мол, не обсуждаются такие планы. Эксперты справедливо заметили: а для кого тогда законопроект принимается? Авторы из Минтранса от прямого ответа уходят: в «крупных городах», мол, тяжелая ситуация с движением, им надо помочь. Близкие отношения Минтранса и столичного дептранса, кстати, мало кто скрывает.

Законопроект в итоге принимают в первом чтении, обещая доработать уже в 2017 году к чтению второму. Уйдет ли оттуда норма про платный въезд — непонятно, Минтранс хочет ее оставить.

Баллы против нарушителей

Еще один фронт борьбы касается злостных нарушителей, которые ПДД игнорируют регулярно. С подачи ГИБДД в октябре в первом чтении был принят законопроект, вводящий аналог советской балльной системы штрафов. Суть ее в следующем: существует список опасных нарушений (отказ уступить дорогу пешеходу, проезд на красный, превышение скорости более чем на 40 км/ч, выезд на обочину), которые фиксируют инспекторы вручную. Совершил три нарушения из этого списка подряд в течение года, на четвертый раз отправляешься в суд и остаешься без прав на срок до полутора лет.

Ко второму чтению в Госдуме хотят доработать список. Дискуссия разворачивается вокруг отказа уступить дорогу пешеходу. С одной стороны, сбивают на «зебрах» довольно часто и с неприятными последствиями, статистика это подтверждает. С другой стороны, согласно ПДД, как только пешеход вступил на «зебру», то все машины должны остановиться. Требование справедливое, когда речь идет об узкой городской улице, но, когда речь идет о широком проспекте, где от пешехода до машины несколько десятков метров, правило это выглядит странным. ГОСТ, кстати, запрещает делать наземные переходы на улицах, где более двух полос, но его как-то особо не соблюдают.

Автомобилисты против автомобилистов

ГИБДД жалуется: штат инспекторов с каждом годом сокращается, а количество машин и нарушителей растет. При этом есть много автомобилистов, поведение которых на дороге раздражает других автовладельцев. В Госавтоинспекции хотят этим воспользоваться, наделив граждан правом жаловаться на нарушителей с помощью мобильного приложения. Программу уже готовит Минкомсвязь, после Нового года скачать ее можно будет бесплатно. Конкретных подробностей нет, но понятно, что, увидев нарушителя, нужно будет снять видео и выслать ролик. Просмотрев его, инспектор выпишет штраф автовладельцу.

Независимые эксперты справедливо заметили, что в большинстве случаев нарушения на дорогах происходят так быстро, что достать телефон и запустить на нем какую-либо программу невозможно. А тем более снять еще видеоролик. Исключение составляют только лишь случаи, когда отдельные граждане будут фанатично высматривать нарушителей — например, на обочине.

КоммерсантЪ



