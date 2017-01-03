АМПП: осторожно, мошенники!
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АМПП: осторожно, мошенники!
Январь 03 16:40 2017

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) предупреждает автомобилистов о мошеннических сервисах, предлагающих скидку при оплате парковки в столице.

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«Обращаем ваше внимание, что московским автомобилистам предлагают зарегистрироваться в новом мобильном приложении Parkowski. Пользователям ресурса обещают скидку на платную парковку в Москве. Компания, запустившая сервис, работает незаконно – информация о ней уже передана в правоохранительные органы, — отметили в ведомстве. — Пользуясь подобными незаконными сервисами, парковка не считается оплаченной, автомобилистам будут выписаны штрафы. Кроме того, оплачивая парковку через сторонние ресурсы, автовладельцы рискуют передать свои персональные данные злоумышленникам: номера банковских карт, мобильные телефоны и т. п., которые в дальнейшем могут быть использованы в противозаконных целях».

Напомним, в настоящее время для оплаты парковки доступны мобильное приложение «Парковки Москвы», SMS-сообщения на номер 7757, паркоматы, приём наличных через терминалы Qiwi, велотерминалы, голосовое сообщение.

КоммерсантЪ


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Москваоплата парковкиПарковкасервис
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AMSRUS
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