В Госдуму внесен законопроект о штрафах для работающих с нелегалами служб такси 0

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края внесли в субботу в Госдуму законопроект, которым предлагается штрафовать до 450 тыс. рублей диспетчерские службы такси за передачу заказов на перевозку пассажиров водителям, не имеющим на это соответствующего разрешения. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Разработчики предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей ответственность за осуществление предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортным средством без разрешения.

Так, за передачу диспетчерами такси заказов на перевозку пассажиров нелегальным водителям для должностных лиц предусматривается штраф в размере 45 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — 350 тыс. рублей либо административное приостановление предпринимательской деятельности на срок от 14 до 90 суток; для юридических лиц — 450 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Кроме того, авторы считают необходимым ввести административное наказание для нелегальных водителей такси. «Осуществление предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортным средством водителем, не имеющим на это разрешения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 30 тыс. рублей», — говорится в проекте закона. За повторное совершение этого административного правонарушения предлагается также штрафовать на 30 тыс. рублей, но с лишением права управления ТС на срок от трех до шести месяцев.

В 2014 году Госдума уже приняла в первом чтении проект закона о регулировании деятельности такси, но затем его рассмотрение было отложено. По словам одного из авторов той инициативы, первого зампредседателя думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова, законопроект направлен на совершенствование механизма госрегулирования таксомоторной отрасли путем создания системы стабильных условий для деятельности легальных перевозчиков и неблагоприятной финансовой ситуации для теневого рынка.

ТАСС



