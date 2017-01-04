Хитрые немцы: как на законном основании ездить на автомобиле без прав 0

В Германии специалисты дилерского центра Piaggio нашли законные основания для езды на автомобиле без прав. Как оказалось, для этого нужно переделать машину с четырех- в трехколесную, которая юридически будет уже являться трициклом, сообщает Обозреватель .

Несколько лет назад в ФРГ разрешили с 16 лет водить без прав мотоциклетную технику мощностью до 20 л.с. Один из автомобильных дилеров увидел в этом намек к действию и решил переделать седан Seat Ibiza в трехколесное транспортное средство. Однако новую машину, которая получила название Ellenator, трициклом можно назвать формально – сзади установлено два колеса на очень близком расстоянии друг от друга, что де-юре позволяет их считать одним сдвоенным. В качестве мотора – стандартный на четыре цилиндра, но его мощность ограничена электроникой. Максимальная скорость Ellenator составляет 90 км/ч.

На сегодняшний день в модельном ряде Piaggio есть три модели, сделанные на базе Seat Ibiza, Skoda Fabia и Volkswagen Polo. Цены на необычные ТС стартуют от 10 490 евро. А те, кто уже владеют такими авто, могут переделать их в трициклы за 5000 евро.



