Раунд №6 – «Обгон года»
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Раунд №6 – «Обгон года»
Январь 02 11:40 2017

В Instagram Clarkson Daily продолжается голосование за главные события 2016-го. Раунд №6 – «Обгон года». Оставляйте голоса под оригинальным постом!

Раунд №6 – «Обгон года» Почему последний пост будет про обгон года? Потому, что сегодня болид под номером «2017» обгонит болид №2016 в повороте «Колючая вода». А мы напоследок выберем (Голосуем как обычно или лайкаем один из трех моих комментариев ниже) ⚊ Camping World Truck Series. Руководство NASCAR не стало наказывать двух пилотов, устроивших автомобильное многоборье из чемпионата CWTS. Коул Кастер (№00) был буквально выдавлен с первого места Джоном Немечеком (№08). Финишный флаг парни не увидели, так как пролетели под ним по обочине, на которой и продолжили выяснять отношения. ⚌ Картинг в стиле Мальдонадо. В профессиональном картинги бамперы снимают не только ради снижения веса, но для возможности совершить так называемый трехмерный обгон по воздуху (сам только что придумал). Прошу прощение за качество видео, но Канада до сих пор снимает на VHS. ☰ Ралли-кросс здорового человека. Кен Блок и Маттиас Экстрем остаются не удел после рандомного идеального маневра Кристофферссона. #CampingWorldTruckSeries#пикап#NASCAR#гонки#Rallycross#ралликросс#carting#картинг#gocart#авто#автомобиль#машина#тачка#smotra#драйв2#sportcar#ДТП#итогигода

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Clarkson_Daily
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